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Результаты матчей КХЛ за 14 марта 2025 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание матчей 15 марта

Ковальчук говорит о конце карьеры, СКА продлил серию побед. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ за 14 марта 2025 года
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«Нефтехимик» обыграл лидера чемпионата, тренер «Трактора» установил рекорд лиги.

14 марта в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три встречи. Представляем обзор всех игр, а также дайджест главных новостей за день.

Илья Ковальчук заявил, что его карьера, скорее всего, подошла к концу

Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по хоккею Илья Ковальчук заявил, что его игровая карьера, вероятно, завершилась.

«Я думаю, что профессиональная карьера, скорее всего, подошла к концу. Но я много раз уже говорил, что занимаюсь каждый день, играю в хоккей даже чаще, чем когда им занимался профессионально. Конечно, хоккей из моей жизни никогда не уйдёт. Я им занимаюсь всю жизнь», — приводит слова Ковальчука ТАСС.

41-летний Ковальчук становился чемпионом мира в 2008 и 2009 годах, в 2009 году был признан лучшим нападающим и самым ценным игроком турнира. На Олимпиаде 2018 года он стал лучшим снайпером турнира. Является трёхкратным обладателем Кубка Гагарина.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 марта 2025, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 5
Трактор
Челябинск
0:1 Глотов – 13:04 (5x5)     1:1 Игумнов (Мартынов) – 15:47 (5x5)     2:1 Фьоре (Ткачёв, Шарипзянов) – 19:42 (5x4)     2:2 Робинсон (Блажиевский) – 26:25 (5x5)     2:3 Кравцов (Шабанов, Коростелёв) – 36:28 (5x3)     2:4 Дер-Аргучинцев (Светлаков, Ткачёв) – 37:29 (5x5)     3:4 Окулов (Буше, Ткачёв) – 55:56 (5x5)     3:5 Кадейкин (Шабанов) – 56:06 (5x5)     4:5 Прохоркин (Окулов, Буше) – 58:30 (6x5)    

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал челябинский «Трактор». Гости одержали победу со счётом 5:4.

В первом периоде Василий Глотов вывел гостей вперёд, однако ещё до перерыва «Авангард» отыгрался и повёл в счёте благодаря голам Ивана Игумнова и Джованни Фьоре. Во втором периоде «Трактор» забил три подряд усилиями Чарльза Робинсона, Виталия Кравцова и Семёна Дер-Аргучинцева.

В третьем периоде хозяева забили дважды, однако решающей стала шайба Александра Кадейкина на 57-й минуте. «Трактор» прервал победную серию «Авангарда», которая насчитывала 12 матчей.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Рише из «Трактора» стал самым молодым тренером в истории КХЛ

«Трактор» встречу с «Авангардом» проводил без главного тренера Бенуа Гру, который перед встречей почувствовал недомогание. Руководить командой на тренерском мостике был назначен Рафаэль-Пьер Рише. Он стал самым молодым тренером в истории КХЛ, выводившим команду на матч лиги. На момент встречи Рише 30 лет 300 дней.

Ранее самым молодым тренером был Коннор Кэмерон из хорватского «Медвешчака», который вывел команду на встречу с «Локомотивом» в возрасте 31 года 267 дней в феврале 2017 года.

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Фонбет Чемпионат КХЛ
14 марта 2025, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
Б
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Барбер (Паталаха, Брюквин) – 28:17 (5x5)     1:1 Полунин (Рафиков, Бут) – 30:36 (5x5)     1:2 Брюквин – 65:00    

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались ярославский «Локомотив» и нижнекамский «Нефтехимик». Команды играли на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. «Нефтехимик» одержал победу в серии буллитов со счётом 2:1.

В середине второго периода Райлли Барбер вывел гостей вперёд, однако вскоре Александр Полунин сравнял счёт. Ничья продержалась до конца основного времени, овертайм также не выявил победителя, а в серии буллитов сильнее оказались нижнекамцы.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 марта 2025, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
ХК Сочи
Сочи
1:0 Толчинский (Грицюк) – 07:12 (5x4)     2:0 Григоренко (Грицюк, Земчёнок) – 28:44 (5x5)    

СКА одержал победу над «Сочи» в домашнем матче со счётом 2:0. Егор Заврагин отразил 23 броска, это первая сухая победа армейцев в 2025 году и с 8 декабря, когда был обыгран «Барыс» со счётом 1:0.

Голами в составе СКА отметились Сергей Толчинский (на его счету 4 (3+1) очка в трёх встречах после возвращения в состав), а также Михаил Григоренко.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Турнирная таблица КХЛ

Расписание матчей 15 марта

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 марта 2025, суббота. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Барыс
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 марта 2025, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Витязь
Московская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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