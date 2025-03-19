Семеро грустных. Как дела у клубов, не попавших в плей-офф КХЛ?

В НХЛ традиционная отсечка сезона — День благодарения в конце ноября. В КХЛ такой нет, но если открыть таблицу по состоянию на 1 октября, то шесть клубов из семи, пропустивших плей-офф, уже тогда шли вне кубковой зоны: «Металлург» после возвращения всех травмированных ожидаемо попёр вверх.

На Западе вообще всё традиционно. Если взять пять постковидных сезонов, то «Витязь», «Куньлунь» и «Сочи» за это время наскребли один выход в плей-офф на троих, который принадлежит «Витязю». На Востоке всё было не так предсказуемо, но тотальный развал «Амура» и «Барыса» сразу же сделал кубковую гонку куда менее ожесточённой. Ну а что теперь делать этим клубам в межсезонье?

«Нефтехимик»

Что было хорошего: прогресс молодых игроков — Никиты Хоружева, Геннадия Селезнёва. Неожиданно раскрылся защитник Лука Профака, о котором почти никто не слышал до этого сезона. «НХ» остаётся очень боевитой командой, которая бьётся и блокирует множество бросков.

«Нефтехимик» сам себе осложнил жизнь всего лишь одним фактором: чудовищной игрой вне основного времени. Нижнекамская команда постоянно цеплялась за ничью по итогам 60 минут, но после этого случалась катастрофа: семь поражений в сериях буллитов из 10 и 10 (!) поражений в овертаймах из 12. Кажется, это невиданная для КХЛ статистика — и если бы «Нефтехимик» играл в овертаймах хотя бы фифти-фифти, то мог бы держаться в борьбе до последнего матча регулярки.

В последнее время пошли слухи об уходе Олега Леонтьева — но вы назовите тренера, который проделает с этим составом и с этими финансовым возможностями работу лучше. Смена тренера будет рациональной лишь в том случае, если Леонтьев куда-то пойдёт на повышение, а так команде все равно нужен бюджет на усиления, который позволил бы сформировать сильный состав к 1 сентября и иметь возможность искать замену травмированным игрокам по ходу сезона. Бесконечно варить кашу из топора не имеет смысла — и низкая посещаемость хорошо об этом говорит.

Игра «Нефтехимика» и «Лады» Фото: Андрей Холмов, photo.khl.ru

«Лада»

Что было хорошего: нормальная первая половина сезона; лакросс-гол защитника Магомеда Шараканова.; ренессанс карьеры Никиты Михайлова, который стал лучшим бомбардиром команды.

В принципе, сезон «Лады» не пошёл по наихудшему сценарию. Параллельно «Крылья Советов» проигрывают 0:4 в Махачкале, а баскетбольная «Самара» обанкротилась, ставит в состав игроков из чемпионата области и проигрывает с разницей в «-50». Рождение кадавра «Лада-АКМ» пока что не состоялось, Тольятти не уходит из КХЛ, не теряет бренд, и на этом базисе уже можно пытаться что-то строить.

Уход Олега Браташа — и это уже понятно — вообще никак не связан с хоккеем. Только вот как клуб дошёл до такой ситуации, когда нехоккейные причины стали превалировать? Попытка Павла Зубова перевести команду на атакующие рельсы фактически провалилась: играли тольяттинцы красиво, прессинговали мощно, однако исполнительского мастерства жёстко не хватало. Возможно, даже без Подъяпольского в воротах колючий стиль последних полутора лет позволял бы цеплять очки, но в открытом хоккее «Лада» оказалась неконкурентоспособной.

При этом у «Лады» лучшее положение из всех клубов, не попавших в плей-офф: на дедлайне клуб более-менее компенсировал потери, зрительский интерес есть, как и неплохая школа. Однако для того, чтобы это всё сработало, нужен сильный менеджмент и отсутствие политических пертурбаций.

«Куньлунь»

Что было хорошего: сильная игра против топ-клубов; арендованная молодёжь из других клубов получила практику в КХЛ; интересные соцсети.

Авансов перед сезоном этому «Куньлуню» выписали больше, чем обычно, но всё завершилось тем же, что и во все последние годы. Серия клуба без плей-офф составляет уже восемь сезонов: «Кузню» в своё время убрали из лиги после девяти сезонов без Кубка Гагарина, хотя это причиной и не называлось. Можно обсуждать каждую фамилию по отдельности, но есть только один главный вопрос — зачем это всё?

Прямо сейчас у «Куньлуня» есть очевидный потолок возможностей: без фарм-клубов в ВХЛ и МХЛ (они были до ковида, но теперь нет) команда не имеет глубины состава, молодых игроков в последние годы арендует, а средний возраст состава — стабильно один из самых высоких в лиге. «Медвешчак», который комплектовался в своё время по такой же схеме, в первый год привозил реальных североамериканских звёзд КХЛ, но потом почил в бозе. Однако у хорватов были хотя бы заполненная арена и балканский колорит, а пустые трибуны московского региона для нас новинкой не являются.

Пару недель назад «Телеграм» облетела новость о потенциальном приходе Александра Крылова в клуб. Ну хорошо, он придёт, выбьет финансирование, даже перевезёт клуб в Петербург — а там аншлаги появятся, что ли? Нейтральному зрителю это будет интересно? Даже в роли «политпроекта» существование клуба в России остаётся загадкой. «Куньлунь» либо должен вернуться в Китай, либо уж лучше возродить в Мытищах «Атлант», на него хотя бы стадион будет собираться.

