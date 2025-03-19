Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ 18 марта, видео голов, обзоры, расклады, таблица, плей-офф, расписание на 19 марта

Нелепое фиаско Минска, у «Авангарда» второе поражение подряд. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ 18 марта 205 года
Аудио-версия:
Комментарии
«Трактор» и московское «Динамо» зафиксировались в таблице, «Салават» точно начнёт плей-офф дома.

18 марта стало известно о смерти 34-летнего экс-игрока КХЛ и обладателя Кубка Гагарина Фёдора Малыхина, а ещё Дональд Трамп поддержал идею Владимира Путина о матчах между американскими и российскими хоккеистами из НХЛ и КХЛ. Но мы подведём итоги важного игрового дня в нашей лиге, в котором состоялось семь встреч.

Материалы по теме
Обладатель Кубка Гагарина ушёл из жизни в 34 года. Не стало Фёдора Малыхина
Обладатель Кубка Гагарина ушёл из жизни в 34 года. Не стало Фёдора Малыхина
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2025, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 4
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ливо (Уилсон) – 13:10 (5x5)     0:2 Уилсон (Тодд, Ливо) – 34:42 (5x4)     0:3 Цулыгин (Ян, Хмелевски) – 43:42 (5x5)     1:3 Кизимов (Диц, Да Коста) – 49:09 (5x5)     1:4 Ливо (Уилсон) – 59:11 (en)    

В Екатеринбурге встречались соседи по верхушке Восточной конференции – «Автомобилист» и «Салават Юлаев». Уфимцы забросили по шайбе в двух первых периодах, затем забили третий гол в начале третьего отрезка, и игра была сделана. «Салават» обеспечил себе домашний старт плей-офф, а Джошуа Ливо, оформив дубль, приблизился к рекорду Мозякина на расстояние одного гола.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2025, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 2
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Дедунов (Карпухин, Воробьёв) – 13:53 (5x4)     1:1 Дронов (Кравцов, Коромыслов) – 21:46 (4x5)     2:1 Ткачёв (Кравцов, Горюнов-Рольгизер) – 32:19 (5x5)     2:2 Юдин (Грицюк) – 34:23 (5x5)     3:2 Сафин (Кадейкин, Телегин) – 42:43 (5x5)     4:2 Робинсон (Кравцов) – 58:35 (en)    

«Трактор» очень плохо провёл первый период игры со СКА, но затем сумел оттолкнуться от гола в меньшинстве, прибавил и заслуженно переиграл армейцев в основное время. Челябинцы гарантировали себе первый посев на Востоке в плей-офф, а СКА вновь опустился на седьмую строчку Запада.

Как это было:
«Трактор» и СКА устроили жару в Челябинске! А банда Гру выиграла Восток КХЛ
«Трактор» и СКА устроили жару в Челябинске! А банда Гру выиграла Восток КХЛ

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2025, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 3
Амур
Хабаровск
0:1 Слепец (Гиздатуллин, Балдаев) – 22:09 (5x5)     1:1 Кугрышев (Ибрагимов, Попугаев) – 27:33 (5x5)     2:1 Ожгихин (Романов) – 29:31 (5x5)     2:2 Слепец (Мищенко) – 49:00 (5x5)     2:3 Грецкий (Брынцев, Гиздатуллин) – 55:30 (5x5)    

Встреча команд, доигрывающих сезон за пределами зоны плей-офф, получила интересный сценарий. После безголевого первого периода «Амур» вышел вперёд, затем «Лада» за две минуты перевернула всё с ног на голову, но в третьем периоде уже хабаровчане показали характер, забили два гола и забрали победу. Героем «Амура» стал Кирилл Слепец, оформивший дубль, а победный бросок на счету Грецкого.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2025, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 3
ХК Сочи
Сочи
0:1 Уткин (Кузнецов, Баклашёв) – 14:40 (5x5)     0:2 Грэм (Сероух) – 34:02 (5x4)     1:2 Энас (Пинчук, Волков) – 42:49 (5x5)     2:2 Шипачёв (Гросс, Улле) – 54:31 (5x5)     2:3 Биттен – 59:54 (5x5)    

