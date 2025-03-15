Минское «Динамо» отыгралось с 0:2, но уступило «Салавату», а «Металлург» уничтожил «Куньлунь».

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Провал «Ак Барса», драматичная победа «Динамо» в дерби с ЦСКА. Итоги дня в КХЛ

Представляем дайджест главных событий в КХЛ за 15 марта 2025 года.

Хет-трик Олега Ли помог «Амуру» дома уверенно победить «Барыс»

В Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Амур» принимал астанинский «Барыс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

На 50-й секунде первого периода Олег Ли с передач Игната Коротких и Ефима Гуркина открыл счёт во встрече. На шестой минуте периода Владислав Барулин с передач Кэмерона Ли и Мэттью Джурасика удвоил преимущество хозяев. На 12-й минуте периода Евгений Грачёв с передачи Алекса Гальченюка сделал счёт 3:0.

В начале второй двадцатиминутки Олег Ли с передачи Игната Коротких довёл счёт до крупного. На 17-й минуте периода Роман Старченко с передачи Михаила Рахманова и Динмухамеда Кайыржана забросил первую шайбу гостей во встрече.

На третьей минуте заключительного игрового отрезка основного времени Динмухамед Кайыржан с передач Романа Старченко и Адиля Бекетаева сделал счёт 2:4. На 18-й минуте периода Олег Ли забросил пятую шайбу «Амура» в игре, оформив хет-трик.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Отметим, что «Амур» прервал четырёхматчевую серию поражений.

«Торпедо» потерпело третье поражение подряд, уступив в гостях «Сибири»

В Новосибирске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местная «Сибирь» принимала нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

На седьмой минуте первого периода Сергей Широков с передач Тейлора Бека и Тревора Мёрфи открыл счёт в матче. На восьмой минуте периода Максим Сушко с передачи Энди Андреоффа удвоил преимущество хозяев.

На 17-й минуте второго периода Егор Виноградов с передач Михаила Орлова и Даниила Бокуна забросил первую шайбу «Торпедо» во встрече.

В начале третьего периода Никита Коротков с передач Сергея Широкова и Егора Аланова сделал счёт 3:1. За шесть секунд до конца игры Владислав Фирстов установил окончательный счёт во встрече.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Для нижегородского клуба это поражение стало третьим подряд.

«Металлург» разгромил «Куньлунь» со счётом 7:1 в домашнем матче КХЛ

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Металлург» принимал «Куньлунь Ред Стар». Хозяева одержали победу со счётом 7:1.

В составе «Металлурга» заброшенными шайбами отметились Денис Зернов, Алексей Маклюков, Роман Канцеров, Александр Петунин (дважды), Игорь Гераськин и Валерий Орехов. Единственную шайбу за «Куньлунь» на свой счёт записал Ян Дрозг.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Металлург» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 86 очков за 65 матчей. «Куньлунь» находится на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 61 очко за 66 игр.

«Ак Барс» в овертайме проиграл «Витязю» в домашней встрече КХЛ

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал «Витязь». Гости одержали победу в овертайме со счётом 2:1.

В основное время заброшенной шайбой в составе «Ак Барса» отметился Кирилл Семёнов. В составе «Витязя» отличился Матвей Заседа.

В овертайме заброшенную шайбу на свой счёт записал Дерек Барак.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Ак Барс» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 83 очка за 66 матчей. «Витязь» находится на 10-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 57 очков за 65 встреч.

Московское «Динамо» впервые одержало победу над ЦСКА в нынешнем сезоне КХЛ

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал московское «Динамо». Гости одержали победу со счётом 2:1.

В составе ЦСКА заброшенными шайбами отметился Руслан Исхаков. За «Динамо» шайбы на свой счёт записали Егор Римашевский и Павел Кудрявцев.

Эта встреча стала четвёртой игрой между командами. Ранее ЦСКА одержал три победы (3:1, 4:3 Б, 1:0).

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 83 очка за 65 матчей. Московское «Динамо» находится на второй строчке в турнирной таблице Запада, заработав 87 очков за аналогичное количество игр.

«Салават Юлаев» одержал победу над минским «Динамо» в серии буллитов

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались уфимский «Салават Юлаев» и минское «Динамо». Команды играли на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе. «Салават» одержал победу в серии буллитов со счётом 4:3.

В основное время в составе хозяев отличились Деннис Ян, Джош Ливо и Ярослав Цулыгин. Шайбы гостей на свой счёт записали Сэм Энас, Егор Бориков и Александр Волков.

В овертайме заброшенной шайбой отметился Скотт Уилсон, но гол был отменён. Команды не определили победителя в овертайме. В серии буллитов сильнее оказались хозяева.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Салават Юлаев» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 87 очков за 65 матчей. Минское «Динамо» находится на четвёртой строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 82 очка за аналогичное количество встреч.

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