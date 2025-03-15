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Плей-офф КХЛ 2025: кто с кем сыграет, все пары первого раунда Кубка Гагарина, расклады, варианты, сетка плей-офф

Кто с кем сыграет в плей-офф КХЛ? Одна пара уже определена! Все расклады, LIVE
Лев Лукин
Кто с кем сыграет в плей-офф КХЛ
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Следим за интереснейшей развязкой регулярного чемпионата.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2024/2025 находится на финишной прямой. Почти все участники плей-офф определены, но до окончательного распределения команд на пары ещё далеко – настолько велика плотность в таблицах Западной и Восточной конференции. Напоминаем, в первом раунде клубы Запада и Востока сыграют внутри своих конференций, высший посев с низшим, а со второго раунда пойдёт перекрёстный плей-офф. В прошлом сезоне новый формат, кажется, многим пришёлся по душе.

Турнирная таблица КХЛ

«Чемпионат» запускает онлайн-трансляцию последних дней регулярки и в режиме реального времени отслеживает составление пар первого раунда Кубка Гагарина. Кстати, одно противостояние уж определено: «Локомотив» и «Торпедо» точно сыграют между собой.

Пары первого раунда онлайн

Западная конференция

«Локомотив» — «Торпедо»

«Динамо» М – «Северсталь»

ЦСКА – СКА

«Динамо» Мн – «Спартак»

Восточная конференция

«Трактор» — «Сибирь»

«Салават Юлаев» — «Адмирал»

«Металлург» — «Авангард»

«Автомобилист» — «Ак Барс»

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