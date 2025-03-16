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Результаты матчей КХЛ за 16 марта 2025 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание, календарь

Редчайший случай в хоккее и внезапная разгромная победа «Лады». Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ за 16 марта 2025 года
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«Спартак» в важном матче нанёс поражение «Северстали», а игроки «Автомобилиста» набрали 10 очков на двоих.

16 марта в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три встречи. Коротко подводим итоги игр.

«Сочи» на выезде уступил «Автомобилисту», продлив безвыигрышную серию до девяти матчей

В Екатеринбурге на льду «УГМК-Арены» закончился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 марта 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
6 : 3
ХК Сочи
Сочи
1:0 Хрипунов (Овчинников, Обидин) – 04:50 (5x5)     1:1 Гараев (Сероух, Волков) – 10:43 (5x5)     2:1 Мэйсек (Шаров, Кизимов) – 20:22 (5x5)     3:1 Кизимов (Шаров, Диц) – 22:25 (5x5)     4:1 Шаров (Кизимов, Мэйсек) – 25:07 (5x5)     4:2 Баклашёв (Сероух, Венгрыжановский) – 27:31 (4x4)     4:3 Сероух (Манухов) – 29:50 (5x5)     5:3 Шаров (Кизимов) – 34:28 (5x5)     6:3 Кизимов (Воробьёв, Шаров) – 59:40 (5x4)    

В составе победителей дублями отметились Александр Шаров (2+3) и Семён Кизимов (2+3), по одной шайбе на счету Степана Хрипунова и Брукса Мэйсека. У сочинской команды забивали Амир Гараев, Никита Баклашёв и Даниил Сероух.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

После этой победы «Автомобилист» поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 85 очков в 66 матчах. «Сочи» проиграл девятую встречу подряд, южане замыкают турнирную таблицу Запада с 45 очками в 65 играх.

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«Спартак» в упорном матче обыграл «Северсталь», одержав третью победу подряд

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались местный «Спартак» и череповецкая «Северсталь». Игра завершилась победой москвичей со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 марта 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 2
Северсталь
Череповец
1:0 Голдобин (Морозов, Порядин) – 07:45 (5x5)     2:0 Морозов (Зайцев) – 17:10 (5x5)     2:1 Чебыкин (Иванцов, Скоренов) – 21:57 (5x5)     2:2 Абросимов (Котляревский) – 31:26 (5x5)     3:2 Беляев (Морозов) – 35:39 (5x5)     4:2 Локтионов (Порядин, Орлов) – 59:05 (en)    

В первом периоде красно-белые забросили две безответные шайбы. Отличились Николай Голдобин и Иван Морозов. Во второй двадцатиминутке гости сравняли счёт усилиями Николая Чебыкина и Руслана Абросимова, но Александр Беляев снова вывел «Спартак» вперёд. Под занавес третьего периода череповчане сняли вратаря, чем воспользовались хозяева льда. В пустые ворота шайбу отправил Андрей Локтионов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 83 очка за 65 матчей. «Северсталь» находится на седьмой строчке турнирной таблицы Запада, имея в активе 77 очков после аналогичного количества игр.

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«Лада» сенсационно разгромила «Нефтехимик» в домашнем матче КХЛ

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Ладой» и нижнекамским «Нефтехимиком». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 7:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 марта 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
7 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Камара (Шараканов, Кугрышев) – 06:35 (5x4)     2:0 Камара (Попугаев) – 09:17 (5x5)     2:1 Лещенко (Сериков, Барбер) – 10:00 (5x5)     3:1 Михайлов (Ибрагимов, Неколенко) – 33:31 (4x5)     4:1 Алтыбармакян – 34:29 (4x5)     5:1 Фисенко (Михайлов, Неколенко) – 49:28 (5x4)     6:1 Кугрышев (Алтыбармакян, Шараканов) – 53:37 (5x4)     7:1 Попугаев (Калабушкин, Кугрышев) – 56:53 (5x5)    

Дублем в составе хозяев отметился Энтони Камара, по одной шайбе забросили Никита Михайлов, Андрей Алтыбармакян, Михаил Фисенко, Дмитрий Кугрышев и Никита Попугаев. Единственную шайбу гостей провёл Вячеслав Лещенко.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Примечательно, что во втором периоде хозяева забросили две шайбы подряд при игре в меньшинстве. При счёте 2:1 в пользу хозяев удалился нападающий «Лады» Алексей Ожгихин, и в этот момент Михайлов и Алтыбармакян отправили две шайбы подряд в ворота гостей.

«Лада» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 52 очка за 65 матчей. «Нефтехимик» находится на девятой строчке Востока, опережая тольяттинцев на девять очков.

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Матчи на 17 марта:

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 марта 2025, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Барыс
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 марта 2025, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Витязь
Московская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 марта 2025, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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