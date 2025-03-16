Тренер-чемпион, принявший легендарный ЦСКА. Илье Воробьёву — 50 лет

Сегодня исполнилось 50 лет знаменитому тренеру Илье Петровичу Воробьёву. Человеку из тренерской семьи, сыну легендарного Петра Ильича Воробьёва. Путь хоккеиста Илья, начинавший на профессиональном уровне выступать за московское «Динамо», провёл на позиции центрального нападающего.

Долгие годы игровой карьеры российского специалиста с немецким гражданством (и, что интересно, уроженца латвийской столицы Риги) прошли в Германии. Не зря Петровича, как позднее называли тренера преданные болельщики, считают одним из главных полиглотов КХЛ: он говорит на русском, английском и немецком языках.

В качестве хоккеиста, помимо «Динамо», Воробьёв успел поиграть в России за «Ладу», магнитогорский «Металлург» и «Химик». Форвард славился своими отважными и мужественными действиями на льду: любил силовой хоккей, никогда не боялся сыграть жёстко и пойти в стык, а где нужно — подраться и заступиться за партнёра. Хоккеисты подобного плана ценились во все времена, ведь хоккей — командный вид спорта, поэтому и работать здесь нужно не только на себя, а на весь коллектив.

Илья Воробьёв (справа) в качестве игрока Фото: Игорь Уткин/ТАСС

Конечно, более молодое поколение болельщиков знает Илью Воробьёва уже не в роли игрока, а как профессионального тренера. Главным его клубом на сегодняшний день стала «Магнитка», с которой Илья Петрович завоевал сразу два Кубка Гагарина: в качестве помощника Майка Кинэна и будучи главным тренером, а ещё столько же раз доходил до финала.

При этом Воробьёв приходил в Магнитогорск дважды, а изначально, благодаря своим способностям полиглота, даже помогал в качестве переводчика Полу Морису и упомянутому ранее Кинэну. Но склонность к обучению и постоянному прогрессу не могла позволить талантливому человеку постоянно находиться в помощниках.

Воробьёв всё больше созревал для самостоятельной работы, тем более поработав бок о бок с такими известными североамериканцами. Только представьте, какой это огромный жизненный опыт.

Между первым и вторым заходом в «Металлург» Илья Петрович прошёл ещё один важный и запоминающийся жизненный отрезок: он трудился сначала помощником Олега Знарка, а затем и главным тренером сборной России и СКА.

С нынешнего же сезона КХЛ Илья Воробьёв возглавляет ЦСКА, продолжая оставаться топ-тренером и заслуженно получая выгодные предложения. При этом Илья Петрович не побоялся возглавить армейцев в эпоху серьёзной перестройки, а значит, поступил смело и понимал всю ответственность.

«Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв работает в свою силу. Он уверенно ведёт команду, но сказывается серьёзное обновление состава. Я бы даже назвал его стихийным в силу разного рода обстоятельств. И это будет сказываться длительное время. На перспективу, может, состав хороший, но на сегодняшний день есть проблемы, да ещё и травматизм пошёл. Поэтому команде сейчас приходится сложно», — верно заметил в беседе со мной олимпийский чемпион Александр Пашков.

Илья Воробьёв в качестве тренера Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Действительно, команда у армейцев сильно обновилась, до конца сезона из-за травмы выбыл нападающий Виталий Абрамов, только восстановился вратарь Иван Просветов, а тут ещё неприятная история с ведущим центральным форвардом Владиславом Каменевым.

Но не сомневаемся, Илья Воробьёв обязательно пройдёт этот путь с честью и высоко поднятой головой, а также обязательно преодолеет все свалившиеся на него трудности. Опыта в свои годы таком матёрому профи уже не занимать.

Редакция «Чемпионата» поздравляет Илью Петровича Воробьёва с 50-летием и желает крепкого здоровья, семейного благополучия и больших спортивных побед!