Рекорд Гретцки — это очень прибыльно. Сколько на нём заработают Овечкин и «Вашингтон»?

Погоня Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки — это великое спортивное событие. Оно выходит за пределы хоккея. Это колоссальный по своей значимости момент в мире спорта.

Однако у Великой погони, помимо сакрального эмоционального значения, есть и куда более практический смысл. Она приносит не только огромное количество чувств, не просто дарит массу памятных моментов.

Она ещё и очень прибыльна.

Это одно из самых популярных мнений — мол, погоня за рекордом приносит кучу денег. И НХЛ, и «Вашингтону».

И, конечно же, самому Овечкину.

Однако, несмотря на популярность такого мнения, мало кто называет точные числа. Хотя и так понятно, что прибыль должна быть колоссальной. Но сколько же денег на самом деле приносит Великая погоня Ови? Давайте разбираться.

«Вашингтон» готовится к лучшему сезону с точки зрения доходов в своей истории

На днях Джим Ван Стоун, коммерческий директор холдинговой компании «Кэпиталз» Monumental Sports & Entertainment, рассказал, что «Вашингтон» перед стартом текущей регулярки включился на полную мощность, зная, что Ови вполне может побить рекорд. Руководство «столичных» разработало ряд планов относительно погони своего капитана. В результате, по словам Ван Стоуна, этот сезон стал лучшим в истории «Кэпиталз» с точки зрения бизнеса, даже превзойдя победный забег в Кубке Стэнли — 2017/2018.

«Каждая наша бизнес-метрика действительно стремительно растёт. Мы готовимся к лучшему сезону с точки зрения доходов в своей истории… Наши премиальные места и корпоративные ложи приносят рекордно высокую прибыль, а спонсорские сделки процветают», — сказал Ван Стоун в интервью Sportico.

Трибуны на матче «Вашингтона» Фото: Alex Brandon/AP Photo/ТАСС

В «Вашингтоне» действительно неплохо подготовились к потенциальному рекорду. Клуб ещё на старте регулярки убрал из продажи ряд билетов на домашние матчи в конце сезона. Руководство «столичных» ожидало высокий спрос по мере приближения Овечкина к Гретцки, и только теперь, когда Алекс приблизился к Величайшему на расстояние всего семи шайб, доведя общее количество голов до отметки 887, те билеты вновь поступили в продажу. Ван Стоун сказал, что клуб также планирует устраивать совместные просмотры игр по всему региону для тех, кто не сможет попасть на «Кэпитал Уан-Арену».

Однако очевидно, что эта история важна не только для «Вашингтона». Сохраняются приличные шансы, что Овечкин как минимум повторит рекорд в выездной встрече. Благодаря этому соперники также могут повысить цены на свои билеты для болельщиков, желающих стать свидетелями истории. По словам Ван Стоуна, желая убедить «столичных», что их фанаты также получат возможность посетить гостевые матчи, соперники по льду выразили готовность к сотрудничеству.

«Они помогут нам заполучить какое-то количество билетов, потому что, вероятно, когда Овечкин приблизится к Гретцки на расстояние пяти шайб, у нас будет большой контингент людей, которые поедут на многие из выездных матчей», — сказал Ван Стоун.

В апреле встречи «Кэпиталз» будут освещать сразу четыре эксклюзивные национальные передачи — по одной на TNT/TruTV/Max, ESPN+/Hulu, ABC и ESPN. Однако НХЛ заключила необычное соглашение с Monumental Sports Network, в рамках которого разрешила производить собственные местные трансляции для архивных целей. Если Ови забьёт гол в любой из этих встреч, региональная спортивная сеть (в США и Канаде их сокращённо называют RSN — местный телеканал, который освещает жизнь вокруг конкретной команды в конкретном регионе; в Вашингтоне это как раз Monumental) опубликует записанное видео и аудиозапись гола. Полные трансляции Monumental будут доступны на следующий день.

Именно показатели RSN демонстрируют, как сильно погоня Овечкина влияет на людей. Сеть отметила рост зрительской аудитории трансляций матчей на рынках округа Колумбия и Балтимора на 31% по сравнению с прошлым сезоном. В марте по мере приближения Овечкина к рекорду Гретцки зрительская аудитория выросла на 60%.

А чем больше зрителей, тем больше вовлечённость, тем выше продажи и тем больше фанатов приходит на трибуны, увеличивая доходы клуба. Так, сейчас билеты на центральный сектор стоят в районе $ 200-250, однако в апреле ожидается серьёзное увеличение цен.

«Я полагаю, что самый дешёвый билет, когда станет очевидно, что у Ови появится возможность побить рекорд, будет стоить в диапазоне $ 450-500, хотя цена может превысить $ 700 или $ 800. Рынок предполагает, что рекорд будет побит в период между 2 и 10 апреля, судя по тому, что мы наблюдаем в плане роста цен. Я могу представить, что самый дешёвый билет будет стоить от $ 800 до $ 1000, если та самая встреча «Вашингтона» состоится дома», — заявил руководитель отдела контента интернет-площадки TickPick Кайл Зорн.

