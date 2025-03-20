«Локомотив» и «Трактор» — лучшие в регулярке КХЛ. Они разыграют Кубок Гагарина?

Обладатель Кубка Континента лишь однажды побеждал и в плей-офф. Такое уникальное на сегодняшний день достижение есть у ЦСКА образца сезона-2018/2019. Кто руководил армейцами в тот год? Правильно, нынешний рулевой железнодорожников Игорь Никитин, которому не привыкать играть в финалах, но выиграть получилось лишь единожды.

Но главное, что должный опыт имеется, а нынешняя регулярка ярославцев должна добавить их болельщикам оптимизма. Ярославль заждался Кубка Гагарина, давно его заслужил, однако пока не хватает финального штриха. Будем откровенны: коллектив в «Локомотиве» выстраивается долгие годы, команда созрела для больших дел, а тут ещё и тренерский штаб Антоном Курьяновым усилили. Конечно, случаются осечки, куда без них? Главное, что каких-то провалов по ходу регулярного чемпионата не было, первая строчка зарезервирована, а отметка в 100 набранных очках достигнута.

«Никитин четвёртый год работает с командой, раньше она не стремилась особо вверх, имея все возможности и хорошее комплектование. Но тогда игроки были как будто сами по себе. Он сломал психологию этих игроков, особенно по первому году работы в Ярославле это было видно. Было видно, что они прошли ровно, мощно весь чемпионат», — считает заслуженный тренер России Владимир Крикунов.

Сильное впечатление по итогам гладкого чемпионата оставил и «Трактор». Здесь выстраивать чемпионскую команду принялся генеральный менеджер Алексей Волков, уже успешно делавший это в «Авангарде». В омском клубе сыграла ставка на Боба Хартли, в Челябинск в качестве главного тренера приглашён его соотечественник Бенуа Гру. Видно, что работа ведётся по схожим лекалам, но почему бы и нет, если это приносит результат?

Конечно, всех рассудит плей-офф, где шансы челябинцев выглядят высокими. Команда собрана мастеровитая, денег на контракты никто не жалел, вратарская линия в полном порядке. Да, у «Трактора» были жалобы на судейство, однако это отдельный аспект и, вполне возможно, в том числе некий психологический ход, чтобы постараться обезопасить себя от ошибок арбитров в более важных встречах.

Никита Черепанов и Андрей Светлаков Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Чемпионы Западной и Восточной конференций действительно заслуженные. «Трактор» и вовсе впервые с 2012 года обеспечил себе первое место на Востоке. Нет никаких вопросов ни к Ярославлю, ни к Челябинску, однако и заранее короновать никого не стоит.

Очень сильно после прихода ещё одного канадца — Ги Буше — прибавил «Авангард». Омск точно наведёт шуму, тем более что в строй вернулись все лидеры команды, включая Владимира Ткачёва.

Однозначно опасна «Магнитка», которой необходимо защищать чемпионский титул, крепкая и обученная команда у «Автомобилиста», а в «Салавате Юлаеве» лучшие легионеры в КХЛ во главе с феноменально результативным Джошем Ливо. И, безусловно, не стоит забывать про «Ак Барс». Тот же «Трактор» казанцы недавно «разобрали» очень уверенно, поэтому постоянно пенять на игровой кризис в конце регулярного чемпионата никто не собирается.

На Западе у «Локомотива» тоже хватает конкурентов. Вторым уже точно стало московское «Динамо», где мастеров во главе с Никитой Гусевым хватает. Хватит ли в плей-офф характера, с которым в последние годы были проблемы, — уже другой вопрос.

Максим Моторыгин, Александр Радулов и Артём Ильенко Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Пора о себе всерьёз заявлять «Спартаку», точно не стоит бросать камень в огород ЦСКА. Да, армейцы лишились Окулова (обмен), Абрамова, Дроздова и Уильямса (травмы), Каменева (история с допингом), но опыт у главного тренера москвичей Ильи Воробьёва очень солидный. Не сомневаемся, что «сладкой булочкой» красно-синие ни для кого не станут.

Тёмной лошадкой выглядит нынешний СКА: весь сезон команду Романа Ротенберга лихорадило. Посмотрим, что будет в играх навылет и какой соперник по первому раунду достанется армейцам из Санкт-Петербурга.

Можно констатировать с полной уверенностью – нас ждёт непредсказуемый и один из самых напряжённых розыгрышей Кубка Гагарина в истории КХЛ. Лига действительно выровнялась, претендентов на титул хватает, а проходных серий ждать не стоит.