«На первый матч НХЛ приехал с полицейским эскортом». Интервью с канадцем из «Сочи»

История Уилла Биттена — одно из главных перерождений сезона. Канадец приходил в «Спартак» не на ведущие роли, в первых матчах показал свой боевитый стиль игры, но довольно быстро потерял расположение тренерского штаба и отправился в запас, а после этого — и в список отказов. «Сочи» стал для канадца шансом доказать, что он заслуживает выступать в КХЛ — и Биттен начал на новом месте с невероятной серии из восьми голов в девяти матчах. Совсем недавно гол Уилла за шесть секунд до сирены принёс команде победу в Минске.

В интервью «Чемпионату» Биттен рассказал о работе с русскими легендами НХЛ 1990-х, поделился необычными деталями первого матча в «Сент-Луисе» и тем, какие блюда успел полюбить в России.

«В Канаде зимой холодно, и хоккей — вид спорта номер один»

— Вы рассказывали в интервью, что ваша семья играла в бадминтон, проводила вне дома по полгода. Как это сказалось на воспитании?

— У меня очень спортивная семья. Папа играл на Олимпиаде в Барселоне, мама была и в Барселоне, и в Атланте. Мой брат Сэм тоже играет в хоккей, он выступает за фарм-клуб «Сент-Луиса». Мы много путешествовали, когда я был маленьким, и в нашей семье чувствовался этот соревновательный дух. Думаю, путь, который прошли родители, помог мне и брату прочувствовать, каково быть профессиональным спортсменом, и выйти на этот уровень.

— А вы сами не хотели пойти в бадминтон?

— Родители пробовали нас с братом во многих видах спорта: и в бадминтоне, и в футболе, и в хоккее. Однако надо было выбрать что-то одно — мне и Сэму нравился хоккей, поэтому мы выбрали его.

— Есть типичные канадские истории о катке на заднем дворе. У вас такой был?

— Нет, не было. Однако в Канаде есть множество открытых катков в парках, и мы с друзьями после школы могли пойти туда покататься, поиграть друг против друга, это очень весело. В Канаде много снега, зимой холодно, поэтому хоккей — вид спорта номер один.

Уилл Биттен Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

— Сейчас много говорится о дороговизне хоккейной экипировки везде, в том числе и в Канаде. Это было проблемой в ваше время?

— Да, хоккей — дорогой вид спорта. Есть семьи, которые не могут позволить это, им нужна помощь для обеспечения детей. Из-за этого многие семьи не отдают детей в хоккей, выбирают другие виды спорта.

— А не чувствуется из-за этого, что баскетбол или бейсбол начинает опережать хоккей по популярности?

— Нет, хоккей — наш спорт, всегда на первом месте. На недавнем Турнире четырёх наций это было видно особенно хорошо: либо золото, либо ничего. Хоккей — наша гордость.

«Надеюсь, в будущем мы снова увидим молодёжную Суперсерию»

— Ваш первый язык — французский. Есть ли разница между франкофонами и англоязычными канадцами?

— Горжусь тем, что я франкофон. Моей любимой командой НХЛ в детстве был «Монреаль», мне повезло быть задрафтованным «Канадиенс», я много работал, чтобы этого достичь. Я из Оттавы, города, где половина говорит на английском, а половина – на французском. Сейчас большинство канадцев владеет обоими языками, и я горжусь этим. Не думаю, что существуют какие-то различия, кроме языков.

— Вы играли против сборной России в юниорской Суперсерии. Какими запомнились эти игры?

— Да, те матчи были особенными, сумасшедшими. Для меня было огромной честью представлять Канаду в таких играх. Вокруг них всегда ажиотаж. Один из матчей был на площадке моего клуба в Гамильтоне, и мне даже удалось забить. Надеюсь, в будущем мы снова увидим подобные игры.

— Какой игрок больше всего запомнился вам по игре в лиге Онтарио?

