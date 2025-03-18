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Умер хоккеист Фёдор Малыхин, что произошло, биография нападающего, его главные достижения

Обладатель Кубка Гагарина ушёл из жизни в 34 года. Не стало Фёдора Малыхина
Родион Власов
Умер хоккеист Фёдор Малыхин
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10 лет назад Малыхин стал сенсацией КХЛ в составе «Автомобилиста», но чемпионство выиграл уже в Казани.

18 марта становится чёрным днём для нашего хоккея. В 2017-м в этот день скончался Сергей Гимаев, в прошлом году оборвалась жизнь Константина Кольцова, а сегодня пришла новость о смерти Фёдора Малыхина. Тело бывшего форварда «Автомобилиста» нашли в его квартире в Екатеринбурге, Фёдору было лишь 34 года.

Малыхин родился и рос в Екатеринбурге, начав играть в КХЛ за «Автомобилист». Тогда уральский клуб не имел богатого спонсора и суперсовременной арены, наряду с «Кузней» являлся одним из самых бедных в лиге. «В 16-17 лет я играл за фарм-клуб «Автомобилиста», и был такой период, когда у меня ничего не получалось, из-за чего даже в жизни чувствовал себя неуверенно. Промелькнула мысль: может, бросить хоккей и заняться чем-то другим? Хорошо, что рядом со мной были товарищи, которые смогли меня приободрить, и я нашёл в себе силы идти дальше по этой дороге», — говорил игрок в интервью «Чемпионату».

Разговор из 2013-го:
Малыхин: смотрю за Дацюком, восхищаюсь и учусь
Малыхин: смотрю за Дацюком, восхищаюсь и учусь

Малыхин был одной из надежд местной школы, которая уже тогда подвергалась тотальному разграблению: в первом сезоне в истории МХЛ Фёдор стал четвёртым бомбардиром лиги. Дебют в основном составе форсировали финансовые проблемы команды, которые в концовке сезона-2010/2011 заставили продать бо́льшую часть игроков основного состава и завершать сезон в три звена. В одном из этих звеньев и играл Фёдор.

Фёдор Малыхин

Фёдор Малыхин

Фото: photo.khl.ru

Уже тогда Малыхин сочетал в себе и снайперские способности, и хорошую технику, и бойцовские качества. Правда, долгое время условий для раскрытия этих качеств в «Автомобилисте» просто не было: команда оказывалась на грани выхода из КХЛ, юный центр играл с такими же молодыми игроками или с хоккеистами уровня ВХЛ. Однако перед сезоном-2013/2014 в клуб пришла новая команда руководителей — генменеджер Леонид Вайсфельд и главный тренер Анатолий Емелин.

Вайсфельд привёл в клуб многих опытных и хорошо знакомых ему игроков — в их числе были раскрывшийся в «Кузне» Антон Лазарев и Артём Чернов, который после игры за молодёжную сборную не смог раскрыть свой талант. «Автомобилист» в начале того сезона трясло, многие лидеры не могли найти своей игры — но в итоге создание звена Чернов — Малыхин — Лазарев помогло клубу впервые за четыре года пробиться в плей-офф.

На первой роли в звене был Малыхин — и не только из-за того, что он был центром и давал тройке имя. С одинаковой лёгкостью он забивал и раздавал передачи, забивал красивые буллиты и получал сравнения с Павлом Дацюком. «Мы каждое лето встречаемся. Живём в Екатеринбурге, и круг общения у нас один. Только, к сожалению, на рыбалку, которая Паше нравится, вместе не ездим», — говорил об общении с легендой Малыхин.

В чемпионате-2013/2014 Фёдор набрал 44 (22+22) очка, с отрывом стал лучшим снайпером и бомбардиром команды, принял участие в Матче звёзд, привлекался в сборную России, но до минского ЧМ седьмой бомбардир КХЛ так и не доехал. Малыхин даже попал в мемы, не делая ничего: корреспондент на флеш-интервью, который впервые работал на матче «Автомобилиста», обратился к защитнику Андрею Антонову «Фёдор», после чего получил логичный ответ «Я не Фёдор», вошедший в историю хоккейной юмористики.

Правда, удерживать Малыхина «Автомобилист» не мог — не было ресурсов, да и нападающий говорил, что хотел бы сыграть за команду, где мог бы взять Кубок Гагарина. Ходили слухи о многих клубах, но расторопнее всех оказался «Ак Барс», выложивший «Авто» чуть ли не 110 млн рублей. Причём репутация «Ак Барса» была далека от нынешней: 10 лет назад казанский клуб воспринимался как «кладбище талантов», где лидеры средних клубов моментально увядали. Андрей Разин, тогда ещё работавший в «Ижстали», сомневался в том, что Малыхин подойдёт хоккею Билялетдинова.

Так оно и вышло. Уже через пару месяцев Фёдор оказался в запасе, а новостные ленты были забиты слухами о потенциальном обмене: писали и про обмен в ЦСКА, и про интерес в «Динамо». В плей-офф, где «Ак Барс» дошёл до финала, Фёдор не сыграл ни одного матча. В «Ак Барсе» он провёл ещё четыре сезона, получал нашивку на джерси и поднимал над головой заветный Кубок Гагарина, но звёздный статус потерял. За пять лет в Казани Малыхин набрал 74 очка: попытка переформатировать игрока под стиль нового клуба не стала успешной.

Фёдор Малыхин

Фёдор Малыхин

Фото: photo.khl.ru

После этого карьера Малыхина ушла в тень: он немало поиграл в «Витязе», но клуб не привлекал к себе большого внимания, а в «Авангарде» он выполнял функции четвёртого центра. Уже в 32 года он ушёл из хоккея — правда, официально этого не объявлял и товарищеского матча в родном городе не проводил. «Не готов делиться своими планами. Если бы это касалось спортивных моментов, это одно. А в целом не планирую планами своими делиться на общее обозрение», — говорил хоккеист в ноябре 2023-го и после этого действительно не попадал в новостные ленты.

«Фёдор навсегда останется в нашей памяти улыбчивым и добрым человеком, ярким и незаурядным хоккеистом, любимчиком трибун», — пишет в своём некрологе «Автомобилист». «Он навсегда останется в нашей памяти командным игроком, готовым выложиться на все 100% ради общего дела, касалось ли это работы на льду или поддержки в раздевалке», — это уже слова «Авангарда».

Увы, это далеко не первая смерть в составе «Автомобилиста»-2014. В декабре 2020-го из-за проблем с сердцем скончался Чернов. Спустя полгода после ковидных осложнений ушёл из жизни защитник команды Владислав Егин. Теперь хоккейную книгу памяти пополняет главная звезда той команды.

Памяти Артёма Чернова:
«Он был одним из самых талантливых хоккеистов 1982 года рождения». Не стало Артёма Чернова
«Он был одним из самых талантливых хоккеистов 1982 года рождения». Не стало Артёма Чернова

«Чемпионат» выражает соболезнования родным и близким Фёдора Малыхина.

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