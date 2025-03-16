Панарин передал привет бывшей! Забил «Коламбусу» и тащит «Рейнджерс» в плей-офф

Артемий продлил результативную серию до восьми матчей, а его клуб уже в восьмёрке на Востоке.

Сколько перипетий было в этом сезоне «Рейнджерс». Длительные серии поражений, невзрачная игра лидеров, громкий обмен капитана. Команда, которая в прошлом сезоне выиграла Президентский кубок и дошла до финала конференции, в этом в какой-то момент упала почти на самое дно.

Благодаря сегодняшней победе над «Коламбусом» они вновь запрыгнули в восьмёрку лучших на Востоке – чуть ли не впервые за долгое время. И, что даже важнее для уверенности в себе, провели практически идеальный матч.

Уже на второй минуте Мика Зибанеджад отобрал шайбу у защитника «мундиров» в чужой зоне и выдал пас из-за ворот на Алекси Лафреньера. Для канадца это был легчайший гол, так как Даниил Тарасов уехал за лицевую линию, надеясь забрать шайбу себе, и оставил ворота пустыми.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В середине второго периода «Рейнджерс» отбились в меньшинстве, после чего Артемий Панарин, получив шайбу от Лафреньера, выкатился в круг вбрасывания и нанёс точный бросок через трафик, передав привет своей бывшей команде. Таким образом, он продлил свою результативную серию до восьми встреч, за которые набрал 12 (6+6) очков – это с учётом передачи, которую он сделал в третьем периоде.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В концовке игры Винсент Трочек оформил дубль – одну шайбу он забросил с передачи Панарина, другую – в пустые ворота при игре в меньшинстве. «Рейнджерс» в третий раз в этом месяце не пропустили, а всего у них восемь «сухарей» в сезоне – это лучший результат в НХЛ. У Игоря Шестёркина работы было немного, но он справился с 21 броском.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Победа помогла взять реванш за недавнее домашнее поражение от «мундиров» со счётом 3:7 и вывела их на второе место в зоне уайлд-кард, но расслабляться рано. Конкуренты не дремлют – «Коламбус» и «Монреаль» имеют одну игру в запасе, а последние после победы над «Флоридой» уступают «копам» всего одно очко.

«У нас впереди много работы, есть и другие команды, которые продолжают борьбу за плей-офф. Всё изменчиво, у других команд есть игра в запасе. Но ничего из этого не имеет значения. Мы говорили об этом, мы сами отвечаем за то, что делаем. Мы в ответе за победы в матчах, чтобы не было необходимости смотреть ещё на кого-то. Нам просто надо держать ответственность за себя», — отметил главный тренер Питер Лавиолетт.

«Сейчас уже не осталось права на ошибку. Мы боремся с пятью-шестью командами, и два очка в игре с этой командой весят немного больше. Нет времени снимать ногу с педали газа», — добавил защитник Адам Фокс, который сегодня вернулся в состав после травмы.

Дело не сделано, но за 15 матчей до конца регулярки «Рейнджерс» по крайней мере имеют хорошие шансы на плей-офф, и только от них зависит, ухватятся ли они за эту возможность.