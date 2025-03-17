Дело Каменева — серьёзный удар по ЦСКА. Строить иллюзий в плей-офф армейцам не нужно

ЦСКА уже давно обеспечил себе место в плей-офф, находясь в лидирующей группе в Западной конференции. Правда, по-прежнему неизвестно, с кем армейцы сыграют в первом раунде — очень уж высокая плотность в турнирной таблице. До конца регулярного чемпионата команде Ильи Воробьёва осталось провести три встречи (с «Локомотивом» и минским «Динамо» — дома и с «Витязем» — в гостях) — все они будут носить по больше части подготовительный характер.

Тем более что готовиться нужно действительно самым серьёзным образом: на столичный клуб в нынешней регулярке свалился целый ворох проблем. Сначала рассыпалось созданное Воробьёвым на старте сезона мощное и забивное звено Максима Соркина: с Виталием Абрамовым и Прохором Полтаповым по краям. Увы, но серьёзная травма плеча и последующая перенесённая операция стали причиной досрочного завершения Виталием сезона.

Теперь же у тренерского штаба армейцев добавилась новая головная боль: допинговая история ударила по центральной линии нападения — отстранён от тренировок и участия в матчах КХЛ форвард Владислав Каменев. Поговаривают, что в ближайшее время с ним расторгнут контракт, а самому хоккеисту придётся искать себе работу в Северной Америке.

«Сложная тема. Это сказалось. Он основной игрок, который провёл все матчи», — заявил Илья Воробьёв после проигранного на днях динамовцам дерби.

Действительно, ЦСКА выглядел здорово, забросил роскошную шайбу после комбинации Гурьянова и Исхакова, но, когда у тебя один за другим выбывают ведущие хоккеисты, сложно стабильно держать уровень и забивать по пять-шесть голов. Это сказывается как на игре в большинстве, так и на всей атаке в целом. А тут ещё и основной вратарь Иван Просветов только восстановился после травмы и не набрал оптимальную форму, в результате чего с ходу пропустил две необязательные шайбы.

Игроки ЦСКА и московского «Динамо» Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

И как тут не вспомнить, что, например, перед началом чемпионата в ЦСКА не смогли договориться о новом контракте со своим воспитанником Андреем Светлаковым, который уже набрал в «Тракторе» 39 (17+22) очков.

Или не стали рассматривать находившегося на рынке свободных агентов ещё одного сильного центра Александра Кадейкина (44, 24+20), расторгнувшего на тот момент контракт со СКА. Сейчас в Челябинске нападающий установил свой снайперский рекорд в КХЛ, а его умению играть на пятаке и на точке могут позавидовать многие.

Перед дедлайном в ЦСКА отказались от трёхкратного обладателя Кубка Гагарина Константина Окулова, посчитав, что в армейской команде форвард себя исчерпал. Однако в «Авангарде» Окулов находится на ведущих ролях. И, кстати, не только в «Авангарде». Кадейкин (+13»), Светлаков («+13») и Окулов («+13») занимают три первых места среди всех хоккеистов лиги по показателю полезности в феврале-марте.

В итоге сейчас ЦСКА заходит в плей-офф не только в «перестроечном» виде, учитывая глобальное обновление состава летом, но и с ослабленной центральной осью, где большие задачи призваны решать, например, Рурк Шартье или Коул Касселс. Давайте будем объективны: это легионеры не уровня амбиций ЦСКА. Есть проблемы и с крайними форвардами. Думается, что сравнивать Абрамова со, скажем, Галиевым попросту некорректно.

Никто не снимал с армейцев высоких задач, а легендарный клуб с такими великими традициями, как у ЦСКА, в любом случае должен выжимать из себя максимум и стараться биться до последнего. Однако строить иллюзий в плей-офф армейцам и их болельщикам не нужно. Сейчас это не та чемпионская машина с лучшим в лиге составом, выигрывавшая три Кубка Гагарина. Пришло время запастись терпением и планомерно работать.