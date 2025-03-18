«Оттава» точно в восьмёрке, а «Рейнджерс» могут пролететь мимо? Расклады на плей-офф НХЛ

Регулярный чемпионат НХЛ подходит к концу, а это значит, что начинается самое интересное время – распределение последних мест в восьмёрке сильнейших каждой конференции. В прошлом году борьбы за плей-офф откровенно не получилось, так как на Западе задел «Вегаса» был достаточным, чтобы «Сент-Луис» не накатил в концовке, а на Востоке «Детройт», «Питтсбург» и «Филадельфия» собственноручно постелили красную ковровую дорожку «Вашингтону».

Предлагаем вам посмотреть, какая ситуация в турнирной таблице на данный момент, а также порассуждать, у каких команд наибольшие шансы продлить себе сезон. Для того чтобы выделить чёткий пул коллективов, борющихся за плей-офф, возьмём математическую модель Money Puck, которая пересчитывается после каждого игрового дня. Сегодня речь пойдёт исключительно о Восточной конференции.

Команда Шансы на плей-офф (в процентах) «Оттава Сенаторз» 97% «Нью-Йорк Рейнджерс» 52% «Монреаль Канадиенс» 20,5% «Нью-Йорк Айлендерс» 17,6% «Детройт Ред Уингз» 10,9% «Коламбус Блю Джекетс» 5,7% «Бостон Брюинз» 0,7% «Питтсбург Пингвинз» 0,1%

Да, шансы «Филадельфии» и «Баффало» оцениваются в 0%, поэтому эти команды разбирать не будем. Также не имеет смысла сегодня вести обсуждение о командах топ-3 Столичного и Атлантического дивизиона – свои места они не потеряют.

«Питтсбург Пингвинз»

Календарь: «Айлендерс» (д), «Коламбус» (д), «Флорида» (в), «Тампа-Бэй» (в), «Баффало» (в), «Оттава» (д), «Сент-Луис» (в), «Даллас» (в), «Чикаго» (в), «Чикаго» (д), «Нью-Джерси» (в), «Бостон» (д), «Вашингтон» (д).

Шансы в 0,1% уже говорят о том, что «Питтсбургу» необходимо совершить какое-то неземное чудо, чтобы попасть в плей-офф. Эпоха Кайла Дубаса во франшизе ознаменовала закат по всем фронтам: результаты, интерес к команде, будущее. Как бы генеральный менеджер ни пытался убедить болельщиков «пингвинов» в том, что из действующего костяка можно ещё что-то выжать, все всё понимают – пора уходить в ребилд.

Ужасная игра в обороне, отсутствие первого номера, нехватка подмоги для Кросби и Малкина уже в начале сезона окончательно приоткрыли глаза тем, кто свято верил в «ласт дэнс».

Календарь у «Пингвинз» тоже нерадужный, уж слишком много матчей с командами выше классом, а также с теми, кто будет до последнего вгрызаться в последний шанс. Впрочем, мы уже видели, как «Питтсбург» может проигрывать решающие встречи «Чикаго» два года назад.

«Бостон Брюинз»

Календарь: «Вегас» (в), «Сан-Хосе» (в), «Лос-Анджелес» (в), «Анахайм» (в), «Детройт» (в), «Вашингтон» (д), «Монреаль» (в), «Каролина» (д), «Баффало» (в), «Нью-Джерси» (в), «Чикаго» (д), «Питтсбург» (в), «Нью-Джерси» (д).

Никита Задоров, перейдя прошедшим летом в «Бостон», сказал: «Я хочу получить мой лучший шанс на чемпионство. Я вкладываю всего себя в то, что делаю, вкладываю во всё своё сердце. Сейчас я в клубе на шесть лет и хочу вложить всё в то, чтобы представлять «Брюинз», и постараться выиграть Кубок Стэнли здесь». Не знал российский защитник, что устроит руководство клуба в дедлайн – де-факто «Бостон» уже вступил в стадию перестройки.

Трент Фредерик, Брэд Маршан, Чарли Койл, Брэндон Карло покинули «Брюинз» в дедлайн, оставив за собой выжженную землю. Хотя она и до этого была не особо плодородной.

