«АХЛ не боюсь — готов к любым вызовам». Молодой лидер «Витязя» стремится в Америку

«Витязь» известен как отличный полигон для молодых игроков. В подмосковном клубе принято доверять начинающим хоккеистам, и этот сезон не стал исключением. Так команда Павла Десяткова в должной мере раскрыла талант Дмитрия Бучельникова. У 21-летнего нападающего лучший сезон в карьере – 15 голов и 51 балл за результативность в 62 сыгранных матчах.

Неудивительно, что за игрой Дмитрия всё пристальнее следят и по другую сторону океана, где Бучельников задрафтован «Детройтом». После неожиданной победы над «Ак Барсом» в Казани Дмитрий пообщался с «Чемпионатом» – об итогах сезона для команды в целом и для себя лично, об игре в системе СКА и в «Адмирале» Леонида Тамбиева, о перспективах заиграть в НХЛ и даже об эчпочмаках.

Дмитрий Бучельников на Матче звёзд КХЛ Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Много «своих» матчей отдали в конце, где-то недотерпели, не реализовали моменты»

– Поздравляю с яркой победой над одним из претендентов на Кубок Гагарина. За счёт чего команде удаётся находить мотивацию и биться с грандами КХЛ?

– Внутренняя мотивация есть у всех – показать себя во всяком случае, независимо от того, попали мы в плей-офф или нет. Большая командная работа, отлично показали себя как игроки, так и тренерский штаб.

– Часто можно услышать от игроков команд, которые уже потеряли математические шансы на плей-офф, о мотивации показать личную статистику – работая на следующий сезон, на новый контракт. Такое наблюдается и в «Витязе»?

– Такое есть в каждой команде, как мне кажется, тем более если команда уже не попадает в плей-офф. Никто это не скрывает, все хотят играть в лучшей лиге, за хорошие деньги, поэтому стараются показать свой максимум. В этом ничего удивительного.

– Не ловите себя на ощущении несправедливости в такие моменты, как после победы над «Ак Барсом»? Это же маркер вашего уровня игры – можно предположить, в плей-офф «Витязь» бы и пошумел…

– Конечно, нам неприятен тот факт, что мы не в плей-офф. Во всяком случае, в последнее время мы показываем очень хороший хоккей. Обидно, согласен, когда играешь здорово и понимаешь при этом, что в плей-офф играть не будешь. Но что поделать.

– Какая ключевая причина неудачи «Витязя» в этом сезоне?

– Мы семь-восемь матчей, «своих» матчей отдали в конце, когда должны были спокойно забирать очки. Где-то недотерпели, не реализовывали свои моменты. Но ничего страшного. Это прорабатывается летом, верю, что в следующем сезоне всё будет намного лучше.

– При этом лично для вас текущий сезон – прорывной. Нет диссонанса в голове – команда не в лучшем положении, а ваша личная статистика выросла значительно.

– Честно говоря, я не особо смотрю так на личную статистику, в том плане, что слишком часто о ней не думаю. У нас хорошая команда, здорово, что получается своей игрой, своими действиями голевыми помогать команде. Это очень приятно, но не только я один нахожусь в этой команде и делаю эту работу. Есть ребята, которые ловят на себя шайбы, играют в меньшинстве, это не менее важно. Каждый игрок нашей команды по-своему ценен, не только те, кто забивает голы.

– И всё-таки за счёт чего удалось показать такой прогресс?

– Я сам не знаю. Стараюсь искать вдохновение в игре, в своих партнёрах. Мотивация у меня запредельная, хочется показывать себя, доказывать свой уровень.

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– О будущем сейчас думаете? Где хотите играть, на каких условиях…

– Честно, прямо сейчас – нет. Не до того. У нас в понедельник встреча с «Металлургом», я не знаю, что завтра будет в Магнитогорске. Далеко не загадываю.

Дмитрий Бучельников Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

«Ничего страшного, что у других в «Детройте» не получалось. Может, у меня получится!»

– Как часто по ходу сезона с вами связывались из «Детройта»?

– Пару-тройку раз. У них есть русский скаут, иногда общаемся с ним. Моменты какие-то в игре обсуждаем, он может позвонить, спросить про молодых ребят. Делюсь своим мнением. Как-то так.

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– Игры «Детройта» смотрите?