— О, ну это легко — Коннор Макдэвид, я играл против него в своём первом сезоне. Невероятный игрок, который помог в развитии хоккея.

— Вы играли за сборную Канады на ЮЧМ, мемориале Глинки, но не пробились на МЧМ. Почему?

— Я был последним, кого отцепили от сборной. Чувствовал себя опустошённым, но такова жизнь. Возможно, им нужен был игрок, действующий в конкретном стиле. Конечно, было бы круто сыграть на таком турнире, но мой 1998-й дал много классных хоккеистов, и та команда в итоге выиграла золото.

Уилл Биттен в предсезонных матчах НХЛ Фото: David Kirouac/Zuma/ТАСС

— С кем-то из того состава поддерживаете общение?

— Конечно, со многими. Один из моих лучших друзей Роберт Томас был в той команде, нам удалось вместе поиграть за «Сент-Луис», мы поддерживаем связь. Этот год был наполнен талантами, дал НХЛ множество игроков.

«Жамнов и Ковалёв всё ещё умеют многое»

— Вы приехали в КХЛ без предсезонки. Могло ли это повлиять на неудачный старт?

— Да, я поздно подписал контракт, пропустил тренировочный лагерь, но приехал в «Спартак» с энергией, с желанием показать себя. У нас была отличная команда, много хороших игроков. Я многому учился, это мой первый год в КХЛ, и я не играл так много, как хотел бы. Однако сейчас в «Сочи» показываю, кто я такой.

— Не только у вас, но и у некоторых других легионеров не получилось в «Спартаке». Это совпадение или нет?

— Мне сложно сказать. Да, Шейна Принса обменяли, как и Патрика Рыбара, Брендан Перлини провёл лишь неделю. Честно, я не знаю — может быть, они не подошли. Однако мне нравилось там, было классно работать с легендарными игроками Алексеем Жамновым и Алексеем Ковалёвым. Возможно, для меня просто не было места, но сейчас я играю в «Сочи», получаю много времени и наслаждаюсь игрой.

— Вы упомянули Жамнова и Ковалёва. Их звëздный статус чувствовался при работе?

— Это было прекрасно. Когда я смотрел НХЛ в детстве, их часто показывали по телевизору, а сейчас у меня была возможность работать с ними каждый день, обучаться у легенд НХЛ, Надеюсь, я смог поучиться у них и стать лучше.

— Один из игроков «Спартака» рассказывал, как на одной из тренировок Жамнов и Ковалёв разделали всех. Они всё ещё принимали участие в занятиях?

— Иногда, но видно, что они всё ещё умеют многое. Классно видеть их и Зуби на льду. До сих пор видно их желание побеждать. Одно из главных качеств хоккеиста — соревновательность и видно, что она у них есть. Могу сказать, что Ковалёв до сих пор показывает крутую технику на буллитах!

Уилл Биттен в «Спартаке» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Сергей Зубов не очень-то многословен на пресс-конференциях. Как он работает с командой?

— Он прекрасно относится ко мне. Думаю, с первого моего дня здесь он понимал, в какой ситуации я был в «Спартаке», когда попадал в запас. Когда я перешёл сюда, то мне фактически сказали: «Мы знаем, что ты умеешь делать — выходи, играй, а мы обучим тебя в процессе». Как видите, всё идет неплохо: мы говорили один на один, где мне объясняли, как стоит действовать в конкретных ситуациях, ведь игра здесь отличается от той, что в Северной Америке. Мне надо было внести небольшие изменения, и всё идёт неплохо.

— На новом месте вы начали с восьми голов в девяти играх. Было у вас такое в карьере?

— Да, когда я был моложе, но это классно. На новом месте важен был хороший старт, он был нужен мне, чтобы показать свои возможности в этой лиге.

— Было ли психологически тяжело переходить из «Спартака» в команду с последнего места?

