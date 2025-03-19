Путин и Трамп договорились о загадочном хоккейном матче. Формат непонятен, но важно другое

«Дональд Трамп поддержал идею Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ», – вчерашнее сообщение на сайте Кремля молнией пронеслось не только по спортивным, но и по общеполитическим СМИ и даже по государственным информационным агентствам.

Судя по всему (очень хочется в это верить), в отношениях между двумя великими державами – Россией и США – наступают проблески, а подобные вещи всегда касаются не только политики, но и спорта.

Да, формулировка, указанная в заявлении, расплывчатая, и формат матчей на данный момент неясен, но и времени с момента переговоров Трампа и Путина прошло совсем немного: меньше суток. Конечно, позднее нам всё разъяснят более подробно, так как подготовка спортивных событий столь высокого уровня занимает не один месяц.

В любом случае ситуация постепенно сдвигается с мёртвой точки, что не может не радовать. Оптимистично настроены в том числе и наши хоккейные легенды, в числе которых, скажем, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.

Будет здорово, если санкции применительно к российскому спорту постепенно сойдут на нет, а оттепель наступит уже в нынешнем году. Но то, что в разговоре двух национальных лидеров среди острых политических тем упомянут хоккей – говорит о многом. Прежде всего о том, что именно этот вид спорта является главным в России.

Давайте порассуждаем, в каком формате мог бы пройти матч «между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ», как гласит официальная формулировка.

Многие из нас помнят встречу между СКА и «Каролиной» в Санкт-Петербурге в 2010 году, когда армейцы выиграли со счётом 5:3. Именно о ней в беседе со мной накануне вспоминал один из участников того события Максим Сушинский.

Матч Россия – США Фото: Al Bello/Getty Images

Формат рабочий и испробованный, но в формулировке на сайте Кремля речи о матчах клубов НХЛ с клубами КХЛ не идёт. Плюс не будем забывать, что в командах, помимо россиян и американцев, много спортсменов других национальностей, а значит, это не подходит под договорённость. Хотя представьте, как бы здорово было увидеть встречу между «Вашингтоном» и московским «Динамо» или между «Детройтом» и «Торпедо».

И ведь об этом уже не стесняются и говорят вслух. И правильно делают! Фактор двух столиц (Москвы и Вашингтона), а также фигуры двух великих игроков (Овечкина и нынешнего главного тренера нижегородцев Ларионова) здесь стоят особняком по всем известным причинам, а Нижний Новгород, как и Детройт, можно смело назвать Городом моторов.

Мнение Вячеслава Фетисова: Эксклюзив Фетисов высказался об идее Путина провести хоккейные матчи между игроками КХЛ и НХЛ

«НХЛ не знает подробностей телефонного разговора президента Трампа с господином Путиным ранее этим утром. Очевидно, мы согласны, что спорт может играть важную роль в разрушении барьеров и сближении людей. Мы видели это много раз в хоккее. Пока с нами не связывались по этому поводу, и у нас нет никаких текущих планов по организации или участию в подобных играх, упомянутых в сегодняшнем обсуждении», – заявил нашему изданию вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли.

Лучшие россияне в НХЛ и КХЛ



Нападающие: Кучеров, Панарин, Овечкин, Капризов, Малкин, Мичков, Тарасенко, Ничушкин, Марченко, Андрей Свечников, Бучневич, Дорофеев, Гусев, Ткачёв, Кузнецов, Радулов, Демидов.

Защитники: Сергачёв, Проворов, Орлов, Гавриков, Романов, Любушкин.

Вратари: Василевский, Бобровский, Шестёркин. Кучеров, Панарин, Овечкин, Капризов, Малкин, Мичков, Тарасенко, Ничушкин, Марченко, Андрей Свечников, Бучневич, Дорофеев, Гусев, Ткачёв, Кузнецов, Радулов, Демидов.Сергачёв, Проворов, Орлов, Гавриков, Романов, Любушкин.Василевский, Бобровский, Шестёркин.

Официальные сборные? Сомнительно, потому что такие матчи, вероятно, должны идти через договорённость с ИИХФ, но ничего подобного мы не слышали. Хотя, безусловно, вопрос решаемый, тем более когда обсуждение выходит на уровень первых лиц ведущих государств.

Лучшие американцы в НХЛ и КХЛ



Нападающие: Коннор, Айкел, Келлер, Джек Хьюз, Робертсон, Гюнцель, Кофилд, Ларкин, Мэттьюс, Томпсон, Мэттью Ткачук, Брэди Ткачук, Джей Ти Миллер, Хмелевски, Буше, Энас.

Защитники: Куинн Хьюз, Веренски, Лэйн Хатсон, Фокс, Сандерсон, Джон Карлсон, Гросс, Деанджело.

Вратари: Хеллебайк, Эттингер, Найт. Коннор, Айкел, Келлер, Джек Хьюз, Робертсон, Гюнцель, Кофилд, Ларкин, Мэттьюс, Томпсон, Мэттью Ткачук, Брэди Ткачук, Джей Ти Миллер, Хмелевски, Буше, Энас.Куинн Хьюз, Веренски, Лэйн Хатсон, Фокс, Сандерсон, Джон Карлсон, Гросс, Деанджело.Хеллебайк, Эттингер, Найт.

Предположим, что нас ждёт некая сборная НХЛ (из американцев + их лучшие соотечественники из КХЛ) и сборная КХЛ (из россиян), а во второй игре в дело может вступить сборная НХЛ, составленная уже из российских звёзд. Ведь согласитесь, что без Александра Овечкина и его непосредственного участия подобную игру представить сложно.

Ну а пока ждём разъяснения в плане желаемого формата и возможных дат проведения обсуждавшихся в разговоре двух президентов матчей. Интрига закручивается с новой силой.