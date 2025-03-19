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Эдмонтон — Юта — 7:1, обзор матча, Макдэвид установил рекорд по франшизам, в матчах с которыми набирал 3+ очка, видео

Чудо-матч Макдэвида! Коннор установил фантастический рекорд, превзойдя достижение Овечкина
Максим Макаров
Коннор Макдэвид
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А Василий Подколзин прервал голевое молчание, которое длилось больше двух месяцев.

«Эдмонтон» тяжёл в последнее время как по игре, так и по результатам: даже в матчах, где «Ойлерз» добиваются итоговой победы, нет той яркости и азарта. «Юта» же в первый год существования пытается воспользоваться осечками «Калгари» и «Ванкувера» и попасть в плей-офф, но собственная неопытность и нестабильность пока не позволяют заползти в восьмёрку.

Однако в матче с «нефтяниками», наверное, об этом не стоит и вести речь – новичок НХЛ буквально попал под каток. Если в первые 10 минут шансы ещё были, то после шайбы Ньюджент-Хопкинса в меньшинстве всё пошло наперекосяк. Почти сразу же «Эдмонтон» получил большинство, где Макдэвид своими финтами так запутал обороняющихся игроков, что те одновременно потеряли из поля зрения и Ньюджент-Хопкинса, и Хаймана.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А на самом флажке первого отрезка Коннор сотворил настоящую красоту – подхватил шайбу в средней зоне, объехал всех, кто был на пути, и в конце издевательски катнул шайбу мимо вратаря.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Во втором периоде ничего не поменялось – капитан «нефтяников» хоть и не реализовал выход «один в ноль», зато через несколько секунд отметился голевой передачей. А немного погодя отличился и Василий Подколзин, для которого заброшенная шайба стала первой за два месяца. Очень важный гол для россиянина.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Юта» хоть и успела одну шайбу отыграть до перерыва, но на камбэк рассчитывать уже никак не могла. Тем более что в третьем гости пропустили ещё дважды и были разгромлены по всем статьям.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 марта 2025, среда. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
7 : 1
Юта
Солт-Лейк-Сити
1:0 Ньюджент-Хопкинс – 12:28 (sh)     2:0 Хайман (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 15:14     3:0 Макдэвид (Бушар, Экхольм) – 19:56     4:0 Хайман (Экхольм, Макдэвид) – 27:41     5:0 Подколзин (Ньюджент-Хопкинс) – 29:53     5:1 Дурзи (Кули, Карконе) – 36:26     6:1 Экхольм (Хайман) – 40:33     7:1 Арвидссон – 42:36    

7:1 – «Эдмонтон» одерживает крупную победу и находится уже в двух очках от «Вегаса», который лидирует в дивизионе. Может быть, хоть в этом году мы не увидим серию «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»?

Коннор Макдэвид провёл чудо-матч, набрав три очка и установив фантастический рекорд, который неизвестно когда будет побит (если будет вообще). Капитан «Ойлерз» отметился 3+ очками в матчах с 32 франшизами и превзошёл достижения Овечкина, Маккиннона, Кейна и Кучерова.

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