Топ-матчи пятницы: отбор к ЧМ-2026, Осака — Самсонова в Майами и погоня Овечкина

Насыщенное 21 марта: «Динамо» Москва — «Локомотив» в хоккее, Бразилия — Колумбия в футболе, «Лейкерс» против «Милуоки» в баскетболе и Ф-1.

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 21 марта в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 1:20*: Наоми Осака (Япония) — Людмила Самсонова (Россия, 24), Майами, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Самсонова с четырёхкратной чемпионкой ТБШ?

Людмила Самсонова успешно выступила на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе, дойдя до 1/4 финала, и теперь начинает борьбу на аналогичном турнире в Майами. Но продвинуться дальше россиянке будет непросто, ведь ей будет противостоять четырёхкратная чемпионка ТБШ Наоми Осака. Теннисистки ранее играли дважды и обменялись победами. В Индиан-Уэллсе-2024 сильнее была Осака, а в Мадриде-2024 — Самсонова. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Дарья Касаткина — Хейли Баптист.

🏒 2:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Торонто Мэйпл Лифс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: сможет ли команда Панарина и Шестёркина вернуться в зону плей-офф?

«Рейнджерс» смогли преодолеть кризис и вернулись в гонку за топ-8. Сейчас «Нью-Йорк» занимает девятое место и отстаёт от идущего восьмым «Монреаля» на одно очко. Тем не менее он сыграет на два матча больше, чем ближайшие конкуренты, поэтому каждое очко сейчас важно. «Торонто» же может благодаря победе выйти на второе место на Востоке, поэтому «кленовые листья» также будут бороться до конца.

🏒 2:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Филадельфия Флайерз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 21 марта 2025, пятница. 02:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Филадельфия Флайерз Филадельфия Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли Овечкин забить 888-й гол в НХЛ?

«Вашингтон» одержал две победы подряд и вернулся на первое место в сводной таблице НХЛ. «Столичные» имеют равное количество очков с «Виннипегом», но сыграли на матч меньше, поэтому у них есть хорошие шансы на то, чтобы вырваться в единоличные лидеры. Александр Овечкин также раззабивался, на его счету уже 34 гола в сезоне. А до Гретцки остаётся всего семь шайб!

⚽️ 3:45: Бразилия — Колумбия, отборочный турнир ЧМ-2026 — Южная Америка, 13-й тур

Интрига: Бразилия станет ближе к ЧМ-2026?

Сборная Бразилии пока что далека от брони места на чемпионат мира 2026 года. Сейчас команда Доривала Жуниора занимает пятое место в отборочной группе. Да, оно даёт квалификацию, но если бразильцы продолжат набирать очки нестабильно, то проблем не избежать. Однако в случае победы в следующей встрече над Колумбией всё станет лучше. Во-первых, Бразилия обойдёт колумбийцев в таблице. Во-вторых, получит положительный импульс от победы над сильным соперником, чтобы как можно скорее добиться 100%-й квалификации.

🏀 5:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Милуоки Бакс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: Дончич возьмёт реванш у Адетокунбо?

«Лос-Анджелес Лейкерс» — команда, которая побеждает сериями. Сперва было восемь побед кряду, затем — четыре поражения подряд, теперь — снова три выигрыша. Леброн Джеймс продолжает восстановление от травмы, значит, всё внимание приковано к Луке Дончичу. 14 марта «Милуоки Бакс» обыграл «озёрников» с разницей в 20 очков — 126:106. Удастся ли словенцу показать, что это была ошибка?

🏎 10:30: Формула-1 2025. Этап 2, Гран-при Китая. Спринт-квалификация

Интрига: что покажет первая прикидка в нормальных условиях?

