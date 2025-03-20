«Революции в «Динамо» закончились». Интервью с гендиректором клуба

Московское «Динамо» начало завершающую неделю регулярного чемпионата КХЛ с домашней победы в матче с «Авангардом» (4:3 ОТ), благодаря которой команда Алексея Кудашова обеспечила себе второе место в Западной конференции, что позволяет считать столичный клуб одним из главных претендентов на успешное выступление в предстоящем плей-офф.

Месяц назад пост спортивного директора команды по своему желанию покинул Алексей Сопин, и теперь его обязанности возложены на генерального директора организации Сергея Сушко.

За неделю до старта розыгрыша Кубка Гагарина Сергей Анатольевич дал эксклюзивное интервью «Чемпионату», в котором рассказал о подготовке команды к плей-офф, прокомментировал решение Сопина и ответил на основные вопросы о планах по сохранению лидеров.

«Уверены, что Кудашов понимает, что делает»

— Насколько довольны выступлением команды в подходящем к концу регулярном чемпионате? С одной стороны, на протяжении всей регулярки видим хорошие игры с лидерами, с другой – есть ложка дёгтя в виде потерь очков с клубами, не попадающими в плей-офф.

— Не могу сказать, что это сильно расстраивает, но, к сожалению, в этом действительно есть определённая проблема. Мы и сами видим, сколько очков было потеряно в матчах с «Барысом», «Сочи», «Нефтехимиком», «Куньлунем». Вы правильно сказали, что эти команды даже не входят в зону плей-офф.

Среди них лишь нижнекамский клуб продолжает сохранять шансы на попадание в восьмёрку. Возможно, в тех матчах нас подводил какой-то недонастрой. Понятно, что на встречи с топ-клубами настраиваешься совсем по-другому. А если в своих мыслях ты одержал победу, ещё даже не выйдя на лёд, то это тебя подведёт.

В регулярке всех сейчас лихорадит – кого-то больше, кого-то меньше. Поэтому нас куда сильнее радует то обстоятельство, как мы играем с сильными соперниками. Алексей Николаевич Кудашов плавно готовит команду к выступлению в плей-офф. Мы не просто надеемся, а уверены, что он понимает, что делает. Самое интересное в этом сезоне начнётся 26-27 марта. Все команды, которые обеспечили себе участие в плей-офф, уже вовсю готовятся к решающей части сезона. Это относится и к нам.

— На финише регулярного чемпионата «Динамо» обеспечило себе попадание в топ-2 Западной конференции. В этом сезоне итоговое место в регулярке было важно для руководства клуба или успешность/неуспешность сезона определит исключительно выступление в плей-офф?

— В регулярном чемпионате разыгрывается только Кубок Континента. В этом году его уже выиграл «Локомотив». Понятно, что дальше каждый клуб хочет занять место как можно повыше и оказаться в первой четвёрке, чтобы заполучить преимущество домашней площадки в первом раунде плей-офф. Это очень немаловажная составляющая удачного выступления.

С полной ответственностью могу сказать, что команда выходит на каждый матч с задачей победить. В спорте просто нет другой задачи. Когда выходишь на лёд, у тебя в голове должен быть настрой исключительно на победу. Мы играем для болельщиков, которые ждут от нас побед. И ни один спортсмен не выходит на матч с желанием его проиграть. До последней встречи регулярки мы будем биться за как можно более высокое место по итогам регулярки. Но самое главное – хорошо подготовиться к плей-офф.

— Можете ли подтвердить информацию, что выход в полуфинал Кубка Гагарина – своего рода промежуточная задача-минимум, стоящая перед командой?

— В спорте есть только одна цель – титул. Применительно к хоккею это Кубок Гагарина. В плей-офф будем идти шаг за шагом. Начнём с первого раунда, дальше – step by step. У нас хороший состав, хороший тренерский штаб и хорошая команда. Есть все составляющие и все условия, чтобы побороться за Кубок Гагарина. А промежуточные цели на то и промежуточные – они ставятся для того, чтобы через их достижение в результате добраться к итоговой.

