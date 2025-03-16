Топ-события понедельника: Миранчук против Месси, «Рейнджерс» — «Эдмонтон» и регулярка НБА

Лучший спорт 17 марта: «Нью-Йорк Айлендерс» примет «Флориду» в рамках НХЛ, «Локомотив» сыграет с «Адмиралом» в КХЛ, а ещё КР по лыжам!

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 2:00: «Атланта Юнайтед» — «Интер Майами», МЛС

Интрига: кто победит в матче команд Месси и Миранчука?

В прошлом сезоне «Атланта» остановила поход Лионеля Месси и компании за трофеем, обыграв соперника в плей-офф. Гости наверняка сделают всё, чтобы исправиться за то поражение. «Интер» отлично стартовал в новом сезоне — набрал семь очков из девяти возможных в регулярном чемпионате МЛС и одержал три победы в трёх матчах плей-офф Лиги чемпионов КОНКАКАФ. «Аталанта», в свою очередь, набрала четыре очка и не одержала ни одной победы в двух предыдущих встречах в МЛС. Более того, она не забила ни одного мяча в этих матчах. Прервёт ли команда Алексея Миранчука голевую засуху?

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🏒 2:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Эдмонтон Ойлерз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: одержат ли «Рейнджерс» третью победу подряд?

«Синерубашечники» продолжают борьбу за уайлд-кард от Восточной конференции. В последние два матча подопечные Питера Лавиолетта достигли определённых успехов – «копы» выиграли встречи с «Миннесотой» и «Коламбусом», благодаря чему расположились на восьмой строчке, дающей заветную путёвку в плей-офф. Получится ли у «Парней с Бродвея» продлить удачную серию?

🏒 2:30: «Нью-Йорк Айлендерс» — «Флорида Пантерз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: прервут ли «островитяне» серию поражений?

«Айлендерс» сохраняют теоретические шансы на попадание в плей-офф, но в последних играх они сильно осложнили положение для себя, проиграв три матча подряд. Встреча с действующими обладателями Кубка Стэнли точно не будет лёгкой – смогут ли подопечные Патрика Руа добыть два очка и вернуться в гонку за уайлд-кард?

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🏀 4:00: «Милуоки Бакс» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА

Интрига: кто из суперзвёзд НБА лучше проявит себя?

«Оклахома-Сити Тандер» проигрывает лишь по большим праздникам, чего нельзя сказать про «Милуоки Бакс», клуб, который не так стабилен. Но у обеих команд есть две суперзвезды НБА — Шей Гилджес-Александер и Яннис Адетокунбо. Первый из них — главный кандидат на MVP, а второй — уже двукратный обладатель награды. Встреча таких игроков — всегда ажиотаж и внимание. «Олени» остановят лидера Западной конференции?

🎿 11:00: Лыжи, Кубок России, седьмой этап, классический стиль, женщины, 5 км

Интрига: сможет ли Смирнова вернуть себе жёлтую майку?

Екатерина Смирнова, долгое время лидировавшая в Кубке России, не появилась на старте спринта в Сыктывкаре и потеряла жёлтую майку, в которой на классическую пятёрку выйдет Дарья Непряева. Сможет ли Екатерина по итогам гонки вернуть себе лидерство или Дарья упрочит преимущество? Непряева лучше бегает классикой, да и дистанция гонки больше ей подходит. Ну а победу можно заранее отдать Наталье Терентьевой — она просто непобедима.

🎿 13:00: Лыжи, Кубок России, седьмой этап, классический стиль, мужчины, 10 км

Интрига: Коростелёв заберёт разделку после падения в спринте?

В текущем сезоне в рамках Кубка России состоялись четыре классические гонки с раздельного старта — две на 10 км и две – на 15 км. Во всех этих гонках победу одержал Савелий Коростелёв, который будет главным фаворитом и на этот раз. Тем более он очень мотивирован после обидного падения в спринте. Кто главные соперники? Сергей Ардашев и Александр Большунов. Интересно, если Большунов вновь останется без медали, но забежит в топ-6, он вновь проигнорирует церемонию награждения?

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🏒 17:00: «Металлург» Магнитогорск — «Витязь», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 марта 2025, понедельник. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Витязь Московская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: какая команда продлит серию побед?

Оба клуба сейчас на ходу – магнитогорцы выиграли два последних матча, а подмосковная команда – три. «Витязь», в отличие от «Металлурга», борется исключительно за свой престиж, в то время как действующие чемпионы решили ещё не все вопросы в регулярке. Кто из соперников окажется сильнее?

🏒 19:00: «Локомотив» — «Адмирал», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 марта 2025, понедельник. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: завоюет ли «Локомотив» Кубок Континента?

Железнодорожникам достаточно набрать всего одно очко, чтобы обеспечить себе звание лучшей команды регулярного чемпионата. Сомнений в том, что подопечные Игоря Никитина сделают это за оставшиеся три матча, нет. Но получится ли оформить это уже в предстоящей игре?