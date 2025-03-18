Яркое 19 марта: ЦСКА — «Локомотив» в регулярке КХЛ, «Питтсбург» против «Айлендерс» в НХЛ, чемпионат России по биатлону и волейбол.

Топ-события среды: возвращение Дзюбы в сборную, гонка Овечкина за рекордом и баскетбол

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Калгари Флэймз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: как сыграют претенденты на попадание в плей-офф?

Обе команды продолжают борьбу за то, чтобы оказаться в числе команд-соискательниц Кубка Стэнли. У нью-йоркцев пока получается получше – они занимают восьмое место на Востоке, сохраняя за собой место уайлд-кард. А «огоньки» после трёх поражений подряд отстают от восьмёрки на Западе на два очка. Кто окажется сильнее в этой встрече?

🏒 2:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Детройт Ред Уингз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 19 марта 2025, среда. 02:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Детройт Ред Уингз Детройт Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: забьёт ли Александр Овечкин?

В предыдущей игре с «Сан-Хосе» капитан «Вашингтона» ещё на один шаг приблизился к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки – теперь от Величайшего его отделяют всего семь точных бросков. Каждый матч – возможность сделать неизбежное установление нового рекорда всё ближе. Получится ли у Александра использовать эту возможность с «Детройтом»?

🏒 3:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Йорк Айлендерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: продлит ли «Питтсбург» серию побед?

«Пингвинов» уже давно списали из гонки за попадание в плей-офф, но их последние результаты возродили надежду в сердцах болельщиков. «Питтсбург» одержал уже четыре победы подряд и сократил отставание от зоны уайлд-кард до шести очков. Совершат ли Сидни Кросби и Ко ещё один шаг к, казалось бы, невозможному, взяв два очка в матче с прямым конкурентом?

Капитан «Пингвинз» повторил достижение Величайшего: Сидни Кросби повторил достижение Уэйна Гретцки по набранным очкам за один клуб НХЛ

🏀 5:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Милуоки Бакс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 19 марта 2025, среда. 05:00 МСК Голден Стэйт Уорриорз Сан-Франциско Не начался Милуоки Бакс Милуоки Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Карри исправится за провал?

Стефен Карри и его «Голден Стэйт Уорриорз» не смогли обыграть «Денвер» без Николы Йокича. Легендарный Шеф реализовал всего лишь шесть бросков из 21, что явно ужасный показатель для игрока такого уровня. Тем не менее дела у «воинов» в чемпионате идут хорошо. На очереди встреча с «Милуоки Бакс», который не очень-то и стабилен. Карри или Адетокунбо — кто победит?

🎯 9:00: Биатлон, чемпионат России, мужчины, масс-старт, 15 км

Интрига: кто откажется сильнее в необычной гонке?

На ЧР-2025 в Увате пройдёт большой масс-старт, на который по правилам заявилось 60 биатлонистов! Гонка состоится без лидеров сезона — Даниила Серохвостова и Эдуарда Латыпова. Однако менее интересной от этого она не станет. Перчинки точно добавят Кирилл Бажин с Каримом Халили. Ну а формат масс-старта точно не заставит скучать поклонников биатлона!

Победа с мизерным отрывом: Команда Беларуси победила в смешанной эстафете на ЧР-2025

🏐 15:00: «Локомотив» — «Зенит» СПб, Суперлига (м), 1/4 финала, первый матч

Интрига: кто получит преимущество?

Это точно самая интригующая пара 1/4 финала мужской Суперлиги. Команда Владимира Алекно долго запрягала, но к концу регулярки предстала явным претендентом на медали. «Локомотив» же долго шёл вторым, однако растерял на финише очки и теперь получил сложную сетку плей-офф. Впрочем, у новосибирцев в этой серии есть преимущество своей площадки — аншлаг на трибунах придаст уверенности. Кто сделает первый шаг к полуфиналу?

Команда Алекно уже успела размяться в 1/8 финала: «Таких игр немного было в моей карьере». Алекно — о матче за выход в 1/4 финала ЧР

🏒 19:30: ЦСКА — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: армейцы потерпят третье поражение подряд?

Подопечные Ильи Воробьёва не могут победить на протяжении двух последних матчей – сначала красно-синие проиграли «Металлургу», а потом и соседям по Москве из «Динамо». «Локомотив» добился поставленных на регулярку целей, став обладателем Кубка Континента, но при этом вряд ли будет останавливать ход перед плей-офф. Значит ли это, что железнодорожники возьмут верх?

⚽️ 20:00: Россия — Гренада, товарищеский матч

Интрига: сколько мячей забьёт Россия? Станет ли Дзюба лучшим бомбардиром в истории национальной команды?

Сборную России ждёт товарищеский матч с Гренадой, занимающей 174-е место в рейтинге ФИФА. Большие проблемы команде Валерия Карпина вряд ли предстоят. Главная интрига: сколько голов забьёт Россия, а конкретно Артём Дзюба. Форварда наконец-то позвали в национальную команду. И у Дзюбы есть отличный шанс стать лучшим бомбардиром в истории сборной России. Сейчас на его счету 30 мячей: столько же забил Александр Кержаков. С Гренадой Артёму достаточно забить всего раз, чтобы стать единоличным рекордсменом.

🎿 21:20: Лыжи, Кубок мира, 11-й этап, спринты, свободный стиль, женщины и мужчины

Интрига: победит ли Клебо на родине деда?

В Таллине состоится предпоследний этап Кубка мира в текущем сезоне. В программе этапа только одна гонка — спринт свободным стилем. У мужчин безоговорочный фаворит — Йоханнес Клебо, который побежит на родине деда по материнской линии Трюгве. У женщин фавориты — шведки, даже несмотря на отсутствие Йонны Сундлинг, и швейцарка Надин Фендрих.

Спринт состоится на Певческом поле Таллина в свете прожекторов, по которому и проложена трасса. Антураж будет классным, ведь эта территория располагается на склоне природного образования Ласнамяэ, которое спускается к морю. По сравнению с предыдущими годами, организаторы сделали финишную прямую более длинной.