Минское «Динамо», которое, по словам Дмитрия Квартальнова, яростно борется за топ-4 на Западе, провело плохой матч с аутсайдерами конференции из Сочи. Два периода «зубры» не могли распечатать Евгения Волохина и сами пропустили дважды, в третьем отрезке «Динамо» сподобилось на камбэк, но за шесть секунд до сирены один из героев недавнего спурта минчан Василий Демченко пропустил ужасный и нелепый гол. Белорусы потерпели четвёртое поражение подряд, их шансы на домашний старт плей-офф тают на глазах.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2025, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 3
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Рашевский (Гусев) – 28:33 (5x5)     1:1 Чистяков (Спунер) – 31:12 (5x5)     2:1 Гусев (Уил) – 33:52 (5x5)     3:1 Кудрявцев (Пакетт, Уил) – 43:51 (5x4)     3:2 Игумнов (Прохоркин, Якупов) – 54:09 (5x5)     3:3 Окулов (Маклауд, Спунер) – 55:17 (5x4)     4:3 Комтуа (Гусев, Пыленков) – 61:23 (4x3)    

Московское «Динамо» и «Авангард», как и ожидалось, выдали классный матч на «ВТБ Арене». После осторожного первого периода игра раскрылась только в своей середине, когда Гусев и Рашевский организовали первый гол хозяев. «Авангард» быстро ответил, затем бело-голубые снова вышли вперёд, а в начале третьего периода реализовали удаление. 1:3 смотрелись довольно безнадёжно для «ястребов», но те нашли в себе силы на классный камбэк. Однако в овертайме убойное большинство «Динамо» и невероятный герой встречи Гусев сделали своё дело, москвичи вырвали победу и гарантировали себе второе место на Западе.

На кого «Динамо» выйдет в первом раунде? Следите вместе с нами в режиме онлайн:
«Динамо» второе на Западе! И сыграет в плей-офф со СКА? Все расклады Кубка Гагарина, LIVE
Live
«Динамо» второе на Западе! И сыграет в плей-офф со СКА? Все расклады Кубка Гагарина, LIVE

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 4
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Локтионов (Мальцев, Филин) – 20:18 (5x5)     1:1 Барбер (Капустин, Леонтьев) – 21:12 (5x5)     1:2 Селезнёв (Митякин, Точилкин) – 24:44 (5x5)     1:3 Шафигуллин (Хайруллин, Митякин) – 31:06 (5x5)     2:3 Голдобин (Порядин, Вишневский) – 33:38 (5x5)     2:4 Хоружев (Селезнёв) – 39:50 (5x5)    

«Спартак» после череды побед провёл очередной невнятный матч, уступив дома потерявшему турнирную мотивацию «Нефтехимику». В начале второго периода красно-белые открыли счёт, но затем пропустили три шайбы подряд, да так уже и не смогли отыграться.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2025, вторник. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
4 : 5
Б
Северсталь
Череповец
0:1 Аймурзин (Ильин, Калдис) – 06:53 (5x4)     0:2 Котляревский (Скоренов, Чебыкин) – 12:09 (5x5)     0:3 Подшивалов (Котляревский, Барберио) – 30:19 (5x5)     1:3 Ро (Кожевников, Маккошен) – 33:21 (5x5)     2:3 Сомерби (О'Реган) – 43:50 (5x5)     3:3 Кэмпбелл (Лефевр, Фу) – 45:35 (5x5)     4:3 Хальбгевакс (Пайгин, Граовац) – 46:45 (5x5)     4:4 Чуркин (Скоренов, Давыдов) – 53:15 (5x5)     4:5 Иванцов – 65:00    

«Куньлунь» и «Северсталь» устроили веселье для 1700 зрителей на арене в Мытищах. К середине игры череповчане повели 3:0, и ничто не вызывало сомнений в победе фаворитов, но тут «драконы» совершили впечатляющий камбэк и к 47-й минуте уже сами выигрывали 4:3. Но «Северсталь» отыгралась, а в серии буллитов забрала победу. Череповец вернулся на шестое место Запада, обойдя СКА, и теперь только от «Северстали» зависит, сумеет ли она уйти от встречи с неудобным московским «Динамо» в первом раунде.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 19 марта

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 марта 2025, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 марта 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Локомотив
Ярославль
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android