— Нет, трансляции очень поздно по нашему времени, так что только нарезки голов разве что, хайлайты с утра во время завтрака.

– Интерес попробовать себя в НХЛ есть?

– Конечно, а как иначе? На самом деле все понимают, что НХЛ – это особая лига. Там собраны лучшие игроки мира, и в мечтах любого парня там сыграть хотя бы сезон. Да хотя бы один матч.

– При этом в «Детройте» многие российские игроки так и не прижились. Не страшно ехать в Мичиган?

– Ничего страшного. У них не получилось, а может, у меня и получится!

– К сезону в АХЛ готовы?

– Я готов ко всему, к любым вызовам. Для меня это не проблема, нужно будет сыграть за фарм-клуб – значит, так надо.

Дмитрий Бучельников Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Никаких обид на СКА нет — дали играть и развиваться в другой команде КХЛ»

– Вы начинали в этом сезоне с Дереком Бараком и Иваном Чеховичем, и ваша тройка разрывала всю лигу. Затем Иван выбыл из-за травмы, что скажете об игровых связках в «Витязе» сейчас?

– Всё хорошо, отлично. В моменте Алексей Макеев здорово подменил Ваню Чеховича. Классно играл и играет сейчас, показывает хороший хоккей. Хоть он парень и возрастной, но очень опытный и умный, с ним приятно играть в одном звене. Отлично понимаем друг друга на льду.

– Как нашли контакт с Бараком? Есть ощущение, что уже на уровне подсознания друг друга чувствуете.

– На английском, разумеется, общаемся. А в хоккейном плане, мы одного плана, наверное, игроки примерно, думаем в каком-то одном стиле, размышляем, что и как делать на площадке. Очень приятно видеть, что многое получается. И, конечно, не забываю, что он иностранец, со своим опытом, рядом с ним и я расту как личность. Учу язык и постоянно получаю прямую практику с носителем языка, рядом с ним прогрессирую и в этом плане. Это здорово.

Дмитрий Бучельников и Иван Чехович Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

– Язык учите с прицелом на возможность поиграть за океаном?

– В том числе. Очень хорошо, когда у тебя нет языкового барьера, даже во время отпуска приехать в другую страну и общаться спокойно без чьей-либо помощи. Не думая о каких-то последствиях, что ты случайно что-то скажешь не то… Это важный бытовой навык.

– Если сравнивать, что лучше для вашей карьеры – остаться в СКА и бороться сейчас за Кубок Гагарина, но, возможно, в четвёртом-пятом звене, в ротации; либо игра в «Витязе», без турнирных задач, но зато с полным карт-бланшем?

– Конечно, когда ты молодой, тебе нужно играть, тебе нужен свой шанс на высоком уровне. И когда ты можешь полностью раскрыть себя, показать в деле – это здорово. Подтягиваешь свою игру за счёт партнёров, партнёры подтягивают тебя. Я рад, что оказался в «Витязе», что многое получается, я сильно вырос, играя в Балашихе.

– Что не получилось в СКА? В чём причины?

– Да я сам не знаю… В прошлом году отправили в аренду, но я это воспринял позитивно. Дали поиграть, развиваться. Только благодарен руководству за эту возможность расти, что я не засиделся где-то там в запасе, не закис. Не хочу ничего плохого говорить, вспоминать, что и как, почему не получилось. Зато сейчас, возможно, получается даже лучше, чем могло быть при иных обстоятельствах.

– В целом от системы СКА остались позитивные впечатления?

– Конечно, я всё-таки там Кубок Харламова в МХЛ выиграл. Всё-таки всю вертикаль прошёл, столько лет провёл…

– Обид нет никаких, что в первой команде так полноценно сыграть и не дали?

– Нет, конечно, нет. Мне дали шанс играть и развиваться в другой команде, играть в КХЛ. Какие обиды?

Дмитрий Бучельников в МХЛ Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

«Неудачно сыграл после болезни, и Тамбиев меня в третьем периоде снял с игры»

– Не было мысли остаться в «Адмирале»? Команда сейчас в зоне плей-офф. Или не было предложений со стороны клуба?

– Были, разумеется, предложения после сезона, ходили разговоры. Леонид Григорьевич (Тамбиев. – Прим. «Чемпионата») разговаривал много с руководством клуба. Что-то там в итоге не удалось решить, не получилось договориться. Если честно, я даже не особо сильно вникал даже во все эти дискуссии, разговоры.