Игроки ХК «Динамо» Москва Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Только сам Сопин может рассказать, что стало триггером для принятого им решения»

— Насколько неожиданным для всего руководства московского «Динамо» и вас лично стало решение бывшего спортивного директора клуба Алексея Сопина уволиться в феврале по собственному желанию?

— Алексей Николаевич долгое время работал в нашей организации. У нас с ним хорошие отношения. Надеюсь, они таковыми и останутся. Для меня это не стало полной неожиданностью, потому что вы все узнали об этом намного позже, чем узнал я. Мы много говорили с ним по этому поводу. И в итоге он принял такое решение.

Со своей стороны я пожелал ему удачи во всех его дальнейших начинаниях. До сих пор мы остаёмся на связи. И будем оставаться на связи и дальше, потому что хоккейный мир очень тесен. Вроде бы много команд и много хоккеистов, но на самом деле это очень узкое пространство.

Если говорить о клубе, то понятно, что имел место лёгкий стресс, однако кардинально на работу организации его уход не повлиял.

— Когда Сопин уволился, то в некоторых СМИ распространялась информация, что в его отношении была произведена служебная проверка по вопросу трансфера Владислава Подъяпольского. Эта информация имела под собой основание?

— Знаете, у нас любят всё раздуть – добавить и прибавить – и поискать чёрную кошку в тёмной комнате, изначально понимая, что там её нет. Что стало триггером для принятого им решения, знает только сам Алексей. Всё остальное – догадки прессы. Я могу вам сказать, что мне он не назвал какой-то одной причины, из-за которой решил уйти.

Он долго находился в структуре «Динамо», ещё с детской школы, где очень хорошо отработал. Может быть, накопилась общая психологическая усталость. Только он сам может вам рассказать, что стало окончательной точкой. Может быть, когда-нибудь он про это расскажет, а может, захочет оставить внутри себя.

«Могли бы найти замену спортивному директору уже на второй день. Важно другое»

— Проходила информация, что после отставки Сопина обязанности спортивного директора были возложены на вас – это правда?

— Думаю, вы можете спросить у самого Алексея. И он подтвердит, что в течение тех двух лет, что мы отработали вместе, также совместно принимали и все решения. Что касается переговоров по игрокам и обсуждения селекционной стратегии, мы старались действовать в едином механизме: два Алексея Николаевича и я. Не разделяя ответственности и не испытывая желания что-то и на кого-то свалить, чтобы успехи приписать себе, а неудачи скинуть на кого-то другого. Самое хорошее и важное в том времени, что мы отработали вместе, это то, что у нас была именно команда, в которой генеральный менеджер, главный тренер и я смотрели в одну сторону.

У нас не было больших противоречий. По каждому отдельному игроку могли быть разные мнения, но мы всегда искали оптимальный вариант и находили компромисс. Это приносило большое удовлетворение от работы. Сейчас часть обязанностей Алексея действительно возложена на меня. Наверное, это логично и правильно, потому что по большому счёту нам осталось доиграть в хоккей до конца мая – это всего два с половиной месяца. Дальше будем смотреть.

Мы могли бы уже на второй день взять человека на замену Алексею. Но важно другое. Необходимо, чтобы человек не просто пришёл на определённое место на определённую зарплату. Нужно, чтобы буква «Д» была ему не безразлична. Это основная составляющая. Нужен человек, который будет любить хоккей в себе, а не себя в хоккее. И когда человек уходил, о нём вспоминали хорошее, а не выливалось всё то плохое, что было им сделано за время работы в клубе.

Сергей Сушко Фото: Пресс-служба «Динамо»

— У вас стало меньше свободного времени после начала совмещения? И насколько сложно вам сейчас вести переговоры?

