«Локомотив» выиграл трофей, Разин ярко выступил после матча. Итоги дня в КХЛ

17 марта в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три встречи. Подводим их итоги.
В Новосибирске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местная «Сибирь» принимала астанинский «Барыс». Хозяева одержали победу со счётом 3:2 и обеспечили место в плей-офф КХЛ.
Счёт во встрече открыли гости. В первом периоде отличился Динмухамед Кайыржан. «Сибирь» ответила тремя заброшенными шайбами в исполнении Энди Андреоффа (большинство), Павла Гоголева и Никиты Короткова. Во втором периоде защитник «Барыса» Бейбарыс Оразов сократил разрыв в счёте до минимума, но на большее гостей не хватило.
«Сибирь» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 68 очков в 66 матчах и стала недосягаемой для «Нефтехимика», занимающего девятую строчку с 61 очком после 66 игр. «Барыс» замыкает таблицу Востока, имея в активе 35 очков после 66 встреч.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
В Магнитогорске на «Арене-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались местный «Металлург» и подмосковный «Витязь». Победу в серии буллитов одержали хозяева 3:2 Б.
Единственную шайбу в первом периоде забросили хозяева. На третьей минуте отличился американский форвард Люк Джонсон. Во второй двадцатиминутке гости в большинстве сравняли счёт после точного броска Владислава Цицюры. На 45-й минуте встречи «Магнитка» после гола Никиты Камалова вновь вышла вперёд, но за 13 секунд до сирены об окончании третьего периода Алексей Макеев перевёл игру в овертайм. В дополнительное время зрители голов не увидели. В серии буллитов решающий точный бросок исполнил Джонсон.
На послематчевой пресс-конференции с яркой речью выступил главный тренер «Металлурга» Андре Разин: «В жизни много людей адекватных, нормальных во всех сферах, вот мы в спорте варимся, есть ещё культура, искусство, военное дело. Везде есть нормальные, адекватные люди. А есть твари, жеманные твари, которые вот такие красивые, как они считают, но не состоявшиеся в жизни. И они вот считают, что с ними всё в порядке, а все вокруг — козлы. Есть такие, кто сидит в интернете и «засирает» своими речами, постами нормальных людей. Одну жеманную тварь я сегодня видел, повстречалась такая».
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались ярославский «Локомотив» и «Адмирал» из Владивостока. Команды играли на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. Хозяева одержали победу со счётом 4:1 и впервые в своей истории стали обладателями Кубка Континента.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Рихард Паник, Мартин Гернат, Александр Полунин и Артур Каюмов. Единственный гол гостей на счету Даниила Гутика.
«Локомотив» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ. Команда набрала 98 очков в 66 матчах. «Адмирал» занимает восьмое место на Востоке, имея в активе 68 очков после 65 встреч.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
Матчи 18 марта
- 17 марта 2025
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