Шокирующая новость из КХЛ. Звезду лиги поймали на допинге и отстранили от матчей

Утром 15 марта шокирующая новость пришла из стана одного из самых титулованных клубов КХЛ. Издание «Спорт-экспресс» сообщило, что нападающий ЦСКА Владислав Каменев сдал положительный допинг-тест. По сведениям издания, в пробе одного из лидеров армейского клуба обнаружили мельдоний. Впоследствии в течение дня эта история получила официальное подтверждение. «Чемпионат» собрал всё, что известно о скандале в лиге к этой минуте.

Что произошло? Официальное заявление КХЛ

Континентальная хоккейная лига прокомментировала ситуацию с положительной допинг-пробой форварда ЦСКА Владислава Каменева.

«РУСАДА уведомило КХЛ о нахождении в допинг-пробе игрока ЦСКА запрещённой субстанции. В соответствии с российскими антидопинговыми правилами лига исполнила решение РУСАДА, хоккеист до выяснения всех обстоятельств не участвует в Фонбет Чемпионате КХЛ», — сообщили в пресс-службе КХЛ корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Позиция ЦСКА

ХК ЦСКА выступил с заявлением о ситуации с положительной допинг-пробой нападающего армейского клуба Владислава Каменева.

«В связи с сегодняшним комментарием Континентальной хоккейной лиги ПХК ЦСКА сообщает, что на основании уведомления о неблагоприятном результате допинг-пробы нападающий Владислав Каменев временно отстранён от матчей и тренировок с командой до полного выяснения всех обстоятельств дела», — сказано в сообщении клуба.

Владислав Каменев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Что сказал отец хоккеиста?

Сам 28-летний нападающий от комментариев для прессы на данный момент отказался. Зато его отец Дмитрий выступил с подробной речью для издания ТАСС.

«Вчера Владислав сам объяснил, всё рассказал, что произошло. Ждём от ЦСКА официальной информации, пока ничего не подтверждено. Сам он сказал, что пришёл положительный допинг-тест. Дальше там будут разбираться.

Должна быть ещё какая-то экспертиза, потом о чём-то можно будет говорить. Конечно, это всё неприятно для Владислава. Думаю, он не дурак, чтобы поставить крест на своей карьере, он не для этого всю жизнь шёл к этой цели, чтобы заработать имя и сам себя подставить. Влад очень всегда придирчиво относится к принимаемым препаратам, всегда консультировался с врачами, даже воду с собой приносит для питья», — цитирует Дмитрия Каменева ТАСС.

Кто такой Владислав Каменев?

28-летний форвард является трёхкратным обладателем Кубка Гагарина. Свой первый титул уроженец Орска выиграл ещё в 2014 году, но той победой Владислав вряд ли может гордиться. Всё-таки в чемпионском плей-офф Каменев не сыграл ни одной секунды за магнитогорский «Металлург».

После завершения следующего сезона КХЛ российский нападающий отправился покорять Северную Америку, где в сезоне-2015/2016 стал участником Матча звёзд АХЛ. В 2015 и 2016 годах Владислав дважды подряд становился серебряным призёром чемпионата мира среди молодёжных команд в составе сборной России U20.

В НХЛ Каменев пробивался на протяжении семи сезонов, успев побывать в системах «Нэшвилл Предаторз» и «Колорадо Эвеланш». Но в общей сложности Владислав сыграл в лиге всего 66 матчей, после чего в 2020-м принял решение вернуться в КХЛ, где стал игроком СКА.

В начале сезона-2021/2022 Каменев стал участником одного из самых крупных обменов последнего времени в КХЛ. В результате большой трёхсторонней сделки между СКА, «Сибирью» и ЦСКА центрфорвард оказался в московском клубе.

Не сумевший найти счастье в Северной столице Владислав с ходу стал одним из лидеров москвичей. В ЦСКА Каменев взял два подряд Кубка Гагарина, на сей раз уже играя одну из ведущих скрипок в победном оркестре. В обоих чемпионских плей-офф он набирал по 15 очков, в сезоне-2022/2023 став вторым снайпером москвичей в розыгрыше Кубка Гагарина.

Как он играл в этом сезоне?

В нынешнем сезоне нападающий ЦСКА выступал на среднем уровне, при этом на безальтернативной основе являясь ключевым игроком армейцев. До момента своего сегодняшнего отстранения он пропустил всего один матч в текущем регулярном чемпионате. В сезоне-2024/2025 Каменев провёл 63 встречи, забросив 10 шайб и сделав 16 результативных передач. Вот только когда Владислав в следующий раз появится на льду в официальном матче – большой вопрос.

Кого из звёзд КХЛ банили за допинг до Каменева?

Последний раз столь громкий скандал происходил в лиге в 2017 году. Тогда легендарного Даниса Зарипова за употребление допинга отстранили от хоккея на два года. В допинг-пробах Даниса были обнаружены два препарата — псевдоэфедрин и гидрохлортиазид.

Однако 21 ноября 2017 года суд вынес решение по делу Зарипова, установив, что игрок не принимал запрещённые средства целенаправленно, а стал жертвой ошибки.

Из-за этого ИИХФ сократил дисквалификацию до полугода, форвард вернулся уже 23 ноября 2017 года. Таким образом, дисквалификация продлилась с 23 мая по 23 ноября 2017 года.

Ждём, какое развитие теперь получит история с Каменевым. Хочется верить, что Владислав также стал жертвой какой-то ошибки или халатности и это позволит ему суметь избежать максимального срока отстранения. Пока же ЦСКА придётся обходиться без своего 94-го номера. Какое продолжение ни получила бы история, в этом сезоне Владислав уже вряд ли сумеет вернуться на ледовую площадку.