— Вы знаете, то, чем я занимаюсь сейчас – переговоры с игроками, разговоры с агентами, вообще не воспринимаю за работу. Я и раньше был вовлечён в этот процесс. Это не работа, а то, что приносит удовлетворение. Общаешься с игроками, узнаёшь что-то новое, находишь пути и решения.

Да, стало уходить больше времени на различные встречи, потому что у каждого игрока есть агент. Надо соблюдать паритет – и не всегда говорить с самим хоккеистом, так как у него есть представитель. В этом нужно находить компромиссное решение. Вся работа строится на отношениях. Если они есть, то будет работа. Если их нет – тяжело рассчитывать на плодотворное сотрудничество.

Нужно находить решения, при которых будут учтены интересы всех сторон – в первую очередь клуба. Но и сам игрок должен понимать, что он получил тот контракт, который заслужил. Ни в коем случае нельзя обидеть хоккеиста, потому что ему потом играть. И если игрок понимает, что его не по достоинству оценили, то будет приходить на работу с плохим настроением. В этом не будет ничего хорошего.

«У нас не будет больших проблем с продлением контракта с Комтуа»

— Тяжело ли добиться компромисса в переговорах с игроком и его представителем по новому контракту, если ещё не завершён сезон, а значит, и не ясно, отработал ли уже хоккеист вложенные в него средства? При этом сейчас то самое время, когда команды должны вовсю комплектоваться на следующий сезон.

— Если говорить конкретно, то давайте возьмём Максима Комтуа. Мы прекрасно понимаем, какого уровня этот игрок. Он приехал в новую страну, прошёл период адаптации, у него ушло определённое время на привыкание к новым условиям. Сейчас мы все видим, какой хоккей он показывает. Максим стал не просто винтиком в нашем механизме, а одной из главных деталей.

Плюс он молодой парень, 1999 года рождения, то есть ограниченно свободный агент. Понятно, что мы намерены его сохранить. А самое главное – ему всё нравится в «Динамо» – и тренерский штаб, и отношение к нему в команде, и отношение к нему болельщиков. Мы уже ведём переговорный процесс, который продвигается в успешном ключе. Думаю, у нас не будет больших проблем с продлением контракта.

Максим Комтуа Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— А что с Дмитрием Рашевским, чей контракт также истекает в конце сезона?

— На протяжении четырёх сезонов Дима выступает на стабильном уровне, каждый раз забивая около 20 голов в регулярном чемпионате. Он 2000 года рождения, тоже молодой парень и тоже ограниченно свободный агент. Это даёт нам определённое преимущество в переговорах. С ним тоже всё движется в позитивном ключе. Это относится и к Пыленкову.

— У Кирилла Готовца заканчивается контракт, и вот он как раз может стать неограниченно свободным агентом.

— По Кириллу мы видим, что это человек, который не просто отдаётся за команду, а буквально грызёт лёд в каждой игре. У нас есть желание, чтобы он остался у нас. Думаю, и в его случае мы найдём конструктивное решение, которое устроит как клуб, так и его самого. Мы разговариваем со всеми игроками, кто нам интересен, и практически все переговоры продвигаются в позитивном ключе.

«Мы показали Рашевскому, как сильно в нём заинтересованы. Нам важнее игрок, чем какие-то деньги»

— Вот вы сами заметили, что практически все переговоры продвигаются в позитивном ключе, но болельщики «Динамо» всё равно сильно волнуются. Они видят пример того же «Авангарда», который уже объявил о долгосрочных контрактах со своими лидерами, практически полностью сохранив свой костяк. Можете ли вы сказать, что какие-то переговоры будут финализированы ещё до старта плей-офф?

— Я на 99% в этом уверен.

— Чуть выше мы уже затронули тему Рашевского. Известно, что в декабре «Динамо» отказалось продавать Дмитрия в «Авангард» за безумную денежную компенсацию. Изменился ли ваш подход к этому вопросу сейчас в свете того, что он может получить оффершит в межсезонье?

