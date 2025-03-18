Василевский — снова лучший вратарь НХЛ! Но бороться за «Везину» уже слишком поздно?

Андрей Василевский после Нового года переживает самый настоящий ренессанс – российский голкипер решил все проблемы со здоровьем и заиграл на уровне, близком к тому, когда «Тампа» брала два Кубка Стэнли подряд. На команде это не могло не сказаться – «молнии» сделали качественный рывок и сейчас полноправно претендуют на первое место в Атлантическом дивизионе.

Четыре дня назад «Тампа» и «Филадельфия» уже встречались, и победу тогда одержали «лётчики». Но если тогда друг другу противостояли шведские голкиперы, то сегодня схлестнулись российские – Василевский против Федотова.

Встреча не получилась яркой, обе команды играли надёжно у своих ворот, а при возникновении опасных ситуаций (коих было немного) подтаскивали вратари. Абсолютно неудивительно, что по такой игре победной стала шайба, заброшенная в первом периоде – Кучеров совершил отбор, добавил ногами и довольно-таки легко пробил Федотова. Впрочем, зная, на что способен Кучеров, такая же участь настигла бы и остальных голкиперов НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Следующего гола пришлось ждать 40 минут – Гюнцель поразил оставленные Федотовым ворота, а Кучеров записал на свой счёт второе очко. 2:0 – «Тампа» одержала тяжёлую победу, а Андрей Василевский, отразив 21 бросок, оформил уже пятый шат-аут в нынешнем сезоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Хотелось бы поподробнее остановиться на игре Андрея после Нового года, потому что прямо сейчас он пребывает в лучшей форме за последние три года как минимум. И надо проговорить очевидный факт – Василевский является лучшим вратарём НХЛ на этом отрезке. Начиная с 1 января он идёт на первом месте по отражённым броскам (92,6%), победам (16) и проведённому времени на площадке, на третьем — по коэффициенту надёжности (2,08), на втором — по «сухарям» (3).

Проведи Василевский чуть поувереннее начало сезона, разговоры о «Везине» вряд ли бы заставили себя ждать. По крайней мере, у Коннора Хеллебайка появился бы хоть один достойный оппонент в этом сезоне.