Кто с кем сыграет в плей-офф КХЛ? Одна пара уже определена! Все расклады, LIVE

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Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2024/2025 находится на финишной прямой. Почти все участники плей-офф определены, но до окончательного распределения команд на пары ещё далеко – настолько велика плотность в таблицах Западной и Восточной конференции. Напоминаем, в первом раунде клубы Запада и Востока сыграют внутри своих конференций, высший посев с низшим, а со второго раунда пойдёт перекрёстный плей-офф. В прошлом сезоне новый формат, кажется, многим пришёлся по душе.
«Чемпионат» запускает онлайн-трансляцию последних дней регулярки и в режиме реального времени отслеживает составление пар первого раунда Кубка Гагарина. Кстати, одно противостояние уж определено: «Локомотив» и «Торпедо» точно сыграют между собой.
Пары первого раунда онлайн
Западная конференция
«Локомотив» — «Торпедо»
«Динамо» М – «Северсталь»
ЦСКА – СКА
«Динамо» Мн – «Спартак»
Восточная конференция
«Трактор» — «Сибирь»
«Салават Юлаев» — «Адмирал»
«Металлург» — «Авангард»
«Автомобилист» — «Ак Барс»