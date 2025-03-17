Все места в плей-офф КХЛ заняты, пристегните ремни! Гид по розыгрышу Кубка Гагарина

«Сибирь» не без нервотрёпки, но всё-таки одолела худшую команду этого сезона «Барыс», а это значит, что стали известны все участники розыгрыша Кубка Гагарина – 2025. Плей-офф начинается через 10 дней, подготовили полный гид по расписанию, формату проведения и возможных парах первого раунда.

Участники плей-офф КХЛ, как сейчас выглядят пары

На данный момент известна только одна пара – «Локомотив» на Западе уже никто не догонит (а скорее всего, в ближайшие часы ярославцы заберут и Кубок Континента за победу в регулярке), а «Торпедо» не поднимется выше восьмого места.

В остальном в обеих конференциях команды идут очень плотно. Всем осталось сыграть по два-три матча в регулярке, и пары ещё могут не раз перетасоваться, но пока намечаются зарубы «Магнитки» с «Авангардом» и «Спартака» со СКА. «Ак Барс» в случае выхода на «Автомобилист» попробует взять реванш за прошлогоднее поражение в первом раунде, да и в Уфе наверняка будут не против поквитаться с «Адмиралом» за поражение в первом раунде пару лет назад. В общем, лёгкой прогулки здесь не будет практически ни у кого!

Запад

«Локомотив» (1) – «Торпедо» (8)

«Динамо» Москва (2) – «Северсталь» (7)

«Спартак» (3) – СКА (6)

ЦСКА (4) – «Динамо» Минск (5)

Восток

«Трактор» (1) – «Сибирь» (8)

«Салават Юлаев» (2) – «Адмирал» (7)

«Металлург» (3) – «Авангард» (6)

«Автомобилист» (4) – «Ак Барс» (5)

Расписание плей-офф КХЛ — 2024/2025

Первый раунд

Пары Востока и Запада с посевом 3-6 и 4-5: 26, 28, 30 марта, 1 апреля и, в случае необходимости, 3, 5 и 7 апреля.

Пары Востока и Запада с посевом 1-8 и 2-7: 27, 29, 31 марта, 2 апреля и, в случае необходимости, 4, 6 и 8 апреля.

Второй раунд

На всякий случай стоит напомнить, что с прошлого сезона в КХЛ ввели перекрёстный плей-офф со второго раунда. Восемь оставшихся команд разобьют на две группы. В первой группе окажутся команда Запада с самым высоким посевом и команда Востока с наименьшим посевом (они составят первую пару второго раунда), а также команда Востока со вторым наиболее высоким посевом, которая сыграет с командой Запада с предпоследним посевом. Аналогично будет составлена вторая группа.

Первая группа: 11, 13, 15, 17 и, в случае необходимости, 19, 21 и 23 апреля.

Вторая группа: 12, 14, 16, 18 и, в случае необходимости, 20, 22 и 24 апреля.

Третий раунд

В нём сыграют победители второго раунда в рамках своей группы.

Первая группа: 27, 29 апреля, 1, 3 мая и, в случае необходимости, 5, 7 и 9 мая.

Вторая группа: 28, 30 апреля, 2, 4 мая и, в случае необходимости, 6, 8 и 10 мая.

Финал Кубка Гагарина

Впервые Кубок Гагарина будет разыгран в мае! Это новшество, которое, пожалуй, ждут все – что может быть лучше хоккея, когда на улице полным ходом весна?

13, 15, 17, 19 и, в случае необходимости, 21, 23 и 25 мая.