Непонятно, надо ли здесь говорить о календаре при наличии таких обстоятельств, но даже график в конце регулярки убийственный – 9 из 13 игр на выезде, половина матчей с командами, которые точно выйдут в плей-офф. Давайте честно, шансов у «мишек» нет. Да и не факт, что будет рвение их получить.

«Коламбус Блю Джекетс»

Календарь: «Флорида» (д), «Питтсбург» (в), «Айлендерс» (в), «Ванкувер» (д), «Оттава» (в), «Нэшвилл» (д), «Колорадо» (д), «Торонто» (в), «Оттава» (в), «Оттава» (д), «Баффало» (д), «Вашингтон» (д), «Вашингтон» (в), «Филадельфия» (в), «Айлендерс» (д).

Ещё совсем недавно в выход «Коламбуса» в плей-офф верилось намного больше, но четыре поражения в основное время подряд, а также 183-минутная сухая серия усложняют жизнь «мундирам». Но, когда ведёшь разговор о «Блю Джекетс», нужно не забывать, что в начале сезона команде предрекали борьбу за первый пик, а они во второй половине марта всерьёз рассчитывают на плей-офф. Эту команду точно нельзя рано списывать.

Если Дин Эвасон в скором времени решит проблему в атаке, то «Коламбус» способен потрепать нервы кому угодно, а их потенциальный выход в плей-офф может стать сенсацией громче прошлогоднего «Вашингтона».

Календарь «жакетов» ясно говорит о том, что ключевые матчи будут сыграны с «Оттавой» и «Айлендерс» — в сумме их получится пять. Если набрать по максимуму очков здесь, а также не растерять «своё» с «Баффало» и «Питтсбургом», то всё возможно.

«Детройт Ред Уингз»

Календарь: «Вашингтон» (в), «Вегас» (в), «Юта» (в), «Колорадо» (в), «Оттава» (д), «Бостон» (д), «Сент-Луис» (в), «Каролина» (д), «Флорида» (д), «Монреаль» (в), «Флорида» (в), «Тампа-Бэй» (в), «Даллас» (д), «Нью-Джерси» (в), «Торонто» (в).

«Детройт» уже второй сезон подряд катает на эмоциональных качелях или же на американских горках, кому как угодно. Перед началом чемпионата была надежда, что «красные крылья» сделают шаг вперёд, но это сменилось провалом на старте, потом приход Маклеллана оживил команду, однако в марте вновь несвоевременно наступил спад.

Никаких усилений в дедлайн не было, решение справляться своими силами, может быть, и оправданно, но дико рискованно. Возможно, подмогу в линию обороны надо было бы и подыскать.

«Детройт Ред Уингз» Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Именно нестабильность и своенравность «Детройта» позволяет допустить возможность, что команда Маклеллана способна выдать сильную концовку, которая позволит залететь в последний вагон. Правда, календарь к этому не располагает.

«Нью-Йорк Айлендерс»

Календарь: «Питтсбург» (в), «Монреаль» (д), «Калгари» (д), «Коламбус» (д), «Ванкувер» (д), «Тампа-Бэй» (в), «Каролина» (в), «Тампа-Бэй» (д), «Миннесота» (д), «Вашингтон» (д), «Нэшвилл» (в), «Рейнджерс» (д), «Филадельфия» (в), «Нью-Джерси» (в), «Вашингтон» (д), «Коламбус» (в).

Почти все эксперты в один голос весь сезон говорят, что матчи «Айлендерс» невозможно смотреть. Ладно бы это давало результат, но ведь нет даже этого. Поэтому шансы в 17,6% немного удивляют.

Период восхищения Патриком Руа уж очень быстро закончился на Лонг-Айленде, сменившись обширной критикой генерального менеджера Лу Ламорелло, который ещё и обменял в дедлайн Брока Нельсона – системообразующего игрока.

Скорее всего, «островитяне» будут создавать оппозицию на бумаге, но на деле всё выглядит так, что команда предстоящий розыгрыш Кубка Стэнли пропустит.