Я просто уже узнал итог, услышал, что меня обменяли в «Витязь», но воспринял это позитивно. Провёл хороший год во Владивостоке, прекрасная арена, хорошие болельщики, интересная команда, тренерский штаб, с которым комфортно было работать. Мне там нравилось. Однако так случается в жизни хоккеистов, часть работы, ты не всегда выбираешь, как будет развиваться твоя карьера. Как решилось — так решилось, я в любом случае рад быть частью «Витязя».

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– Тамбиев строит системную команду со строгим хоккеем – по крайней мере, так это смотрится со стороны. В этом плане играть у Десяткова комфортнее?

– Каждый тренер работает по-своему, у каждого свои рамки, свои мысли, своя тактика. Ко всему надо подстраиваться, к любому тренеру. Всё, что он говорит, надо выполнять, слушать. В этом нет проблем, по крайней мере, не было для меня.

Дмитрий Бучельников в «Адмирале» Фото: Дмитрий Сорока, photo.khl.ru

– Что вам прежде всего даёт Десятков? Практические советы, психологическая поддержка, доверие?

– Конечно, важно доверие, игровое время. Не трогают лишний раз, если что, в спокойном режиме могут указать на какие-то твои ошибки, недочёты. А дальше уже мне самому надо контролировать себя, оставаться собой, работать над хладнокровием.

– За обрез, условно, не сажают сразу в запас, как принято в некоторых командах?

– Не знаю, пока не пробовал. В прошлом году бывало такое, помню, в декабре в «Адмирале» после болезни играл, с «Амуром», пару раз грубо ошибся, неудачный матч был для меня. И с третьего периода тогда Леонид Григорьевич меня снял. Но это всё по делу было.

– Подобные ситуации не бьют по психологии?

– Нет, конечно, нет. Я сам понимал, что не идёт, надо обратить внимание на определённые аспекты, получше подготовиться, тогда всё будет в порядке.

Дмитрий Бучельников Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Чемпион «Витязя» по FIFA — Саша Дарин. Он у нас самый лютый»

– В чём больше всего прибавили в хоккейном плане? Многие отмечают ваш бросок, умение выбрать позицию… Либо же просто-напросто везёт?

– Как по мне, я стал более уверенным в себе. Хладнокровным. С каждой шайбой появляется уверенность в себе и своих действиях. Когда видишь, как партнёры открываются, почему бы не отдать хороший пас на гол, если сам в лучшей позиции – бросить. Больше понимания хоккея у меня, наверное, теперь.

Конечно, это всё далеко не только моя заслуга, это игра всей команды, партнёров, с которыми я выхожу на лёд. Без них мало что получится, в одного против пятёрки соперника не сыграешь никогда. Хоккей – это командный вид спорта.

– Против вас сейчас играют персонально, гораздо больше опекают. Ощущаете, что стало сложнее?

– Да вроде как нет, всё по стандарту более-менее. Бьют – значит любят. Заметили, заценили.

– Кулинарные эксперименты продолжаете? Пока беседуем, вы пробуете эчпочмаки…

– Очень вкусно! Обожаю приезжать в Казань, Нижнекамск, Уфу, треугольнички эти за милую душу уходят, спасибо большое.

– Не хотите сами попробовать испечь?

– Нет, именно выпечка в принципе — не особо моя история, да и сезон такой трудный, не сейчас явно. Такой график, что без изысков, так, что-нибудь бегло приготовить на ужин, и всё.

– То есть кулинарные подвиги пока на паузе?

– Летом. Всё летом.

– Чем занимаетесь в свободное время?

– Отдыхаю, отсыпаюсь. Видимся иногда с ребятами, играем в видеоигры, отвлекаемся. Ужинаем вместе.

– Играете в NHL?

– Нет, в FIFA. Все любят FIFA.

– Неужели хоккеисты не выбирают свой вид спорта?

– Управление там тяжёлое, долго подстраиваться нужно. Да и хоккея и так много в моей жизни. Хватает.

– Кто в «Витязе» чемпион по FIFA?

– Наверное, Саша Дарин. Легенда, у него самый крутой состав в Ultimate Team. Без донатов. И скиллы игровые у него в порядке, самый лютый у нас.