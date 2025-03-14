Ковальчук говорит о конце карьеры, СКА продлил серию побед. Итоги дня в КХЛ

14 марта в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три встречи. Представляем обзор всех игр, а также дайджест главных новостей за день.

Илья Ковальчук заявил, что его карьера, скорее всего, подошла к концу

Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по хоккею Илья Ковальчук заявил, что его игровая карьера, вероятно, завершилась.

«Я думаю, что профессиональная карьера, скорее всего, подошла к концу. Но я много раз уже говорил, что занимаюсь каждый день, играю в хоккей даже чаще, чем когда им занимался профессионально. Конечно, хоккей из моей жизни никогда не уйдёт. Я им занимаюсь всю жизнь», — приводит слова Ковальчука ТАСС.

41-летний Ковальчук становился чемпионом мира в 2008 и 2009 годах, в 2009 году был признан лучшим нападающим и самым ценным игроком турнира. На Олимпиаде 2018 года он стал лучшим снайпером турнира. Является трёхкратным обладателем Кубка Гагарина.

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал челябинский «Трактор». Гости одержали победу со счётом 5:4.

В первом периоде Василий Глотов вывел гостей вперёд, однако ещё до перерыва «Авангард» отыгрался и повёл в счёте благодаря голам Ивана Игумнова и Джованни Фьоре. Во втором периоде «Трактор» забил три подряд усилиями Чарльза Робинсона, Виталия Кравцова и Семёна Дер-Аргучинцева.

В третьем периоде хозяева забили дважды, однако решающей стала шайба Александра Кадейкина на 57-й минуте. «Трактор» прервал победную серию «Авангарда», которая насчитывала 12 матчей.

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Рише из «Трактора» стал самым молодым тренером в истории КХЛ

«Трактор» встречу с «Авангардом» проводил без главного тренера Бенуа Гру, который перед встречей почувствовал недомогание. Руководить командой на тренерском мостике был назначен Рафаэль-Пьер Рише. Он стал самым молодым тренером в истории КХЛ, выводившим команду на матч лиги. На момент встречи Рише 30 лет 300 дней.

Ранее самым молодым тренером был Коннор Кэмерон из хорватского «Медвешчака», который вывел команду на встречу с «Локомотивом» в возрасте 31 года 267 дней в феврале 2017 года.

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались ярославский «Локомотив» и нижнекамский «Нефтехимик». Команды играли на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. «Нефтехимик» одержал победу в серии буллитов со счётом 2:1.

В середине второго периода Райлли Барбер вывел гостей вперёд, однако вскоре Александр Полунин сравнял счёт. Ничья продержалась до конца основного времени, овертайм также не выявил победителя, а в серии буллитов сильнее оказались нижнекамцы.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

СКА одержал победу над «Сочи» в домашнем матче со счётом 2:0. Егор Заврагин отразил 23 броска, это первая сухая победа армейцев в 2025 году и с 8 декабря, когда был обыгран «Барыс» со счётом 1:0.

Голами в составе СКА отметились Сергей Толчинский (на его счету 4 (3+1) очка в трёх встречах после возвращения в состав), а также Михаил Григоренко.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Расписание матчей 15 марта

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 марта 2025, суббота. 10:30 МСК Амур Хабаровск Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

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