«Монреаль Канадиенс»

Календарь: «Оттава» (д), «Айлендерс» (в), «Колорадо» (д), «Сент-Луис» (в), «Филадельфия» (в), «Каролина» (в), «Флорида» (в), «Флорида» (д), «Бостон» (д), «Филадельфия» (д), «Нэшвилл» (в), «Детройт» (д), «Оттава» (в), «Торонто» (в), «Чикаго» (д), «Каролина» (д).

Как бы ни завершился этот сезон для «Монреаля», уже можно сказать, что это большой шаг вперёд относительно того, что было до этого. Мартен Сан-Луи уже сейчас раскрыл потенциал будущего франшизы: Кофилда, Сузуки, Слафковски и Хатсона.

Один из факторов, который может погубить «Канадиенс» — неопытность. Лидеры команды ещё не оказывались в такой ситуации, и нет ни одной гарантии, что в концовке их не затрясёт.

На календарь «Монреаля» можно даже не смотреть, команда может как упустить 4:2 с «Сиэтлом», которому уже ничего не надо, так и выиграть у действующего обладателя Кубка Стэнли. Всё это с разницей в три дня.

«Нью-Йорк Рейнджерс»

Календарь: «Калгари» (д), «Торонто» (д), «Ванкувер» (д), «Лос-Анджелес» (в), «Анахайм» (в), «Сан-Хосе» (в), «Миннесота» (д), «Нью-Джерси» (в), «Тампа-Бэй» (д), «Филадельфия» (д), «Айлендерс» (в), «Каролина» (в), «Флорида» (в), «Тампа-Бэй» (д).

Кошмарный период «Рейнджерс» закончился после Нового года, сейчас команда вернулась в зону плей-офф, попутно поменяв треть команды по ходу сезона. Шансы более 50% вполне оправданны – «синерубашечники» в этой компании выглядят самым опытным бойцом, к тому же большинство матчей команда Лавиолетта проведёт дома.

Но прежняя солидность к «копам» так и не вернулась, особенно это касается большинства, которое сейчас лишь 25-е в лиге. Главный тренер перепробовал уже всевозможные сочетания, судорожно переставляя фишки на доске, но найти верный вариант пока не выходит. Если всё продолжится в том же духе, то нью-йоркская команда может себе всё усложнить.

Артемий Панарин Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Пугает и форма лидеров команды: Лафреньер вновь перестал оправдывать авансы, Миллер после уверенного начала попал в яму, а февральский всплеск Зибанеджада подошёл к концу.

«Оттава Сенаторз»

Календарь: «Монреаль» (в), «Колорадо» (д), «Нью-Джерси» (в), «Баффало» (в), «Детройт» (в), «Коламбус» (д), «Питтсбург» (в), «Баффало» (д), «Тампа-Бэй» (д), «Флорида» (д), «Коламбус» (д), «Коламбус» (в), «Монреаль» (д), «Филадельфия» (д), «Чикаго» (д), «Каролина» (д).

«Оттава» в нынешнем сезоне – приятное удивление. Все как-то подзабыли о перспективах «Сенаторз», но они тихой сапой уверенно идут к тому, чтобы впервые за восемь лет сыграть в плей-офф.

К уже имеющимся лидерам в лице Ткачука, Штюцле, Улльмарка менеджмент добавил несколько важных опций. Выменянный из «Баффало» Козенс начал с четырёхматчевой результативной серии, явно воодушевившись переходом. А Зеттерлунд, который пока так и не набрал очков за новую команду, точно найдёт себя – его прогресс в этом году очевиден.

«Монреаль», который первым стоит на вход в зону плей-офф, уже отстаёт от «Оттавы» на шесть очков. Сомнений насчёт того, что «Оттава» останется в восьмёрке, почти нет. Да и календарь у «Сенаторз» в концовке располагает к этому.

Брэди Ткачук во время драки с Томом Уилсоном Фото: Patrick Smith/Getty Images

Скорее всего, на Востоке остаётся одно вакантное место, которое должны разыграть «Рейнджерс», «Монреаль» и «Детройт». Если «синерубашечники» не перестанут выдавать мрачные и тоскливые встречи по типу игры с «Эдмонтоном», «Виннипегом» или домашней с «Коламбусом», то своё место в восьмёрке они потеряют. Вряд ли «Канадиенс» или «Ред Уингз» совместно самоустранятся.