«Сент-Луис» не оставит шансов канадцам и новичку лиги? Расклад на плей-офф НХЛ

Два дня назад мы уже разбирали положение дел в борьбе за плей-офф на Востоке. Сегодня речь пойдёт о Западе, где конкуренции всё же меньше: во-первых, вакантно лишь одно место, а во-вторых, на него претендуют только пять команд (на деле – максимум четыре).

Как и в тексте о Восточной конференции, за основу возьмём математическую модель Money Puck, которая пересчитывается после каждого игрового дня.

Команда Шансы на плей-офф (в процентах) «Сент-Луис Блюз» 41,3% «Ванкувер Кэнакс» 36,5% «Калгари Флэймз» 18,4% «Юта» 13,6% «Анахайм Дакс» 0,1%

«Анахайм Дакс»

Календарь: «Нэшвилл» (в), «Каролина» (д), «Бостон» (д), «Рейнджерс» (д), «Торонто» (д), «Сан-Хосе» (д), «Калгари» (в), «Ванкувер» (в), «Эдмонтон» (д), «Калгари» (д), «Лос-Анджелес» (в), «Колорадо» (д), «Миннесота» (в), «Виннипег» (в).

С учётом того, как «Анахайм» провёл первую половину чемпионата, вообще удивительно, что у команды сохранились хоть какие-то шансы на плей-офф. Пусть они и призрачные.

Спасибо за это можно сказать бригаде вратарей «Дакс», которые не просто порой оставляют команду в игре, но и банально дают выжить. Также немного начали расцветать Лео Карлссон и Мэйсон Мактавиш, о которых немного успели позабыть.

Понятно, что плей-офф «Анахайм» не увидит, однако такой небольшой всплеск во второй половине позволяет рассчитывать на то, что франшиза начнёт своё восхождение – пусть даже медленное.

«Юта»

Календарь: «Баффало» (д), «Тампа-Бэй» (д), «Детройт» (д), «Тампа-Бэй» (в), «Флорида» (в), «Чикаго» (в), «Калгари» (д), «Лос-Анджелес» (д), «Виннипег» (д), «Сиэтл» (д), «Нэшвилл» (д), «Даллас» (в), «Нэшвилл» (в), «Сент-Луис» (в).

Давайте вернёмся в начало сезона: какие ожидания были от «Юты»? Преимущественно разговоры шли о том, что от этой команды ничего не надо ждать. А когда на старте новичок НХЛ начал терять основных защитников, будто бы стало всё ясно.

Ключевым оказался первый дедлайн клуба, где менеджмент не стал заниматься тем, что делали их неумелые предшественники, отдавая всё ценное, получая в обмен пики, а также частички контрактов. Именно это может стать тем необходимым сломом в сознании части костяка – нам дали шанс побороться за плей-офф, а не оставили на выжженной земле.

Игроки ХК «Юта» Фото: Steph Chambers/Getty Images

По большому счёту многое будет зависеть для «Юты» от ближайшей домашней серии, где надо набирать по максимуму очков. Есть только одна проблема – подопечные Туриньи не так уж прям хорошо играют дома.

«Калгари Флэймз»

Календарь: «Нью-Джерси» (в), «Айлендерс» (в), «Сиэтл» (д), «Даллас» (д), «Эдмонтон» (в), «Колорадо» (в), «Юта» (в), «Анахайм» (д), «Вегас» (д), «Сан-Хосе» (в), «Анахайм» (в), «Миннесота» (д), «Сан-Хосе» (д), «Вегас» (д).

Когда в прошлый дедлайн «Калгари» расстались с Хэнифином, Таневом и Линдхольмом, сложилось чёткое ощущение, что «огоньков» как претендентов на плей-офф на ближайшие годы мы потеряли. Но нет.

Дело в том, что почти все игроки проводят сезон лучше ожидаемого: Юбердо, видимо, осознал, что пора хоть частично отработать большой контракт, Поспишил, Коронато и Зари привыкают к роли лидеров, а вратарь Дастин Вольф проводит фантастический для вратаря-новичка сезон.

Если бы команда хоть немного усилилась в дедлайн, «Калгари» аккуратно можно было бы назвать одним из фаворитов в этой гонке за плей-офф, но сейчас «огоньки» чаще проигрывают, чем выигрывают, выступая очень нестабильно.

«Ванкувер Кэнакс»

Календарь: «Сент-Луис» (в), «Рейнджерс» (в), «Нью-Джерси» (в), «Айлендерс» (в), «Коламбус» (в), «Виннипег» (в), «Сиэтл» (д), «Анахайм» (д), «Вегас» (д), «Даллас» (г), «Колорадо» (в), «Миннесота» (д), «Сан-Хосе» (д), «Вегас» (д).

«Ванкувер» наглядно показал, как в НХЛ можно быстро залезть на вершину, посеяв в головах болельщиков немыслимые грёзы о Кубке Стэнли, а потом так же быстро слететь с неё. И здесь речь не только о конфликте Петтерссона и Миллера, который закончился обменом в Нью-Йорк второго.

По тому, как играет «Ванкувер», видно, что команда очень быстро устала от своеобразных требований Токкета, а сам тренер, кажется, не особо в восторге от менеджмента клуба, который просто перестал помогать.

Календарь у «косаток» просто убийственный – шесть матчей на выезде подряд могут буквально закопать шансы канадской команды на плей-офф. «Ванкувер», конечно, лучше всех из этой выборки умеет вымучивать очки, но при таких вводных даже это будет делать сложно.

«Сент-Луис Блюз»

Календарь: «Ванкувер» (д), «Чикаго» (д), «Нэшвилл» (д), «Монреаль» (д), «Нэшвилл» (в), «Колорадо» (в), «Детройт» (д), «Питтсбург» (д), «Колорадо» (д), «Виннипег» (в), «Эдмонтон» (в), «Сиэтл» (в), «Юта» (д).

Два года назад «Сент-Луис» не стал выжимать из изюма виноградный сок и обменял на дедлайне почти весь свой костяк, надеясь быстро провести перестройку и снова вступить в борьбу за Кубок Стэнли.

План был неплохой, только вот первая половина сезона едва не вынудила «блюзменов» пойти на тот же самый шаг, что в нынешних условиях смотрелось бы уже весьма странно. Но руководство проявило терпение, а команда решила отблагодарить результатами – «музыканты» выиграли 9 из 12 последних матчей.

Календарь у «Сент-Луиса» просто роскошный: много игр дома, не такие монстры в соперниках. С учётом отличной формы «Блюз» становятся главными претендентами на попадание в восьмёрку.

Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» Фото: Michael Reaves/Getty Images

Теперь резюмируем всё вышесказанное. «Ванкувер», который при прочих равных должен был быть фаворитом, сам всё растерял, а в конце получил самый сложный календарь. «Калгари» может побороться, если найдёт стабильность, а «Юта» – если воспользуется преимуществами домашней площадки. И всё это при том условии, что «Сент-Луис» резко залихорадит.