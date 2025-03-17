Оптимистическая трагедия. «Сан-Хосе» идёт последним в НХЛ, но уверен в будущем

В прошлом году «акулы» потеряли шансы на плей-офф 12 марта, в этом — лишь на несколько дней позже. В прошлом году «Шаркс» за весь год не смогли наскрести даже 50 турнирных очков — в этом году, скорее всего, перелезут через эту отметку, но незначительно. Для клуба это уже шестой подряд сезон без кубковой весны. Однако среди болельщиков «Шаркс», несмотря даже на зияющую проплешинами арену, пока царит уверенный оптимизм — перестройка, в принципе, идёт по плану.

Автор этого текста последние пару лет постоянно критиковал генменеджера «Сан-Хосе» Майка Грира — уж очень щедро «акулы» дарили своих больших звёзд другим клубам, продав Тимо Майера, Эрика Карлссона и Томаша Гертла с неплохим дисконтом. Однако в последние 12 месяцев «акулы» сделали несколько шагов, которые делают их перестройку значительно более разумной, а не простым разрушением старого остова.

Началось всё летом с подписания Ярослава Аскарова. Здесь менеджменту «акул» повезло с тем, что нетерпеливость русского вратаря вошла в клинч со странным решением менеджмента «Нэшвилла», который решил подписать среднестатистического возрастного дублёра Скотта Уэджвуда и загородить путь в основу Ярославу ещё минимум на год. Уэджвуд в итоге продержался в новой команде всего пять игр, а вот «Сан-Хосе» получил вратаря на будущее. Пока не стоит слишком сильно костерить Ярослава за статистику — сложно показывать что-то сильно лучше в радикально сливающей команде.

Другой образец работы — история с Джейком Уолманом. До сих пор большинство фанатов «Детройта» не могут понять, почему после первых же проблем защитника его отправили в Калифорнию вместе с пиком второго раунда, получив взамен буквально ничего. Уолман на новом месте свой старый уровень доказал, начав клепать очки: Джейк даже умудрялся иметь положительную полезность в команде со дна таблицы. В принципе, 29-летний защитник ещё мог пригодиться команде в будущем даже с учётом её перестройки, но его обменяли в «Эдмонтон» в обмен на пик первого раунда. Вот так буквально из воздуха «акулы» получили два хороших выбора на драфте.

Ярослав Аскаров Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Кроме того, «Сан-Хосе» удалось возродить игроков, которых отправляли в команду от безысходности. Карьера Микаэля Гранлунда казалась почти законченной после провального отрезка в «Питтсбурге», но финн в этом году и сам очки набирал, и помогал партнёрам — в результате Гранлунд стал членом финской мафии Далласа, а «акулы» получили ещё один драфт-пик первого раунда. Маккензи Блэквуд переезжал в Калифорнию в статусе вечно травмированного бывшего таланта, но его уверенная игра в сочетании с вратарским безрыбьем привлекли внимание «Колорадо» и дали «Шаркс» ещё порцию драфт-пиков.

Но это всё активы на завтрашний или даже послезавтрашний день. Прямо сейчас у «акул» уже есть дуэт центров, который может определять лицо команды в ближайшие годы: первый номер прошлого драфта Маклин Селебрини и №4 набора-2023 Уилл Смит. В 18 и 19 лет соответственно они уже получают большое игровое время и набирают немало очков, хотя в последнее время юные игроки заходят в лигу с большим трудом.

Пожалуй, на команде сказалась смена тренера. Дэвида Куинна сменил Райан Варсофски, ставший одним из самых молодых главных в истории лиги. «Шаркс» при нём заиграли в более весёлом стиле, нежели раньше, что было логично: если уж проигрывать, то лучше со счётом 4:5, чем 2:3. Кроме того, большее количество забитых голов помогло и чуть выгоднее продать игроков на дедлайне — в отличие от прошлого года, где ужасная статистика хоккеистов уронила цену на них до нуля. После ухода лидеров на дедлайне, правда, и результативность несколько упала.

Селебрини приходил в лигу с куда меньшим пиаром, чем Бедард, которому за год до этого выдавали какие-то безумные авансы. Его сравнивали скорее с Джонатаном Тэйвзом, которого сложно назвать ярким атакующим игроком. Однако в НХЛ Маклин зашёл в стиле Лемье, забив первым же броском. «Колдер», правда, скорее уедет в Монреаль, где мощный сезон выдаёт защитник-плеймейкер Лэйн Хатсон, Впрочем, прямо сейчас Селебрини — наиболее часто используемый в равных составах форвард «акул».

«Менеджеры НХЛ, с которыми я говорила перед этим сезоном, описывали Селебрини как несколько ухудшенную версию Сидни Кросби. Однако этот сезон показал, что Маклин является удивительно универсальным для своего возраста игроком. Он сочетает мастерство и технику с готовностью идти до конца в единоборствах и до конца играть в защите. В обычный год Маклин бы выиграл приз лучшему новичку, но в этом году мы увидели множество талантов», — считает журналистка The Athletic Харман Дайял.

Сезон Смита получается куда более качельным: в первых восьми играх сезона форвард вообще очков не набирал, зато потом отметился дублем. После удачного отрезка Смит снова перестал набирать очки и присел на скамейку в начале нового года. Урок оказался очень эффективным: в последних 20 матчах молодой центр набирает в среднем очко за игру. «Он талантливый и умный игрок, который раз за разом выбирает правильное продолжение игры», — говорил Гранлунд до обмена в «Даллас». Кроме того, «Сан-Хосе» серьёзно озаботился поиском наставником для своего молодого дуэта: Селебрини живёт в семье Джо Торнтона, Смит — вместе с семьёй Патрика Марло.

Маклин Селебрини Фото: ETHAN CAIRNS/AP/ТАСС

В общем, первый этап перестройки «Сан-Хосе» выполнили: снесли всё до основания, задрафтовали двух людей в топ-5 драфта и имеют почти пустую платёжку, которую с учётом резкого роста потолка надо будет заполнять уже летом. Кроме того, и в этом сезоне «акулы» на 100% получат пик в топ-3 драфта, который было бы логично потратить уже на топового защитника. Таковой на этом драфте есть: Мэттью Шефер в последние месяцы стал вырываться на первые места в рейтингах скаутов, опережая конкурентов.

Однако второй этап — построение конкурентоспособной команды для выхода в плей-офф — будет самым сложным. Мы видим это на примере несчастной восточной троицы, где только в этом году «Оттава» более-менее уверенно закрепилась в зоне плей-офф. Мы видим это на примере «Чикаго», где две попытки создать взрослое окружение Бедарду провалились, а теперь по лиге идут разговоры о том, что никто Бедарда не боится. Большое количество драфт-пиков лучше всего выглядит в тот момент, когда оно остаётся на бумаге и никто под ними не выбран. Да и пустую платёжку надо заполнять не абы кем.

Молодёжь «Сан-Хосе» должна будет преодолеть непростой этап взросления и кризисы второго сезона, менеджмент обязан продолжать политику поиска правильных ветеранов для создания правильной культуры. Рецепты успеха здесь одинаковые, но исполнение не всегда получается таким, каким задумывалось.