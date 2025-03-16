ВЕЛИКАЯ ПОГОНЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ! Овечкин вколотил 887-й гол и вновь приблизился к Гретцки!

«Вашингтон» только что «всухую» проиграл «Лос-Анджелесу» и упустил лидерство в НХЛ. «Виннипег» вырвался вперёд, на два очка опередив «столичных». Александр Овечкин также слегка притормозил, за последние четыре встречи забив всего один гол. Так что дела «Кэпиталз» шли не лучшим образом.

«Сан-Хосе» же давным-давно лишился шансов на плей-офф, мирно обосновавшись на самом дне сводной таблицы НХЛ. Даже от «Чикаго», шедшего предпоследним, «акул» отделяло четыре очка. «Шаркс» просто доигрывают провальный сезон, давая шансы проявить себя молодым хоккеистам.

Как и ожидалось, именно «Вашингтон» начал матч активнее. «Кэпиталз» сразу захватили инициативу, задавив хозяев площадки. И поначалу у «Шаркс» получалось отбиваться.

А на восьмой минуте «столичные» открыли счёт в матче. После перепасовок в своей зоне шайбу получил Том Уилсон, который вырезал шикарную диагональ с разворота под чужую синюю линию — прямо на Овечкина. Капитан подработал шайбу и отдал передачу в центр мимо Шакира Мухамадуллина. Дилан Строум принял пас, сблизился с Александром Георгиевым и послал шайбу над щитком — 1:0!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Благодаря ассисту Овечкин набрал 54-е (33+21) очко в сезоне.

На этом гости не остановились. Хоть долгое время «Шаркс» отводили угрозу от своих ворот, в конце концов «столичные» удвоили своё преимущество. На 18-й минуте Ларс Эллер вылез на пятачок и дважды бросил — Георгиев спас «Сан-Хосе». Однако партнёры не поддержали стараний вратаря. Хоккеисты «акул» упустили Алексея Протаса, который бросил с неудобной и забил свой 29-й гол в сезоне. 2:0!

Не прошло и двух минут, как в воротах Георгиева оказалась ещё одна шайба. В ходе атаки Тейлор Рэддиш получил передачу в правом круге вбрасывания, прицелился и нанёс классный кистевой бросок. Нападающий попал точно в дальний угол — 3:0!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На второй период Георгиев уже не вышел. Голкипер отразил 14 бросков из 17, но тренерский штаб решился на перемены. Впервые в нынешнем сезоне на лёд вышел Георгий Романов.

Второй период продолжился атаками «Вашингтона», который, однако, стал бросать реже. За первые 15 минут отрезка «столичные» лишь четырежды попали в створ. А броски Овечкина в большинстве даже и не доходили до Романова — игроки «Сан-Хосе» блокировали. Сам Георгий также старался не отставать и совершил несколько хороших сейвов.

Сонное царство второго периода решил прервать Том Уилсон. На 35-й минуте канадец сцепился с Заком Остапчуком и буквально уничтожил соперника. Оба получили по пять минут за драку.

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Спустя всего 41 секунду случилась ещё одна драка. На этот раз в схватку вступили Брэндон Дьюхейм и Ноа Грегор. И тут сильнее оказался игрок «Вашингтона». Но по пять минут всё равно получили оба.

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Наконец, на 38-й минуте случилась уже целая потасовка. Венсан Деарне что-то сказал Пьер-Люку Дюбуа, на что незамедлительно отреагировал Джейкоб Чикран — защитник налетел на соперника, уронив того — и искра привела к пожару. Почти все хоккеисты на льду сцепились друг с другом, не трогали разве что только Овечкина. А штрафом судьи наградили лишь Чикрана, получившего 2+2.

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Все три драки уложились менее чем в три минуты.

Команды ушли на перерыв при счёте 3:0 в пользу «Вашингтона». «Сан-Хосе» начинал третий период в большинстве.

Реализовать численный перевес не удалось, но «Шаркс» явно перехватили инициативу. «Кэпиталз» к заключительному периоду явно подсели. Это не могло не привести к проблемам.

На 47-й минуте Овечкин поехал отрабатывать в оборону и у борта попытался отдать передачу назад. Капитан «Вашингтона» ошибся, Тайлер Тоффоли совершил перехват и тут же прострелил на пятачок. Там уже пас караулил Маклин Селебрини, подработавший шайбу и с близкого расстояния пославший её в верхний угол ворот Логана Томпсона. 1:3! Вратарь «Кэпиталз» был явно раздосадован.

Впрочем, спустя всего 40 секунд «столичные» вернули удобное преимущество. Тревор Ван Римсдайк подключился к атаке, ушёл за ворота и бросил с отрицательного угла — шайба от щитка Романова проползла за линию ворот!

А на 51-й минуте произошло то, ради чего многие включили трансляцию матча. Мартин Фехервари с левого фланга прострелил в центр, откуда Овечкин в касание перевёл шайбу в ворота. 34-й гол в сезоне и 887-й в карьере! До рекорда Уэйна Гретцки осталось всего семь шайб!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

А Романов вошёл в почётный список «жертв» Ови, став 182-м вратарём, которому Александр забивал.

В итоге «Вашингтон» одержал ценную победу и вернулся в гонку за Президентский кубок, сравнявшись по очкам с «Виннипегом». Овечкин продолжил Великую погоню. До Гретцки осталось совсем немного.