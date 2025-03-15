Лучший новичок КХЛ не забивает уже 15 матчей. Что происходит с Демидовым?

Ближе к завершению регулярного сезона КХЛ произошло то, что вряд ли читалось ещё где-то месяц назад – СКА перестал пропускать целыми пачками. После фиаско в игре со «Спартаком» 25 февраля армейцы провели шесть матчей, и в каждом из них соперники смогли найти бреши в обороне петербуржцев не более двух раз.

А всего на этом отрезке команда с берегов Невы пропустила лишь восемь голов и вчера даже оформила первый с 8 декабря «сухарь» – в игре с «Сочи» прервалась серия из 30 встреч, в которых подопечные Романа Ротенберга не могли сохранить свои ворота в неприкосновенности.

По сравнению с фестивальным СКА из недавнего прошлого, нынешняя версия команды играет далеко не так ярко, но при этом более надёжно (иногда даже чересчур) – не летит с шашками наголо в чужую треть площадки, не рискует при позиционных атаках, при необходимости без всякого зазрения совести переключается на игру вторым номером, чего практически не происходило раньше.

Это касается как нападающих, так и защитников: стиль игры армейцев в последнюю пару недель был упрощён едва ли не до максимума, причём настолько, что петербуржцы не стесняясь отбрасывались даже в матче с не особо-то и прессинговавшим «Сочи». Зато результат не заставил себя ждать – ещё недавно СКА вполне мог опуститься и на восьмое место в Западной конференции, а теперь за три встречи до окончания регулярки даже сохраняет шансы на попадание в топ-4.

Впрочем, даже в этой бочке мёда у петербуржцев есть небольшая ложка дёгтя – лучший бомбардир команды Иван Демидов не забросил ни одной шайбы в последних 15 матчах. И это не считая игры с «Динамо», где он просидел в качестве 13-го нападающего.

А почему Иван тогда не вышел на лёд? Ротенберг объяснил, почему Демидов не выходил с «Динамо», и сравнил его с Капризовым

Ещё совсем недавно будущий обладатель приза имени Алексея Черепанова едва ли не каждый матч заставлял нас хвататься за голову, совершая очередное феноменальное действие. Однако последний раз пополнение в графе «голы» у него было аж 28 января – в той самой игре с «Витязем», где Ваня оформил первый хет-трик в КХЛ.

Каковы причины? Во-первых, по Демидову стали гораздо плотнее играть соперники. Сольных проходов а-ля встреча с ЦСКА уже не получается, потому что на входе в зону его неизменно караулят как минимум двое игроков.

Рядом кроется причина №2, которая в целом на СКА влияет скорее благотворно и о которой уже было сказано выше – если раньше при подобных выбеганиях у Ивана была поддержка, которая помогала перехватывать внимание на себя, то сейчас армейцы бросаются вперёд менее активно, из-за чего 91-му номеру становится сложнее сохранять шайбу. Упрощение игры в первую очередь ударило по главному амбассадору креатива и магии на льду.

№3 – банальное невезение. Демидов всё ещё находит моменты, но вот с их реализацией возникают проблемы – например, в матче с «Металлургом» он не смог переиграть Илью Набокова, получив шайбу на пятаке, в игре с минским «Динамо» хорошо бросал из слота, однако попал в плечо Василию Демченко, а вчера мог отличиться в большинстве, но угодил в штангу.

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И вновь приходится говорить про игровое время и партнёров – в последних двух матчах Иван провёл на льду менее 10 минут в равных составах, а в игре с «Сочи» вообще вышел в звене с Сергеем Андроновым и Павлом Дедуновым. Надо ли упоминать, что самый опасный момент при игре «5 на 5», после которого 19-летний форвард заработал на себе удаление Василия Мачулина, Демидову помогли создать не они, а Александр Никишин.

При этом на том же самом отрезке из 15 матчей (хоть в последних трёх он остался без очков) у Вани девять голевых передач – то есть вклад в результативность СКА от него всё ещё большой. И до конца регулярного сезона он наверняка преодолеет отметку в 50 результативных действий, до которой ему осталось набрать всего одно очко.

Иван Демидов Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Кстати, предыдущая самая продолжительная безголевая серия Демидова, составившая 12 игр, закончилась шестиматчевой голевой. Может, и сейчас он готовит заброшенные шайбы на самый важный период сезона?