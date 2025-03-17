«Когда ты знаешь, кто такой Ларионов, интересно работать». Интервью с Тертышным

«Всё взвесив с тренерским штабом, решили, что Никите нужны перемены и встряска. Он очень прибавил в этом сезоне по сравнению с прошлым, но будет лучше для всех, если Тертышный будет играть у Игоря Ларионова. Хоккей, который он проповедует в «Торпедо», очень подходит Никите», — сказал в интервью «Чемпионату» генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

В прошлом сезоне Тертышный почти оказался в «Северстали», однако в итоге «Трактор» получил Никиту Коростелёва, отдав иную компенсацию. Многие ожидали, что «Трактор» расстанется с форвардом летом, но Никита на предсезонке смог себя зарекомендовать и заслужил шанс в основном составе, покинув команду только на дедлайне. После игры «Торпедо» в Екатеринбурге форвард ответил на вопросы корреспондента «Чемпионата».

— Прокомментируйте игру с «Автомобилистом» и её исход.

— Для нас результат отрицательный, пропустили в конце обидный гол. В принципе, играли не отлично, но хорошо по всей игре, однако в концовке один момент, один нюанс решил исход. Раз два очка потеряли, значит, не заслужили и одного.

— Как оцените новую арену в Екатеринбурге? Можете сравнить с другими новыми в КХЛ – в Омске, Новосибирске, с «ВТБ Ареной»?

— Не стал бы сравнивать, но здесь неплохая арена. Лёд пока непонятный, новый, однако со временем они всё сделают в хорошем качестве, и всё будет отлично.

— Вам уже показывали новый стадион в Нижнем Новгороде?

— Фотографии видел, видео раздевалки тоже. Ребята тоже ездили на арену, смотрели. Я приехал только после Нового года, видел только со стороны, внутрь ещё не заходил.

— Некоторым игрокам тяжело покидать родные города. Какой для вас оказалась смена Челябинска на Нижний Новгород?

— Если говорить честно, это было неожиданно и тяжело. Я привык к Челябинску, там у меня все друзья и семья. Конечно, скучаю по ребятам, по семье, но Нижний стал для меня вторым домом, уже привык. Здесь классные ребята, классный город, отличные болельщики. Мне всё здесь нравится, тренерский штаб доверяет, главное — отдаваться делу на все 100%. То, что за ареной — второстепенно.

Адаптация быстрой получилась, я половину команды знаю. Они со всем помогли, всё рассказали. Немного забуксовал в начале, однако сейчас встал на рельсы, с каждой игрой получается всё лучше и лучше.

— Вы получили шанс на предсезонке, хотя уже говорилось об обмене. Что потом пошло не так?

— Чуть другая роль, потом выздоровели те ребята, которые ехали на эти роли. Было не то игровое время, что обычно, и из-за этого нюанса был немного провал.

— Как различаются требования Гру и Ларионова?

— Во-первых, в «Тракторе» больше системы, канадский стиль. Здесь же мы играем в пас, в быстрый хоккей, где-то импровизация, позволяются те вещи, которые не позволяют в других [командах]. Так что главные различия — импровизация и больше пасов.

Никита Тертышный в «Тракторе» Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

— Сейчас Ларионов — это тренер-тактик или скорее тренер-стратег и мотиватор?

— Думаю, Игорь Николаевич — это тренер-педагог. Он воспитал много молодых ребят, которые стрельнули, это его заслуга, тренерского штаба. Когда ты знаешь, кто такой Игорь Николаевич, интересно работать, много нового можно узнать у него.

— Все знают о его требованиях к питанию. Какие-то ещё моменты в работе с ним удивили?

— Я знал, что здесь следят за питанием, восстановлением, подготовкой к игре – всё это очень важно. В принципе, сейчас за этим следят в любых клубах, но здесь это серьёзнее.

— В честь чего выбран 38-й номер на джерси?

— Решил, что 88-й останется в Челябинске. Я играл под 38-м в «Югре», брал Кубок Петрова. Решил, что нужно возвращать. Хотел его взять ещё в «Тракторе», но там под ним играл Томаш Гика, взял тогда 88-й.