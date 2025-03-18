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Голы Овечкина и Гретцки под номерами 883, 884, 885, 886, 887, погоня Овечкина за рекордом Гретцки, видео, кому забивали, кто лучше

Овечкин против Гретцки! Сравниваем голы двух легенд с 883-го по 887-й
Владимир Лаевский
Овечкин против Гретцки
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Третья часть крутейшей рубрики. Решайте, чьи шайбы были лучше!

Александр Овечкин продолжил свою шикарную серию. После хет-трика в игре с «Эдмонтоном» нападающий «Вашингтона» провёл 10 матчей, в которых забил пять голов и суммарно набрал 9 (5+4) очков. Благодаря сохранению шикарной результативности Ови сократил отставание от Уэйна Гретцки всего до семи шайб. До нового рекорда осталось всего восемь голов.

Так что мы продолжаем нашу постоянную рубрику — сравнение решающих 25 шайб Гретцки и Ови. Мы начали с отметки «870» и в первой части уже показали голы с 870-го по 875-й и Уэйна, и Александра, а также рассказали, когда, кому и как они были забиты. Во второй части мы собирались сравнить шайбы с 876-й по 880-ю, однако хет-трик нападающего «Вашингтона» немного нарушил планы. Так что мы рассказывали о голах с 876-го по 882-й.

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Видео
Овечкин против Гретцки! Сравниваем голы двух легенд с 870-го по 875-й
Овечкин против Гретцки! Сравниваем голы двух легенд с 876-го по 882-й
Видео
Овечкин против Гретцки! Сравниваем голы двух легенд с 876-го по 882-й

Теперь на очереди третья часть рубрики — шайбы с 883-го по 887-й.

Наслаждаемся вместе и сравниваем исторические голы двух легенд!

883

Когда забил Овечкин: 25 февраля 2025 года
Кому забил: вратарю «Калгари» Даниэлю Владаржу
Время: 44:52
Как забил: во время игры «Вашингтона» в большинстве Джон Карлсон отдал передачу Овечкину, который нанёс бросок в ближний угол и пробил Владаржа.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Когда забил Гретцки: 1 апреля 1998 года
Кому забил: вратарю «Бостона» Байрону Дафо
Время: 40:39
Как забил: на старте третьего периода «Рейнджерс» убежали в контратаку. Никлас Сундстрём и Алексей Ковалёв устроили перепасовку. Затащив шайбу в зону «Бостона», Гретцки сделал передачу Ковалёву, а тот — Сундстрёму. Уэйн получил обратный пас и нанёс бросок из левого круга вбрасывания. Канадец пробил Дафо, забросив 21-ю шайбу в сезоне и сократив отставание «Рейнджерс» — 2:3. Но «Нью-Йорку» это не помогло, гол Энсона Картера в пустые ворота на отметке 59:42 закрепил победу «Бостона» — 4:2.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

884

Когда забил Овечкин: 1 марта 2025 года
Кому забил: вратарю «Тампы» Андрею Василевскому
Время: 56:01
Как забил: «Вашингтон» проигрывал со счётом 0:2 к концу третьего периода. Мэтт Рой попытался продраться сквозь соперников, но упустил шайбу. Её подобрал Овечкин, бросивший мимо Василевского. Это был его 31-й гол в сезоне.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Когда забил Гретцки: 7 апреля 1998 года
Кому забил: вратарю «Монреаля» Жослену Тибо
Время: 27:34
Как забил: Гретцки забил гол, прибавив к нему ассист, в неудачном матче с «Канадиенс». «Рейнджерс» уступили со счётом 2:3. А начиналось всё хорошо. Гол Гретцки в большинстве после выхода один на один вывел «Нью-Йорк» вперёд — 1:0. Приняв длинный пас по центру от Никласа Сундстрёма, Уэйн сделал несколько шагов вперёд и щёлкнул из слота. Шайба полетела прямо под перекладину — Тибо был бессилен. Благодаря этому голу Гретцки поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров НХЛ с 86 (22+64) очками в сезоне.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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885

Когда забил Овечкин: 6 марта 2025 года
Кому забил: вратарю «Рейнджерс» Игорю Шестёркину
Время: 50:28
Как забил: во время игры в большинстве Коннор Макмайкл выиграл вбрасывание в зоне «Рейнджерс» и отдал передачу между ног, находясь спиной к воротам. После неудачного прорыва Эндрю Манджапане шайба отскочила к Овечкину, который нанёс мощный бросок и пробил соотечественника.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Когда забил Гретцки: 15 апреля 1998 года
Кому забил: в пустые ворота «Айлендерс»
Время: 59:13
Как забил: Гретцки поразил пустые ворота, закрепив победу «Рейнджерс» со счётом 4:2 в дерби с «Айлендерс». Уэйн забил 23-й гол в сезоне, также ставший последним, 56-м в пустые ворота в карьере. Этот результат оставался рекордом НХЛ, пока Овечкин не забросил свою 57-ю шайбу в пустые ворота «Бостона» 10 февраля 2024 года.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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886

Когда забил Овечкин: 9 марта 2025 года
Кому забил: в пустые ворота «Сиэтла»
Время: 58:31
Как забил: под занавес матча «Кракен» заменили голкипера Джоуи Даккорда на дополнительного полевого игрока. Овечкин заполучил шайбу и бросил из нейтральной зоны. Форвард забил, попав между коньков соперника и сделав счёт 4:2 в пользу «Вашингтона». Он также набрал 1600-е очко в НХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Когда забил Гретцки: 17 октября 1998 года
Кому забил: вратарю «Питтсбурга» Петерису Скудре
Время: 24:50
Как забил: Гретцки забросил шайбу и прибавил к нему ассист за «Рейнджерс» в матче с «Питтсбургом». Встреча закончилась со счётом 3:3. Во время игры «Нью-Йорка» в большинстве Тодд Харви подставил клюшку под бросок Брайана Лича. Шайба полетела за ворота, но Гретцки подхватил её и закатил её в ворота Скудры. Уэйн забил свой первый гол в сезоне и удвоил преимущество «Рейнджерс» — 2:0. Гретцки позже отдал голевую передачу Харви.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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887

Когда забил Овечкин: 16 марта 2025 года
Кому забил: вратарю «Сан-Хосе» Георгию Романову
Время: 50:54
Как забил: во время атаки «Вашингтона» защитник Мартин Фехервари нанёс бросок. Овечкин удачно подставил клюшку, направив шайбу мимо Романова и установив итоговый счёт — 5:1 в пользу «Кэпиталз».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Когда забил Гретцки: 7 ноября 1998 года
Кому забил: вратарю «Торонто» Кёртису Джозефу
Время: 59:22
Как забил: Гретцки забил второй гол в сезоне и помог «Рейнджерс» сравнять счёт — 6:6. Под занавес матча «Нью-Йорк» уступал «Торонто» — 5:6. «Синерубашечники» заменили голкипера на дополнительного полевого игрока. Гретцки выехал из-за ворот и первым успел к отскочившей шайбе. Канадец неожиданно бросил с острейшего угла и пробил Джозефа, когда на таймере оставалось всего 37,8 секунды до конца третьего периода. Уэйн забил свой 30-й и последний гол в 30 встречах регулярного чемпионата на арене «Мэйпл Лиф Гарденс», которая закрылась чуть позже в том сезоне.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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У Овечкина осталось 15 матчей, чтобы забить ещё семь-восемь голов. Остаётся последний вопрос: успеет ли Алекс покорить рекорд Гретцки в нынешнем сезоне или всё же нет?

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