Первая пара плей-офф КХЛ уже известна. Что «Торпедо» может противопоставить «Локомотиву»?

Прямо сейчас на Западе и Востоке большинство команд не могут просто «готовиться к плей-офф», даже одно поражение может изменить их турнирную судьбу. В этой ситуации пока непонятно, лучше ли выигрывать или проигрывать — высокое место в таблице может в теории подарить тебе уже в первом раунде пышущий жаром «Авангард» или проблемный, но всё равно звёздный СКА.

Однако одна пара оказалась сформированной уже за неделю с лишним до конца регулярки — впрочем, вероятность столкновения этих команд виделась огромной уже в начале календарного года. Даже спад после травмы основного вратаря не стал фактором, из-за которого «Локомотив» растерял своё преимущество в таблице, а «Торпедо» смогло отвергнуть претензии «Куньлуня» на восьмёрку, но догнать пелотон Запада нижегородцы уже не смогли. Поражение нижегородцев в Екатеринбурге и победа «Северстали» над минским «Динамо» официально оформили эту пару.

Весной 2023-го на эту серию было бы посмотреть особенно интересно. Молодое «Торпедо» стало сенсацией КХЛ, культ личности Игоря Ларионова расползался по всей лиге, телерейтинги нижегородского клуба росли на глазах. Очень скоро у «Торпедо» появились и не особо умелые подражатели. Ну а «Локомотив» уже тогда играл машинообразно, однако не был так отточен во всех мелочах, как сейчас — и уже тогда в регулярном сезоне команда Игоря Никитина дважды обыгрывала «Торпедо» всухую, вызвав дискуссии о стилях.

И сейчас наверняка эту пару будут воспринимать как сражение безжалостных любителей вынимать душу из Ярославля и тонких атакующих наследников советского хоккея и Нижнего Новгорода. Проблема только в том, что «тот самый стиль» остался в той самой весне 2023-го и в лучшем случае продержался ещё несколько месяцев в следующем сезоне. «Торпедо»-2025 похоже на «Торпедо»-2023 формой, частью лидеров и фигурой главнокомандующего на скамейке, но не игровым стилем.

Тренеры «Торпедо»: Игорь Ларионов — в центре Фото: Александр Коркка, photo.khl.ru

«Игроки – это как артисты, выходящие на сцену. Ты не можешь привлечь людей на трибуны, если играешь в скучный, вялый и пресный хоккей. Поэтому для нас задача номер один – делать то, что мы делали в последние два года», — заявлял Ларионов ещё в начале сентября, и говорят о стиле в Нижнем пока что больше, чем делают. При этом был отрезок поздней осенью, когда «Торпедо» раззабивалось (особенно в матчах с аутсайдерами), но происходило это за счёт скоростных контратак, а не за счёт позиционного хоккея с умопомрачительным прессингом.

Говорить о «настоящих главных тренерах» давно стало моветоном, но именно «Северсталь» Андрея Козырева стилистически и похожа на то самое «Торпедо» больше всего. Ну а нижегородцы окончательно изменились после того, как Эдуарда Занковца в штабе команды заменил Игорь Уланов — опытнейший защитник, который поработал во многих клубах КХЛ, где-то и не по разу. Совпадение это или нет, но теперь торпедовцы чаще прибегают к осторожным тактикам игры в средней зоне, выстраивают 1-3-1 или иногда даже 1-4, более строго начали играть на своей половине площадки, а на чужой половине часто стали предпочитать бросок пасу. Правда, в атаке всё равно есть место импровизации, но это именно индивидуальные действия, а не наигранные комбинации с перепасовками.

Это отсутствие комбинаций хорошо видно и в большинстве: нижегородцы реализуют лишь 14% попыток и идут третьими с конца в КХЛ, хуже только «Лада» и «Барыс». Совсем недавно в Екатеринбурге «Торпедо» не смогло забить после почти полных двух минут игры «5 на 3», и Ларионов сказал буквально следующее: «Знаете, мы ставим на большинство наиболее опытных, наиболее мастеровитых игроков, но, к сожалению, это не работает». При этом в двух предыдущих сезонах торпедовцы оба раза шли пятыми в лиге по реализации лишнего.

В общем, на бумаге у «Торпедо» как будто козырей и нет. Однако можно вспомнить, как торпедовцы заканчивали прошлый сезон: календарный 2024-й начался с полнейшего раздрая, с загадочного отстранения Кручинина и Сизова и серии поражений, которая откинула клуб вниз по таблице. Однако в двух гостевых встречах в Санкт-Петербурге «Торпедо» вышло терпеть, хоккеисты самоотверженно играли в своей зоне и убегали в хорошие контратаки. Для того чтобы увезти 2-0 из Питера, нижегородцам не хватило пары минут во втором матче, ну а потом их силы закончились в овертаймах.

У нижегородцев всё ещё немало скоростных форвардов и потенциально самый скоростной нападающий лиги Кирилл Воронин. Благодаря этому меньшинство «Торпедо» всё ещё идёт в топе лиги не только по нейтрализации соперника, но и по голам в меньшинстве, которых у команды девять. Однако потенциальные пробелы в физической подготовке приводят к тому, что на все 60 минут игроков не хватает: в третьих периодах «Торпедо» играет сильно хуже, чем в первых двух, зачастую упуская очки в концовках встреч.

Игорь Никитин Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

А что же «Локомотив»? Очень сложно оценивать большинство последних матчей команды: во-первых, серия неудачных игр пришлась на отсутствие основного вратаря, во-вторых, это происходило уже на фоне гигантского отрыва от конкурентов, которые постоянно теряли очки во встречах между собой. Провести весь сезон в одном высоком темпе невозможно, тем более «Локо» имеет относительно короткую скамейку без возможности ротации целых пятёрок, что Игорь Никитин мог делать в ЦСКА.

Однако важно отметить, что в этом году «Локомотив» перестал постоянно спотыкаться на командах, сильно уступающих в классе. В прошлом году Ярославль раздарил немало очков «Сочи» и не попавшему в плей-офф «Адмиралу», два года назад начал Кубок Гагарина с сухого поражения от «Витязя». Теперь таких осечек почти нет, и благодаря этому команда Никитина почти выиграла регулярный чемпионат. Отсутствие большой ротации компенсируется наличием четырёх почти равных звеньев, где игроки прекрасно подходят под требования тренерского штаба, и прошлогодних коллизий с Лихачёвым уже повториться не должно.

В общем, у «Торпедо», даже несмотря на отход от привычного стиля и довольно неровную игру в последних матчах, есть козыри, которые могут быть разыграны в серии до четырёх побед: неплохие контратаки, ровная бригада вратарей, интересные молодые форварды. Проблема в том, что этого хватит в лучшем случае для двух побед. «Локомотив» может погубить себя только крайне прямолинейной игрой в атаке, как в финале прошлого года, но не верится, что это произойдёт уже в первом раунде.