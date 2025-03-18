«Трактор» и СКА устроили жару в Челябинске! А банда Гру выиграла Восток КХЛ

Один из последних игровых дней регулярного чемпионата КХЛ получился богатым на яркие вывески. Здесь вам и встреча «Автомобилиста» с «Салаватом Юлаевым» в борьбе за распределение мест в Восточной конференции, и матч московского «Динамо» с «Авангардом», который всего несколько дней назад потерпел первое за 13 игр поражение.

Ещё одно противостояние, которое сегодня вызывало большой интерес – матч «Трактор» – СКА в Челябинске. Армейцы, восставшие из пепла после провальной концовки февраля, приехали в гости к лидеру Востока, который и остановил ту самую «горячую» омскую команду, причём на её площадке. Несмотря на близость завершения регулярки, эта игра точно не носила характер проходной – петербуржцы всё ещё надеются заскочить в топ-4 Запада, а челябинцы уже сегодня намеревались застолбить за собой первую строчку на Востоке.

К тому же СКА наверняка был полон желания вернуть должок за поражение в сентябре – тогда «Трактор» приехал ещё в «Ледовый» и одержал убедительную победу со счётом 3:0.

Ещё краше это противостояние могло бы стать в случае выхода на родной лёд Евгения Кузнецова. Увы, форвард сегодня не сыграл. Зато Василий Глотов, Арсений Коромыслов и Илья Карпухин впервые встретились с бывшими клубами. «Трактор», к слову, отлично подогрел это событие, выпустив лимитированную коллекцию футболок с нападающим.

Но к первому периоду хозяева, кажется, не подъехали. Сложно сказать, что произошло с командой вернувшегося на скамейку Бенуа Гру, однако в стартовые 20 минут на льду находилась только одна команда. Этот период был, пожалуй, лучшим в исполнении армейцев в этом сезоне – гости не позволили челябинцам не создать практически ничего, а первый бросок в створ «медведи» нанесли только спустя 16 минут после стартового вбрасывания, даже ни разу не потревожив Егора Заврагина в большинстве.

А вот СКА свою попытку при розыгрыше лишнего реализовал и сделал это за секунду Владимира Жаркова из штрафного бокса. Отличился Павел Дедунов, который в этом сезоне забивает исключительно в гостях – сначала это был «Витязь», потом – «Нефтехимик», а теперь и «Трактор».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Во время следующего численного преимущества армейцев тоже случился гол – лишь с той разницей, что теперь отличились хоккеисты хозяев. Единичные провалы петербуржцев в обороне случались и в первом периоде, а во втором «Трактор» смог соперника за это наказать – после контратаки Григорий Дронов сыграл, как заправский форвард, уложил на лёд Александра Никишина и неотразимо бросил мимо Заврагина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

А ещё через несколько минут челябинцы праздновали выход вперёд – Виталий Кравцов нашёл Владимира Ткачёва в зоне армейцев, и капитан «Трактора» исполнил невероятный по точности бросок.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

На какое-то время подопечные Бенуа Гру перехватили инициативу и могли укреплять своё преимущество, однако гостей неоднократно выручил Заврагин. А вот Фукале до второго перерыва успел пропустить – при игре «4 на 4» Дмитрий Юдин дал достойный ответ Ткачёву, где-то найдя пространство между голкипером «медведей» и стойкой ворот.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Концовка второго периода прошла под диктовку «Трактора», точно так же начался и третий. Челябинцы окончательно пришли в себя после неудачной стартовой трети, а СКА ожидаемо не смог поддерживать заданный тогда темп.

Довольно быстро это привело к ещё одному голу – Александр Кадейкин набрасывал от синей линии, а Остап Сафин удачно подставил клюшку. Шайба проскочила между щитками Заврагина и предательски переползла линию ворот.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Довершил же успех «Трактора» Бадди Робинсон, забросивший шайбу в пустые ворота петербуржцев. 4:2 – банда Бенуа Гру совершила камбэк и стала победителем Восточной конференции КХЛ в регулярном чемпионате.