Сезон Формулы-1 продолжает разгоняться. После стартового этапа на специфичной уличной трассе в Мельбурне, да к тому же с дождём по ходу гонки команды Ф-1 проведут новый смотр сил на автодроме, который должен куда точнее отобразить реальный потенциал всех соперников на старте чемпионата. Первая прикидка намечена уже на пятничную спринт-квалификацию в Шанахе. Правда, с оговоркой: у пилотов с инженерами будет лишь одна практика, чтобы подобрать верные настройки. Кто попадёт в яблочко, узнаем утром в пятницу. А вернее, проверим, уйдёт ли «мини-поул» «Макларену» или произойдёт небольшая сенсация.

🎯 15:30: Биатлон, Кубок мира, девятый этап, спринты, мужчины, 10 км и женщины, 7.5 км

Интрига: кому достанутся «Малые глобусы» за спринтерские гонки?

Последние спринты в сезоне — это всегда большая интрига! У мужчин победа в малом зачёте может достаться Йоханнесу Бё, который на 17 очков опережает Эмильена Жаклена. У женщин эту борьбу главным образом ведут Франциска Пройс и Жюстин Бреза-Буше. И здесь возможны неожиданности.

Параллельно с этим к концу недели в Хольменколлене станут известны обладатели «БХГ». И легендарный Йоханнес ещё не потерял шансы на триумф. От Стурлы Легрейда его разделяют 104 очка. Задача для него, стоит отметить, сложная, но выполнимая. На этом фоне бескомпромиссной выглядит дуэль за первое место в тотале между Франциской Пройс и Лу Жанмонно, которых разделяют всего 20 очков. Ставки повышаются!

🏒 19:30: ЦСКА — «Динамо» Минск, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: обгонят ли минчане москвичей в таблице конференции?

«Динамо» и ЦСКА имеют хорошие шансы встретиться друг с другом в плей-офф. Сейчас команды занимают четвёртое и пятое место на Западе. Однако минчане уступили в четырёх матчах подряд и теперь отстают на одно очко от ЦСКА. Москвичи же проиграли три последние встречи и ухудшили свои шансы на третью строчку в конференции. Сейчас они уступают «Спартаку» по дополнительным показателям.

🏒 19:30: «Динамо» Москва — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто победит в матче лидеров Запада?

«Локомотив» уже давно забронировал за собой первое место в сводной таблице. Ярославцы стали единственным клубом, набравшим 100+ очков в этом сезоне. Да и в последних шести матчах одержали четыре победы. «Динамо» также спокойно готовится к плей-офф, поскольку со второй строчки на Западе их уже никто не подвинет. Так что будет интересно узнать, кто из команд находится в лучшей форме.

🎿 21:00: Лыжи, Кубок мира, 12-й этап, спринты, свободный стиль, женщины и мужчины

Интрига: победит ли Клебо в последнем спринте сезона?

В мужском Кубке мира остался незакрытым вопрос по спринтерскому зачёту. Клебо выиграл восемь спринтов — все, в которых участвовал, но пока не обеспечил себе победу. Помешать ему может только соотечественник Эрик Вальнес, и для этого Клебо желательно не пройти квалификацию. Возможен ли такой вариан? В теории — да, на практике — нет. Клебо заберёт спринтерский кубок, но выиграет ли он саму гонку?

У женщин фаворит — швейцарка Надине Фендрих, которая разгромила соперников в Таллине. Сможет ли помешать ей расстроенная Кристине Шистад?

⚽️ 22:45: Англия — Албания, отборочный турнир ЧМ-2026 — Европа, группа K, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: как закончится первый матч Англии под руководством Тухеля?

Осенью 2024 года сборная Англии неожиданно назначила Томаса Тухеля новым главным тренером. Однако решение можно понять: немец уже работал в стране (с «Челси»), находился в статусе свободного агента и обладает компетенцией, чтобы поднять англичан на уровень выше. Их главная мечта — трофей ЧМ или Евро. И начинается совместная дорога Англии и Тухеля с отбора к чемпионату мира — 2026. В первом матче англичане примут дома крепкую Албанию. Конечно, Англия — фаворит. Однако албанцы ещё на Евро-2024 показали, что с ними будет тяжело любой команде. Испортят ли гости дебют Тухеля?