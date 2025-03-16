«Единственная драма в его погоне за историей». Реакция Америки на 887-й гол Овечкина

Александр Овечкин вновь забил. На счету Ови уже 34 гола в сезоне и 887 – в карьере. До Уэйна Гретцки остаётся всего семь шайб.

После встречи с «Сан-Хосе» Овечкина от нового рекорда отделяют всего восемь голов.

Капитан «Вашингтона» провёл знаковый матч. Сначала он отдал классный ассист, а после и сам забил. Благодаря этому Овечкин покорил ещё один рекорд Гретцки. Шайба «акулам» стала 158-й в мартовских встречах для Алекса. Он обогнал Величайшего по количеству голов в рамках одного календарного месяца. Гретцки забросил 157 шайб в декабрьских матчах.

Как наши североамериканские коллеги отреагировали на новый гол Овечкина?

«Скандирования «Ови! Ови!» заполнили арену»

Журналист The Athletic Эрик Стивенс поделился статистическими деталями гола нападающего «Вашингтона».

«Гонясь за титулом лучшего голеадора НХЛ, Овечкин приблизился к нему на один шаг и теперь находится в восьми голах от хоккейного бессмертия.

В этом сезоне Алекс не проводит больше трёх матчей без шайб. У него дважды была засуха из трёх встреч — первые три – в чемпионате с 12 по 17 октября 2024 года и с 6 по 10 января 2025 года.

Овечкин забивал дважды в своих последних четырёх матчах — и восемь раз в своих последних 11 играх. В погоне за своим 14-м сезоном с 40+ голами в карьере вингер также забросил 19 шайб в 33 встречах после возвращения после травмы.

Субботний гол стал 17-м для Овечкина в 29 матчах с «Шаркс». Его самая памятная игра с «Сан-Хосе» состоялась 22 января 2019 года, когда он забил три гола и отдал одну результативную передачу на домашней арене.

У Овечкина, если он останется здоровым, осталось 15 матчей в сезоне-2024/2025, чтобы либо догнать, либо обойти Гретцки. Сохраняется возможность, что Алекс достигнет рекордной отметки быстрее Гретцки. Первый сыграл 1477 встреч, второй — 1487», — написал Стивенс.

Александр Овечкин в игре Фото: Tony Avelar/AP Photo/ТАСС

Издание AP News отметило, что даже болельщики соперников поддерживали капитана «Вашингтона».

«Гол вызвал громкие аплодисменты от переполненной толпы, в которой было много болельщиков, пришедших в надежде увидеть, как Овечкин забьёт. Скандирования «Ови! Ови!» заполнили арену», — написало издание.

Издание Bleacher Report напомнило, что Александр так играет, несмотря на то что столкнулся с тяжелейшей в карьере травмой.

«Овечкин сломал ногу 18 ноября. Он вернулся всего через 40 дней (ему 39 лет). С тех пор Алекс забил 19 голов в 33 матчах, и ему не хватает восьми шайб, чтобы обойти Уэйна Гретцки и стать рекордсменом в истории НХЛ.

Мы действительно наблюдаем нечто исключительное», — говорится в сообщении.

«Гол Ови в Калифорнии был неизбежен»

Журналист официального сайта НХЛ Том Гулитти отметил, что Овечкин забил на исторической для Гретцки арене.

«Алекс Овечкин не собирался возвращаться в Вашингтон, не приблизившись хотя бы на один гол к Уэйну Гретцки в НХЛ.

У него осталось 15 матчей, чтобы побить рекорд в нынешнем сезоне. Кажется, это единственная оставшаяся драма в погоне Овечкина за историей — побьёт ли он рекорд в текущей регулярке.

887-й гол Ови состоялся на той же арене, на которой Гретцки забросил свои 800-ю и 801-ю шайбы 20 марта 1994 года в матче за «Лос-Анджелес» с «Сан-Хосе». Он сравнялся с предыдущим рекордсменом НХЛ Горди Хоу. Гретцки побил рекорд, забив свой 802-й гол в следующей встрече «Кингз» — с «Ванкувером» 23 марта 1994 года.

Толпа из 17 435 человек, включая шумный контингент фанатов «Кэпиталз», взорвалась аплодисментами, когда увидела, как шайба пересекла линию ворот Романова, осознав, что они стали свидетелями того, как Овечкин приблизился на шаг к истории.

