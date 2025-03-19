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Вашингтон — Детройт — 4:1, обзор матча, Протас поставил рекорд результативности, Овечкин отдал гениальный пас, видео

Хитрец Овечкин! Обманул вратаря, показав бросок, а сам сделал гениальную передачу
Максим Макаров
Овечкин сделал гениальную передачу с «Детройтом»
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А Алексей Протас поставил новый рекорд результативности в НХЛ среди белорусских игроков.

В последних семи матчах «Вашингтон» одержал шесть побед, проиграв только на выезде «Лос-Анджелесу», который ничего не позволил сделать одному из лидеров чемпионата. «Детройт» после затяжной серии поражений пробудился, переиграв «всухую» в последнем матче «Вегас».

Первый период прошёл на высоких скоростях, обе команды пытались захватить инициативу и сделать задел в счёте. Сначала удача улыбнулась Дилану Строуму, наброс которого от синей линии оказался голевым. Но «Детройт» сумел отыграться ещё до перерыва благодаря стараниям капитана команды Дилана Ларкина, который с пятака отправил шайбу в ворота Томпсона.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 марта 2025, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Строум (Карлсон, Сандин) – 06:36     1:1 Ларкин (Шьяро) – 12:28     2:1 Дюбуа (Протас, Чикран) – 48:16     3:1 Уилсон (Протас, Фехервари) – 54:21     4:1 Макмайкл (Овечкин, Строум) – 55:27    

Второй период получился безголевым, а в третьем «Вашингтон» привычно для себя добавил и обеспечил результат. Большое участие в этом принял Алексей Протас, который сделал две передачи и установил новый рекорд результативности среди белорусских игроков в НХЛ – 61 (29+32) очко. До конца регулярки остаётся 14 матчей, и, вероятно, этот результат будет только улучшаться.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Именно в этот момент казалось, что это идеальная возможность для Александра Овечкина выйти на лёд при игре «пять на шесть» для того, чтобы забросить очередную шайбу. Но хозяева решили даже не доводить до этого, а главным виновником этого стал как раз капитан «столичных», который обхитрил и обманул вратаря соперника – Ови сделал короткий замах, заставив Мразека быстро перемещаться к дальней штанге, а сам сделал гениальную передачу на Макмайкла, который и установил окончательный счёт.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

4:1 – «Вашингтон» одерживает очередную победу и догоняет «Виннипег» в борьбе за Президентский кубок. Сейчас у команд равное количество очков.

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