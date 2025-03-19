Нелепое фиаско Минска, у «Авангарда» второе поражение подряд. Итоги дня в КХЛ

18 марта стало известно о смерти 34-летнего экс-игрока КХЛ и обладателя Кубка Гагарина Фёдора Малыхина, а ещё Дональд Трамп поддержал идею Владимира Путина о матчах между американскими и российскими хоккеистами из НХЛ и КХЛ. Но мы подведём итоги важного игрового дня в нашей лиге, в котором состоялось семь встреч.

В Екатеринбурге встречались соседи по верхушке Восточной конференции – «Автомобилист» и «Салават Юлаев». Уфимцы забросили по шайбе в двух первых периодах, затем забили третий гол в начале третьего отрезка, и игра была сделана. «Салават» обеспечил себе домашний старт плей-офф, а Джошуа Ливо, оформив дубль, приблизился к рекорду Мозякина на расстояние одного гола.

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«Трактор» очень плохо провёл первый период игры со СКА, но затем сумел оттолкнуться от гола в меньшинстве, прибавил и заслуженно переиграл армейцев в основное время. Челябинцы гарантировали себе первый посев на Востоке в плей-офф, а СКА вновь опустился на седьмую строчку Запада.

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Встреча команд, доигрывающих сезон за пределами зоны плей-офф, получила интересный сценарий. После безголевого первого периода «Амур» вышел вперёд, затем «Лада» за две минуты перевернула всё с ног на голову, но в третьем периоде уже хабаровчане показали характер, забили два гола и забрали победу. Героем «Амура» стал Кирилл Слепец, оформивший дубль, а победный бросок на счету Грецкого.

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Минское «Динамо», которое, по словам Дмитрия Квартальнова, яростно борется за топ-4 на Западе, провело плохой матч с аутсайдерами конференции из Сочи. Два периода «зубры» не могли распечатать Евгения Волохина и сами пропустили дважды, в третьем отрезке «Динамо» сподобилось на камбэк, но за шесть секунд до сирены один из героев недавнего спурта минчан Василий Демченко пропустил ужасный и нелепый гол. Белорусы потерпели четвёртое поражение подряд, их шансы на домашний старт плей-офф тают на глазах.

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Московское «Динамо» и «Авангард», как и ожидалось, выдали классный матч на «ВТБ Арене». После осторожного первого периода игра раскрылась только в своей середине, когда Гусев и Рашевский организовали первый гол хозяев. «Авангард» быстро ответил, затем бело-голубые снова вышли вперёд, а в начале третьего периода реализовали удаление. 1:3 смотрелись довольно безнадёжно для «ястребов», но те нашли в себе силы на классный камбэк. Однако в овертайме убойное большинство «Динамо» и невероятный герой встречи Гусев сделали своё дело, москвичи вырвали победу и гарантировали себе второе место на Западе.

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«Спартак» после череды побед провёл очередной невнятный матч, уступив дома потерявшему турнирную мотивацию «Нефтехимику». В начале второго периода красно-белые открыли счёт, но затем пропустили три шайбы подряд, да так уже и не смогли отыграться.

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«Куньлунь» и «Северсталь» устроили веселье для 1700 зрителей на арене в Мытищах. К середине игры череповчане повели 3:0, и ничто не вызывало сомнений в победе фаворитов, но тут «драконы» совершили впечатляющий камбэк и к 47-й минуте уже сами выигрывали 4:3. Но «Северсталь» отыгралась, а в серии буллитов забрала победу. Череповец вернулся на шестое место Запада, обойдя СКА, и теперь только от «Северстали» зависит, сумеет ли она уйти от встречи с неудобным московским «Динамо» в первом раунде.

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Матчи 19 марта