Так, наибольший подъём цен наблюдается на матч 3 апреля с «Каролиной». Цена самых дешёвых мест на площадке по перепродаже билетов выросла на 94%, подскочив с $ 82 до $ 159. Билеты на встречу с «Чикаго» 5 апреля и гостевой поединок с «Айлендерс» 6 апреля показали похожий скачок в последние недели.

Так что на одних только билетах в апреле «Вашингтон» сможет получить приличный доход. Но и это не всё.

Ещё в октябре 2024 года Monumental подписал спонсорское соглашение с базирующейся в Арлингтоне компанией по производству сжиженного природного газа Venture Global, сделав е спонсором Великой погони. Это многолетнее спонсорство включает в себя «Трон Великой погони» — демонстрацию, изначально сделанную из 802 шайб в марте 2023 года после того, как Ови обогнал Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории. Трон, дополненный новыми шайбами, вернулся на «Кэпитал Уан-Арену» 1 марта 2025 года.

Трон Gr8 Chase со специальным обратным отсчётом Фото: nhl.com/capitals

Помимо мероприятий на арене, «столичные» заказали две фрески в честь Овечкина в Вашингтоне, которые будут размещены в двух районах города. Другие иллюстрации появятся в знаменитых музеях Смитсоновского института по всему Вашингтону.

Спонсоры «Кэпиталз» также запускают свои проекты на фоне погони Ови. Так, компания Papa John's, давно сотрудничающая со «столичными», проводит собственную акцию — конкурс прогнозов шайб Александра, в рамках которой победитель и трое его друзей встретятся с капитаном «Вашингтона». Медиакомпания Cllct, заявленная как «официальный партнёр Monumental по культурной истории и коллекционированию», предлагает свои собственные коллекционные предметы.

И это только часть спонсоров, которые сотрудничают с «Вашингтоном» и Monumental.

О доходах Ови

Сам Овечкин также получает доход благодаря погоне за рекордом. Так, компания по производству сжиженного природного газа, сотрудничающая с «Кэпиталз», подписала отдельное спонсорское соглашение с самим Алексом.

Под брендом The Gr8 Chase («Великая погоня»), под которым создаются разные инсталляции на арене и по всему Вашингтону, выпускается специальный мерч. Овечкин зарегистрировал этот товарный знак в декабре 2022 года — после того как добрался до отметки в 800 голов в НХЛ.

Часть дохода хоккеист получает в России. Он и здесь зарегистрировал товарную марку «Великая погоня». А летом 2024 года под брендом Овечкина вышла коллекция одежды, которой посвящён онлайн- и офлайн-магазин. Нападающий также выпускает атрибутику, которая связана с его погоней за рекордом Гретцки, причём она доступна как в России, так и в Америке.

Другой сферой доходов и для Ови, и для клуба могут стать памятные вещи. Хоккеист собирает клюшки и шайбы, которые хранит у себя дома. Сейчас обсуждается, какие вещи будут отправлены в Зал хоккейной славы в Торонто.

«Мы действительно много говорили об этом с лигой. Мы также работаем с Дэвидом Абрутином, который представляет Алекса по вопросам всего, что касается маркетинга. У нас был отличный диалог», — сказал Ван Стоун.

По его же словам, в клубе хотят, чтобы и болельщики прикоснулись к этому моменту напрямую, получив какие-то памятные предметы.

«Мы хотим сделать так, чтобы это наследие получило почести и известность, которых оно с этой точки зрения по праву заслуживает», — заключает Ван Стоун.

Овечкин также использует свою погоню для помощи другим людям. Так, в начале марта Александр стал частью кампании Hockey Fights Cancer — благотворительной инициативы НХЛ и NHLPA. Хоккеист жертвует сумму в долларах, соответствующую общему количеству его голов, в фонд V Foundation for Cancer Research, пользующийся давним уважением и занимающийся борьбой с раком, за каждую заброшенную им шайбу. Например, когда он забьёт свой 888-й гол, то пожертвует $ 888.

Хоть сумма и не так велика, но она привлекает внимание к огромной проблеме, которая близка для людей по всему миру. Так, Monumental будет делать равнозначное пожертвование после каждого гола Овечкина.

Хоккеист помогает в борьбе с раком и в России. В рамках его благотворительного проекта собрано уже более 30 млн рублей.

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На данный момент нельзя сказать, сколько именно заработает «Вашингтон» и Овечкин на хайпе вокруг погони за рекордом Гретцки. У команды, как и у самого хоккеиста, есть также большое количество спонсоров, с которыми они сотрудничают на крайне выгодных условиях. Ови перед стартом нынешнего сезона даже входил в топ-4 самых высокооплачиваемых хоккеистов НХЛ. Помимо зарплаты в $ 11 млн в этой кампании, у него также есть спонсорские контракты за пределами льда на $ 5 млн.

Сейчас, очевидно, доход стал ещё больше.

Так что впору говорить о миллионах долларов или даже о десятках миллионов. То же касается и «Вашингтона».

Поэтому неудивительно, что погоня за рекордом настолько популярна. Ведь это не только великое событие в мире спорта, но ещё и потрясающая возможность показать, насколько прибыльным он может быть при правильном подходе.