«Сочи» против «Куньлуня» Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

ХК «Сочи»

Что было хорошего: исторический пента-трик Данила Сероуха; раскрытие неожиданных героев; удачно забрали Уилла Биттена с драфта отказов; интересная работа в медиапространстве.

Со спортивной точки зрения можно было ожидать в первую очередь того, что обновлённый и усиленный тренерский штаб выжмет максимум из скромных ресурсов. Однако команда Сергея Зубова на один-два матча, где она играла системно и кусалась, выдавала множество таких игр, где её просто зажимали в зоне бо́льшую часть игры. Прогрессировали в первую очередь боевитые ребята — упомянутый выше Сероух, Тимур Хафизов, Денис Венгрыжановский. Зато не оправдали ожиданий те, от кого ожидали большего — это и братья Федотовы, и расторгнутый по ходу сезона Тимашов.

Впрочем, всё это не имеет значения с нынешним статусом «Сочи». Какого результата можно ожидать, если после первых успехов арендованного Заврагина его немедленно выдёргивают из системы и заменяют вратарём, который на взрослом уровне даже в ВХЛ почти не играл? Какого результата можно ждать, если клуб тратит сильно меньше даже пола зарплат? «Дело Криштофа» спустя полгода (никто больше из КХЛ не сбежал) теперь уже окончательно видится следствием внутренних проблем самого «Сочи», а не лиги. Все эти проблемы остаются с клубом уже минимум четыре года.

«Витязь»

Что было хорошего: прогресс молодого Дмитрия Бучельникова; неплохая игра вратарей.

Для «Витязя» в последние годы было критически важно попадать в легионеров из-за ограниченных возможностей клуба. Бывали сезоны, когда привозили сильных иностранцев, но русский костяк, очевидно, не тянул. Этот год стал для «Витязя» редким исключением из правил: российских игроков в Балашихе собрали интересных, а вот новички-легионеры не стали такими же звёздами, как Аалтонен, Одетт или Дэнфорт. В принципе, ежегодных чудес от менеджеров ждать нельзя — тем более с учётом того, что европейский рынок на 95% отвалился, а финансов у «Витязя» не очень много.

Однако для «Витязя» характерны проблемы, которые являются общими почти для всей несчастной семёрки. Денег команде выделяют ровно по регламентному минимуму, зрительский интерес в перенаселённом развлечениями московском регионе минимален — тем более команда оторвалась от своих корней, а стать родными в новом городе с листа сложно. В этом году команда начала лучше работать с болельщиками, но проблема в том, что фанатская база у клуба довольно сильно ограничена.

«Амур» против «Витязя» Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Амур»

Что было хорошего: смогли собраться на отдельные матчи с топ-клубами, чтобы показать себя.

В межсезонье такой грандиозный крах представить было сложно. Конечно, речей о Кубке-2026 с серьёзным лицом никто не вёл, но на бумаге команда, которая весной навязала серьёзную борьбу «Металлургу», сохранила костяк защиты и добавила несколько звёздных имён. В реальности всё пошло наперекосяк с первой же встречи, и лучше не становилось.

Про причины этого уже написано немало, давайте лучше остановимся на другом. Два раза Алексей Заварухин должен был принимать «Амур», один раз он прибыл в Хабаровск, совершив недешёвый полёт — и оба раза на каких-то последних этапах это всё срывалось. Конечно, шансы на плей-офф были потеряны давно, но новый тренер мог бы понять, что за команду он получает, высказать свои пожелания. Прямо сейчас же это выглядит старой амуровской практикой — вспомните, как клуб позорно пытался уволить Владимира Воробьёва, а уже потом Михаил Кравец рассказывал, что с его душой делали в Хабаровске.

И есть ощущение, что большие деньги (а край в новом сезоне выделит даже больше, чем год назад) просто спалят на какие-то имена, которые поедут в Хабаровск просто зарабатывать, а потом опять утопят это всё во внутренних дрязгах. Быть менеджером на Дальнем Востоке даже сложнее, чем быть игроком.

«Барыс»

Что было хорошего: местные игроки получили обкатку на уровне КХЛ.

«Барыс» в этом сезоне словно стал живым напоминанием о хоккейных нулевых. Дикая чехарда тренеров и игроков; генменеджер, с матерком комментирующий на парковке трансферную политику и не знающий о скрытой камере; абсолютно устаревший игровой стиль и использование баллонов перед играми. Что-то этого остаётся в КХЛ и в 2025-м, но по отдельности: в «Барысе» мы увидели комбинацию этих факторов, которая привела к разрушительному эффекту.

Три года подряд «Барыс» занимает последнее место в КХЛ, причём из этих трёх лет именно перед этим сезоном ожидания были наибольшими. Однако количество очков сокращается все три сезона: сначала 61, потом 50 — а теперь, за два матча до конца сезона, уже 35. Фарм-клуб «Номад» стал восьмым в чемпионате страны и проиграл первый раунд 0-4, детские команды «Барыса» якобы снимаются с российских соревнований: проблемы. В довершение всего мы можем ещё и не увидеть местный костяк «Барыса» на чемпионате мира, сборной занимаются другие люди.

Прикрывается это всё, конечно, заботой о молодых местных игроках. Если в «Свадьбе в Малиновке» «свободная личность» была синонимом грядущего грабежа, то внезапное желание развивать молодёжь в хоккее — синоним «денег нет». В результате получается безнадёжность уровня последних сезонов «Кузни» или «Югры», и здесь уже КХЛ должна вмешаться. Терять иностранный клуб лига вряд ли захочет, но так жить просто нельзя.