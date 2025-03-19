«Локомотив» набрал 100 очков, «Металлург» и «Адмирал» устроили шоу. Итоги дня в КХЛ

19 марта в регулярном чемпионате КХЛ состоялось всего две игры. Коротко подводим итоги каждой встречи.

В Магнитогорске яркое зрелище зрителям подарили «Металлург» и «Адмирал». Хитрец Гутик отличился за дальневосточников на седьмой минуте матча, хозяева отыгрались до перерыва, проведя контратаку в меньшинстве, но на старте второго отрезка «Адмирал» забил два быстрых гола. Сначала Никита Сошников отправил на скамейку неудачно вошедшего в игру Илью Набокова, однако и Александр Смолин оставался «сухим» меньше минуты, пропустив после дальнего броска Либора Шулака.

Даниил Вовченко в большинстве одну шайбу для хозяев отыграл, на что «Адмирал» ответил красивой шайбой в исполнении Степана Старкова под занавес периода. Однако, как это часто бывает в нынешнем сезоне, «моряки» вчистую уступили третий период, позволив уральцам сравнять счёт. Для начала из раздевалки забросил Робин Пресс, а в середине отрезка Трой Джозефс реализовал большинство. В серии буллитов гости отличились первыми, но затем «Металлург» реализовал две попытки, а Смолин больше не пропускал. Магнитогорцы выиграли в серии бросков второй матч подряд и вновь захватили лидерство в борьбе за стратегически важную вторую строчку Востока. Посмотрим, чем завтра в Новосибирске ответит «Салават Юлаев».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

В Москве ЦСКА встречался с новоиспечённым обладателем Кубка Континента «Локомотивом». Первый период прошёл с обилием силовой борьбы, но без голов, а во втором отрезке ярославцы забросили две рабочие шайбы. Максим Берёзкин отличился в большинстве, а Александр Полунин – в равных составах. Армейцы тщетно пытались раскачать надёжную оборону «Локомотива», однако на 53-й минуте у хозяев льда всё-таки прошла красивая размашистая атака с ходу, и Денис Гурьянов распечатал Даниила Исаева. Впрочем, ровно через четыре минуты гости организовали очередной трудовой гол – Георгий Иванов подставил клюшку под дальний бросок Алексея Береглазова. На этом игра была сделана, и Илья Воробьёв даже не стал менять голкипера на шестого полевого на последних минутах.

«Локомотив» закрепился на первой строчке в общей таблице сезона, набрав 100 очков в этой регулярке. Феноменальный результат, повторить который в нынешнем чемпионате не сможет никто. ЦСКА же упустил возможность подняться на третье место Запада, но вся борьба тут ещё впереди.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 20 марта

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