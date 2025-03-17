Главный спорт 18 марта: СКА ждёт испытание в Челябинске, московское «Динамо» дома сыграет с «Авангардом» в КХЛ, а ещё женская Суперлига!

Топ-матчи вторника: Кучеров против Мичкова в НХЛ, «Голден Стэйт» — «Денвер» и волейбол

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 18 марта в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Филадельфия Флайерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 18 марта 2025, вторник. 02:00 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Филадельфия Флайерз Филадельфия Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Мичков прервёт серию без очков?

Пока карьера Матвея Мичкова в НХЛ получается волнообразной: российский форвард периодически выдаёт впечатляющие серии с набранными очками, но при этом матчей, где молодой талант испаряется, тоже немало. Однако внимание российских болельщиков будет приковано к другому бомбардиру – Никита Кучеров наверняка попытается сделать решающий рывок в конце регулярки в борьбе за «Арт Росс». Сколько очков 86-й номер «Тампы» наберёт во встрече с «Филадельфией»?

🏀 5:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Денвер Наггетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 18 марта 2025, вторник. 05:00 МСК Голден Стэйт Уорриорз Сан-Франциско Не начался Денвер Наггетс Денвер Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Карри и Батлер прервут ужасную серию?

«Голден Стэйт Уорриорз» сорвался с цепи! Стефен Карри, Дрэймонд Грин и Джимми Батлер разрывают лигу — семь побед подряд и всего два поражения в 15 матчах. Правда, у «воинов» есть огромные проблемы в играх с «Денвер Наггетс». Действующий MVP НБА Никола Йокич и компания в последний раз уступали «Уорриорз» в апреле 2022 года. Девять встреч кряду забрали «самородки» в противостоянии с «воинами». Удастся ли Карри и остальным положить конец этому беспределу?

🏒 17:00: «Трактор» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 марта 2025, вторник. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Трактор» досрочно выиграет Восток?

В матче со СКА «Трактор» может досрочно выиграть Восточную конференцию – для этого достаточно будет набрать одно очко. Но даже если челябинцы уступят в основное время, победа на Востоке вряд ли куда-то уйдёт от подопечных Гру. СКА в конце регулярки ещё сохранил мотивацию – надо подняться как можно выше. Сумеют ли парни Ротенберга взять реванш за поражение в начале сезона?

Молодой голкипер СКА отметился историческим достижением: Заврагин стал первым голкипером в истории СКА, на чьём счету три матча «на ноль» до 20 лет

🏒 17:00: «Автомобилист» — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 марта 2025, вторник. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: может ли этот матч стать репетицией плей-офф?

Обе команды пытаются ухватиться за шанс залезть в топ-2 на Востоке, так как это гарантия более мастеровитого соперника в первом раунде. Но «Автомобилист», недавно открывший новую арену, пока не очень впечатляет – очень уж тяжело выглядят екатеринбуржцы. «Салават Юлаев» воспользуется проблемой соперника и сделает шаг к сохранению второго места в конференции?

Цель «Автомобилиста» на предстоящий плей-офф: В «Автомобилисте» назвали главную задачу на плей-офф нынешнего сезона

🏒 19:30: «Динамо» Москва — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: «Авангард» зубами вцепится за шанс начать плей-офф дома?

«Авангард» выдаёт мощнейшую концовку, и у него есть шанс попасть в топ-4 на Востоке, что даёт преимущество домашней площадки в первом раунде. Но матч с «Динамо» станет второй подряд проверкой для омичей – москвичи, как и «Трактор», сейчас на ходу. Никита Гусев, который в последней встрече не отметился очками, идёт на третьем месте в списке бомбардиров и вряд ли хочет отдавать это место. Создаст ли динамовский бомбардир задел относительно Артёма Галимова?

Сушинский назвал «Авангард» фаворитом предстоящего розыгрыша Кубка Гагарина: Максим Сушинский назвал главных претендентов на Кубок Гагарина

🏐 20:00: «Локомотив» — «Уралочка-НТМК», Суперлига (ж), 1/4 финала, третий матч

Интрига: будет ли сенсация в Калининграде?

«Уралочка» выдала едва ли не лучший свой матч в сезоне и продлила серию 1/4 финала. Теперь соперники возвращаются в Калининград, где выяснят, кто же пойдёт дальше. Класса у «Локомотива» больше, но «Уралочка» — максимально неудобный соперник, а ещё из-за проблем со здоровьем во второй встрече калининградки лишились своего наставника Андрея Воронкова. Кто же выйдет в полуфинал?