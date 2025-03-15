Супернемец творит историю в НХЛ! Драйзайтль выбил сотню и повторил крутой рекорд лиги

Буквально вчера мы писали о том, что Коннор Макдэвид находится на пути к большому рекорду Гретцки, который через несколько лет вполне вероятно падёт. Но нельзя обходить вниманием и вечного партнёра Коннора Леона Драйзайтля, который прямо сейчас борется за «Харт», «Арт Росс» и «Морис Ришар». По крайней мере, последний приз от немца точно никуда не денется – отрыв от второго снайпера слишком велик.

Перед матчем в активе Леона было 98 очков и пробить сотню он мог уже в первом периоде, однако Илья Сорокин сказал своё веское «нет», не дав «нефтяникам», владеющим огромным преимуществом, открыть счёт.

Зато во втором Драйзайтль нашёл ключики к российскому голкиперу – выдумывать не пришлось, надо было просто очень сильно щёлкнуть. Мог ли Илья отразить бросок? Наверное, да, но немец очень грамотно бросил под ловушку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Третий период особо богатым на события не вышел, но из этой вязкой и тягучей игры «Айлендерс» смогли извлечь дивиденды, забросив на старте двадцатиминутки – шайбу на свой счёт записал Бо Хорват.

Овертайм прошёл с огромным преимуществом «Ойлерз», которые в самом начале заперли соперника на две минуты – постарались Макдэвид и Драйзайтль. Они же и организовали победную шайбу – Коннор вывел Леона «один в ноль», и тот уверенно переиграл Сорокина, набрав 100-е очко в этом сезоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Драйзайтль в шестой раз в карьере пробил сотню и достиг исторического рубежа, войдя в элитный клуб – больше него в истории «Эдмонтона» 100 очков набирали только Уэйн Гретцки (девять раз) и Коннор Макдэвид (семь раз).

Также немец забросил уже пятую шайбу в овертайме в нынешнем сезоне, повторив рекорд Маршана (сезон-2017/2018), Тейвза (2015/2016), Стэмкоса (2011/2012), Ахо (2024/2025) и Гальченюка (2016/2017). Следующая победная шайба в овертайме станет рекордной.