Романов, 25-летний новичок, заменивший Александра Георгиева в воротах «Шаркс», стал 182-м голкипером, которому Алекс забивал. Ови обновил свой рекорд НХЛ — ещё одна знаковая отметка в послужном списке нападающего на этом пути.

Средняя результативность капитана «Вашингтона» в нынешнем сезоне составляет 0,67 шайбы за встречу (34 гола в 51 игре), что позволит ему забить свой 895-й гол в матче с «Коламбусом» 12 апреля. Сохранив средний показатель за карьеру в 0,60 шайбы за встречу, он сможет побить рекорд в предпоследней игре сезона с «Айлендерс» 15 апреля», — написал Гулитти.

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер также высказалась о новом голе Овечкина.

«Алекс и «Кэпиталз» мечтают о Калифорнии.

После тяжёлого поражения в Лос-Анджелесе «Вашингтон» вышел на матч с «Сан-Хосе», жаждущий отыграться. Он это сделал — и даже больше, — поскольку Овечкин, Тревор ван Римсдайк и другие блистали по пути к убедительной победе со счётом 5:1 над «Шаркс».

Конечно, Ови не ушёл с пустыми руками. 39-летний игрок был голоден всю встречу и смог забить, перенаправив шайбу после паса Мартина Фехервари мимо Романова, сделав счёт 5:1.

Забив 12 голов в последних 17 матчах, Овечкин — человек на задании, сохраняющий такой темп, который позволяет покорить рекорд в апреле. Он также забросил 34 шайбы в сезоне и разделил пятое место в списке снайперов НХЛ», — написала Сильбер.

Алексанедр Овечкин с Логаном Томпсоном Фото: Tony Avelar/AP Photo/ТАСС

Журналист ESPN Джон Буччигросс поделился мнением об идеальных раскладах погони за рекордом.

«887-й гол для Овечкина. Осталось 15 встреч, чтобы забросить восемь шайб. Надеюсь, к концу сезона он сравняется с Гретцки и мы сможем всё лето рекламировать матч открытия сезона-2025/2026. «Питтсбург» против «Вашингтона». РЕЙТИНГИ», — написал Буччигросс.

Пресс-служба «Вашингтона» отреагировала так: «Гол Ови на выезде в Калифорнии был неизбежен».

«Один из лучших, кто когда-либо играл в хоккей»

Сам Овечкин пообщался с журналистами после матча.

«Пас Фехервари? Он отлично сыграл. Я подставил клюшку, и шайба залетела в ворота.

Моя результативная ошибка? Да, это был неудачный отскок, очевидно. Я думаю, что ЭлТи (Логан Томпсон, вратарь «Вашингтона». — Прим. «Чемпионата») сегодня сыграл феноменально. Отстойно, что он пропустил. Логан сделал несколько невероятных сейвов, но были и неудачные отскоки.

Трибуны скандировали моё имя? Это здорово. Сейчас много людей следят за мной, за нами. Очевидно, к нам приковано много внимания. Так что да, это довольно круто. Мне осталось восемь голов? Посмотрим (смеётся)», — сказал Овечкин.

Защитник «Кэпиталз» Тревор ван Римсдайк, забросивший курьёзную шайбу с отрицательного угла, забил впервые с 9 марта 2023 года и положил конец самой продолжительной действующей «засухе» в НХЛ — 145 матчей.

«Я определённо понимаю, как трудно забивать. А Ови продолжает делать это каждый вечер, он всегда рядом. Алекс — важная часть нашего успеха в этом году», — сказал ван Римсдайк.

«Он слишком много пасовал мне (смеётся). Мы должны чаще давать шайбу Ови. Он всё делает правильно. Приятно, что Фехервари нашёл его в слоте. И вы могли видеть толпу. На данный момент больше и нечего сказать. Я просто надеюсь, что Ови сможет забить парочку голов на домашней арене и приблизиться ещё сильнее [к рекорду]. Мы все взволнованы, очевидно, это довольно круто», — заключил Дилан Строум, которому Овечкин отдал результативную передачу.

Капитаном «Вашингтона» восхищались даже соперники. Нападающий «Сан-Хосе» Тайлер Тоффоли отметил значимость Овечкина.

«Я имею в виду, что Ови — это Ови. Я думаю, что все говорят о нём достаточно. Алекс, очевидно, невероятен. Один из лучших, кто когда-либо играл в хоккей. Ови не так уж далёк от того, чтобы побить рекорд», — сказал Тоффоли.