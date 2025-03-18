Есть мнение, что Овечкину лучше побить рекорд в следующем сезоне. Но это полная чушь

Регулярный чемпионат НХЛ сезона-2024/2025 плавно движется к своему завершению. Командам предстоит сыграть ещё месяц, прежде чем начнутся ожесточённые баталии за Кубок Стэнли. На данный момент «Вашингтону» осталось провести 15 матчей в регулярке, а их звёздный капитан Александр Овечкин — в семи шайбах от исторического снайперского рекорда Уэйна Гретцки. Сможет ли россиянин превзойти великого канадца уже в этом сезоне? Шансы весьма неплохие. Однако в последнее время в медиа начинает набирать обороты мнение, что Овечкину лучше побить рекорд в следующем сезоне. Насколько справедлива данная мысль? Попробуем разобраться.

Сначала сразу на нескольких спортивных ресурсах об этом вышли целые статьи, в которых в качестве обоснования приводилось, например, то, что стартующий уже через месяц Кубок Стэнли может затмить триумф Овечкина, который если и случится в этом сезоне, то определённо незадолго до старта плей-офф. Событие такого масштаба важно, по мнению автора, смаковать как можно дольше, и осень 2025 года была бы идеальным для этого временем. В других материалах поднимался вопрос мотивации Александра на следующий сезон, который, скорее всего, станет для него последним в «Вашингтоне». В случае если Овечкин побьёт рекорд Гретцки уже сейчас, с его желанием выкладываться на льду якобы могут возникнуть проблемы.

Позже вышло интервью двукратного олимпийского чемпиона Александра Кожевникова:

«Я разделяю мнение, что для НХЛ будет лучше, если Александр обойдёт Гретцки в следующем сезоне. С точки зрения бизнеса это 100-процентно лучше отложить на следующий год. Это вызовет настоящий ажиотаж. Перед началом сезона и по ходу кампании все будут радоваться ещё сильнее. Люди толпами пойдут, чтобы увидеть это своими глазами».

Скажу сразу, что, на мой субъективный взгляд, во всех вышеизложенных мнениях рациональное зерно однозначно присутствует. Однако его наличие не означает, что в глобальном смысле именно так будет лучше. И всё же считаю, что самое громкое хоккейное событие ХХI века будет правильным рассматривать не только с позиции самого Овечкина, но и с позиции «Вашингтона».

В пользу этого мнения играют сразу несколько важнейших составляющих.

1. Успешный сезон «Вашингтона»

«Вашингтон» проводит фантастический сезон, несмотря на то что перед его началом даже близко не рассматривался в качестве одного из фаворитов. Команда Спенсера Карбери с огромной долей вероятности выиграет Восточную конференцию — у неё на данный момент 10-очковый отрыв от идущей второй «Каролины», а также имеет все шансы замахнуться и на Президентский Кубок – от лучшей команды НХЛ на сегодняшний день, «Виннипега», банда Овечкина отстаёт лишь на два очка. И после такой регулярки, кто бы что ни говорил, не включать «Кэпиталз» в число фаворитов Кубка Стэнли как минимум глупо.

Во многом, когда различные эксперты прогнозировали «столичным» бесславный сезон, они опирались по большей части на два основных фактора: стареющие лидеры и заточенность клуба на рекорд Овечкина, а не на командные подвиги. Однако скептики не учли, что, несмотря на высокий средний возраст команды (восьмая самая возрастная в лиге, если опираться на данные перед началом сезона), все «старики» сохранили юношеский задор и мотивацию. И произошло это во многом благодаря второму фактору. Возможность прикоснуться к истории и даже стать её частью максимально положительно сказывается на всей команде.

