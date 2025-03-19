Путин и Трамп договорились о загадочном хоккейном матче. Формат непонятен, но важно другое

«Дональд Трамп поддержал идею Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ», – вчерашнее сообщение на сайте Кремля молнией пронеслось не только по спортивным, но и по общеполитическим СМИ и даже по государственным информационным агентствам.
Судя по всему (очень хочется в это верить), в отношениях между двумя великими державами – Россией и США – наступают проблески, а подобные вещи всегда касаются не только политики, но и спорта.
Да, формулировка, указанная в заявлении, расплывчатая, и формат матчей на данный момент неясен, но и времени с момента переговоров Трампа и Путина прошло совсем немного: меньше суток. Конечно, позднее нам всё разъяснят более подробно, так как подготовка спортивных событий столь высокого уровня занимает не один месяц.
В любом случае ситуация постепенно сдвигается с мёртвой точки, что не может не радовать. Оптимистично настроены в том числе и наши хоккейные легенды, в числе которых, скажем, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.
Будет здорово, если санкции применительно к российскому спорту постепенно сойдут на нет, а оттепель наступит уже в нынешнем году. Но то, что в разговоре двух национальных лидеров среди острых политических тем упомянут хоккей – говорит о многом. Прежде всего о том, что именно этот вид спорта является главным в России.
Давайте порассуждаем, в каком формате мог бы пройти матч «между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ», как гласит официальная формулировка.
Многие из нас помнят встречу между СКА и «Каролиной» в Санкт-Петербурге в 2010 году, когда армейцы выиграли со счётом 5:3. Именно о ней в беседе со мной накануне вспоминал один из участников того события Максим Сушинский.
Матч Россия – США
Фото: Al Bello/Getty Images
Формат рабочий и испробованный, но в формулировке на сайте Кремля речи о матчах клубов НХЛ с клубами КХЛ не идёт. Плюс не будем забывать, что в командах, помимо россиян и американцев, много спортсменов других национальностей, а значит, это не подходит под договорённость. Хотя представьте, как бы здорово было увидеть встречу между «Вашингтоном» и московским «Динамо» или между «Детройтом» и «Торпедо».
И ведь об этом уже не стесняются и говорят вслух. И правильно делают! Фактор двух столиц (Москвы и Вашингтона), а также фигуры двух великих игроков (Овечкина и нынешнего главного тренера нижегородцев Ларионова) здесь стоят особняком по всем известным причинам, а Нижний Новгород, как и Детройт, можно смело назвать Городом моторов.
«НХЛ не знает подробностей телефонного разговора президента Трампа с господином Путиным ранее этим утром. Очевидно, мы согласны, что спорт может играть важную роль в разрушении барьеров и сближении людей. Мы видели это много раз в хоккее. Пока с нами не связывались по этому поводу, и у нас нет никаких текущих планов по организации или участию в подобных играх, упомянутых в сегодняшнем обсуждении», – заявил нашему изданию вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли.
Нападающие: Кучеров, Панарин, Овечкин, Капризов, Малкин, Мичков, Тарасенко, Ничушкин, Марченко, Андрей Свечников, Бучневич, Дорофеев, Гусев, Ткачёв, Кузнецов, Радулов, Демидов.
Защитники: Сергачёв, Проворов, Орлов, Гавриков, Романов, Любушкин.
Вратари: Василевский, Бобровский, Шестёркин.
Официальные сборные? Сомнительно, потому что такие матчи, вероятно, должны идти через договорённость с ИИХФ, но ничего подобного мы не слышали. Хотя, безусловно, вопрос решаемый, тем более когда обсуждение выходит на уровень первых лиц ведущих государств.
Нападающие: Коннор, Айкел, Келлер, Джек Хьюз, Робертсон, Гюнцель, Кофилд, Ларкин, Мэттьюс, Томпсон, Мэттью Ткачук, Брэди Ткачук, Джей Ти Миллер, Хмелевски, Буше, Энас.
Защитники: Куинн Хьюз, Веренски, Лэйн Хатсон, Фокс, Сандерсон, Джон Карлсон, Гросс, Деанджело.
Вратари: Хеллебайк, Эттингер, Найт.
Предположим, что нас ждёт некая сборная НХЛ (из американцев + их лучшие соотечественники из КХЛ) и сборная КХЛ (из россиян), а во второй игре в дело может вступить сборная НХЛ, составленная уже из российских звёзд. Ведь согласитесь, что без Александра Овечкина и его непосредственного участия подобную игру представить сложно.
Ну а пока ждём разъяснения в плане желаемого формата и возможных дат проведения обсуждавшихся в разговоре двух президентов матчей. Интрига закручивается с новой силой.