— На эту тему ходило много слухов зимой, но я действительно готов подтвердить, что нам предлагали солидную компенсацию. Сохранение Димы в «Динамо» было принципиальной позицией президента клуба Виктора Геннадьевича Воронина. Тем самым мы показали игроку, как сильно в нём заинтересованы. Нам важнее игрок, чем какие-то деньги. Думаю, эта история приоткрыла глаза и самому хоккеисту на то, как сильно мы его ценим и нуждаемся в нём. «Динамо» связывает с ним долгосрочную перспективу.

Дмитрий Рашевский Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Мнение главного тренера Алексея Кудашова по-прежнему ключевое при решении текущих селекционных вопросов?

— Конечно. Ещё раз повторюсь: главный тренер управляет командой и несёт ответственность за конечный результат. Если мы не будем учитывать мнение главного тренера, то у нас не будет права спрашивать с него за результат. Мы всё время работали в связке, и после ухода Сопина ничего не изменилось. Я ещё раз могу дать слово, что, пока нахожусь в клубе, мнение тренера будет определяющим.

«Найдём пути, как оставить Подъяпольского в клубе»

— Что вы думаете о будущем Владислава Подъяпольского? Клуб приложил огромное количество усилий, чтобы его заполучить, он выдал отличный отрезок, но потом выбыл из строя. Как вы ведёте переговоры с ним и его представителем?

— Только за прошлую неделю по Владу мы раза три разговаривали с его агентом. Когда ехал к вам на интервью, был ещё один разговор. Владу всё нравится в клубе и организации. Я не просто думаю, а уверен, что он сыграет за нас отличный плей-офф. Что касается его нового контракта, то повторюсь: надо найти компромисс между интересами всех сторон. Думаю, мы найдём пути, как оставить Подъяпольского в клубе.

Владислав Подъяпольский Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Есть ли у вас уже сейчас понимание, что будет с бюджетом на следующий сезон? Из какого размера платёжной ведомости вы исходите при формировании состава на новый чемпионат?

— Мы прекрасно знаем, что потолок зарплат в следующем сезоне КХЛ останется на прежнем уровне. В определённых моментах даже происходит его ужесточение. Будем работать в его рамках, оставаясь в рамках тех цифр, которые были выделены на команду в этом сезоне. Они не изменятся.

— Можно ли говорить, что в целом организации «Динамо» удалось собрать сильный состав и теперь основная задача — его сохранить и точечно усилить – не занимаясь революционными изменениями?

— Слава богу, что революции в «Динамо» закончились. У нас стабильная ситуация в клубе и организации. Нет никаких долгов. Работаем в спокойном режиме, за что хочется поблагодарить учредителей клуба, которые постоянно живут интересами команды.

Все спокойно трудятся и приходят на работу с пониманием того, что у нас за спиной чистая история и нет никаких долговых обязательств. У нас постоянный контакт с президентом, который после каждого матча интересуется ситуацией в команде и её подготовкой к плей-офф. Это очень важно. Все работают в одном ключе, поэтому революций точно не будет.

Если же говорить о селекции, то все проделали хорошую работу, собрав боеспособный и сбалансированный состав во всех линиях. Это не только наша позиция, но и мнение всей хоккейной общественности. Поэтому моей задачей как руководителя действительно является его сохранение и точечное усиление. Так и будем работать.

— На прошлой неделе Александр Овечкин дал нашумевшее интервью, в котором ещё раз заявил о намерении вернуться в «Динамо» после завершения карьеры в НХЛ. Что думаете на сей счёт?

— Думаю, что во всей структуре динамовского движения нет ни одного человека, который бы не хотел возвращения Александра в любой роли – как игрока или как руководителя. Он нужен любой организации в любой сфере деятельности. Если у Александра Михайловича когда-нибудь появится желание быть в структуре клуба в любом качестве, мы будем только рады.