Александр Овечкин с партнёрами по команде Фото: Frank Franklin II/AP Photo/ТАСС

Таким образом, у Овечкина есть шанс войти в историю в одном из самых успешных сезонов «Вашингтона» последних лет, и это было бы весьма символично. А если команде ещё и удастся подобраться максимально близко к чашке, то в мире не останется даже самых последних хейтеров, продвигающих теорию, что погоня Овечкина за Гретцки негативно сказывается на результатах «Кэпиталз». Выступление «столичных» в нынешней регулярке – это сама по себе сенсация. Что уж говорить, если этот драйв перекинется и на плей-офф! А вот будет ли настолько же успешным для «Кэпс» сезон следующий – очень большой вопрос. И в случае неудачного выступления в сезоне-2025/2026 рекорд Овечкина, установленный по его ходу, позволит хейтерам продолжить гнуть свою линию.

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2. В плей-офф «Вашингтону» нужен раскрепощённый Ови

«У тебя всё равно это в голове сидит», — сказал как-то Олег Знарок, обращаясь к Овечкину, намекнув на отрицательное влияние мыслей о рекорде на Александра.

Согласитесь, неважно, кто ты – Овечкин, Леброн, Месси или Хэмилтон. Когда ты в непосредственной близости от того, чтобы стать величайшим в истории, тебя просто не может не начать потряхивать. С каждым последующим голом мандраж у Саши будет усиливаться. Как это скажется на его игре – большой вопрос. Но история знает массу примеров, когда спортсмены прокладывали путь к чему-то очень важному, однако сделать последний шаг было сложнее всего. Причина очевидна – психология. Неважно, сколько тебе лет и какой у тебя опыт, эта нещадная «мясорубка» перемалывала всех подряд.

Очень не хотелось бы, чтобы Овечкин вошёл в предстоящий плей-офф пока ещё вторым снайпером в истории, поскольку не исключено, что некое чувство недосказанности и незавершённости может негативно отразиться и на игре Саши в Кубке Стэнли, и на результатах «Вашингтона» в плей-офф.

И, напротив, если Овечкин успеет накупаться в лучах славы и прожить самый яркий момент своей карьеры уже этой весной, то в плей-офф российский суперфорвард влетит полностью психологически раскрепощённым – каким не был, наверное, последние года два. Этот фактор будет важнейшим для «Вашингтона» в контексте борьбы за Кубок Стэнли.

3. Важно не просто побить рекорд – нужно максимально его улучшить

Не думаю, что Овечкин мчится за рекордом, чтобы быть смещённым со своего пьедестала уже через условные 8-10 лет. А смещать точно есть кому. Основной претендент – звезда «Торонто» Остон Мэттьюс, который движется в аналогичном снайперском темпе. Данный сезон является для американца девятым за карьеру в НХЛ, и на сегодняшний день он забросил 392 шайбы в регулярных чемпионатах. Для сравнения: Овечкин за свои первые девять регулярок поразил ворота соперников 422 раза. Да, у Ови побольше, но важно понимать, что нынешний регулярный чемпионат ещё не закончился, и Мэттьюс абсолютно точно подберётся ближе к россиянину по этому показателю.

Главный козырь Овечкина перед Мэттьюсом, как и перед остальными потенциальными претендентами, – вечная молодость. Далеко не факт, что последний в 39 лет будет демонстрировать такую же форму, как Александр. Такое подвластно единицам. И если Саша хочет, чтобы его рекорд прожил максимально долго, ему жизненно необходимо как можно больше забивать здесь и сейчас, а не откладывать большие дела на следующий сезон, когда ему стукнет 40 и показывать такую результативность станет ещё сложнее в силу естественных причин. Собственно, вот вам и ответ на частый вопрос о мотивации Овечкина после того, как он установит новый рекорд.

Александр Овечкин Фото: Nick Wass/AP Photo/ТАСС

Рекорд Овечкина уже в нынешнем сезоне принесёт пользу как ему самому, так и «Вашингтону». Как всё произойдёт на самом деле — не знает никто. Всё самое интересное в этой невероятной истории только начинается.