— В «Спартаке» мы постоянно шли в топ-3 КХЛ, отличная команда, много ребят, которые играли там уже давно. Думаю, у них уже наладилась хорошая «химия». Да, «Сочи» шёл низко, но мне нужно было работать над своей игрой, получить шанс. «Сочи» прошёл через множество сложностей, прямо сейчас у команды немало травм. В такой ситуации сложно сохранять постоянство в игре, однако мы сфокусированы на том, чтобы хорошо провести концовку сезона.

«Ливо заслужил побить рекорд КХЛ»

— Вы играли против Джоша Ливо в финале АХЛ, где он был лучшим игроком...

— Он чистый снайпер, отличный игрок, мы дружим с ним — мне удалось поиграть с ним в «Сент-Луисе» и познакомиться поближе. Надеюсь, он побьёт рекорд КХЛ, он этого заслуживает. В НХЛ он никогда не получал возможности сыграть в первом звене или первой бригаде большинства. Я рад за Джоша, постараюсь последить за его последними играми в регулярном сезоне.

— Что делает Ливо таким опасным хоккеистом?

— Его бросок — очень точный, и он тщательно выбирает позицию для броска. Он отлично читает игру, принимает правильные решения. Кроме того, у него хорошие партнёры: с Тоддом я играл вместе в фарме «Блюз», у Хмелевски отличный сезон, как и у Ремпала, они усилились Уилсоном перед плей-офф. У них отличная «химия», это будет очень опасный соперник в плей-офф.

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— Возвращаясь к тому плей-офф — в одной из игр вы забили четыре гола. Лучший матч в вашей карьере?

— Думаю, он точно должна быть в топе. Я оформил покер в игре с «Лавалем», фарм-клубом «Монреаля», который в своё время обменял меня. Хотелось сыграть хорошо, показать им, во мне был этот огонь внутри. Не так часто ты забиваешь четыре гола в матче.

— Одна из главных ассоциаций в России с АХЛ — автобусы. Вам часто приходилось ездить на них?

— Зависит от команды. Мне повезло — я обычно играл за команды, которые путешествовали самолётом, а если приходилось ехать на автобусе, поездка занимала максимум часа полтора. Фарм «Сент-Луиса» играл в Спрингфилде (штат Массачусетс. — Прим. «Чемпионата»), много команд играли рядом. Мне повезло играть в АХЛ семь лет — ты проделываешь много тяжёлой работы, но, когда тебя вызывают в основу, ты понимаешь, что она того стоила.

Уилл Биттен (слева) Фото: Graham Hughes/Zuma/ТАСС

— Помните впечатления от своей первой игры в НХЛ?

— О, это целая история. В девять утра мне позвонили и сказали, что сегодня я играю в Питтсбурге и мой рейс уже через час – и мне надо было торопиться. Из Спрингфилда надо было лететь в Вашингтон, а из Вашингтона – в Питтсбург. В аэропорт Питтсбурга я прибыл в шесть вечера, а игра начиналась в семь. Вечером дороги были забиты, а ехать до арены «Пингвинз» полчаса.

Моей мыслью было: «О нет, я пропущу свою первую игру в НХЛ!» Из аэропорта меня забирала клубная машина, и в какой-то момент я сказал водителю: «Сделай что-нибудь, это моя первая игра!» Он позвонил в полицию, и на арену мы доехали в их сопровождении. Я приехал на матч за 15 минут до начала разминки, и у меня было 10 минут, чтобы приготовиться. Помню, как Владимир Тарасенко меня обнял, помню, как другие русские парни — Барбашёв, Бучневич — были мне рады. Я помню, что играл против Кросби, Малкина и Летанга — возможно, они думали: «Кто этот парень?»

«Не просто так эти места называют «Сочифорнией»

— Чувствуется ли дух Олимпиады в Сочи?

— Я живу в Олимпийской деревне, там классно, рекомендую людям там пожить, если они перейдут сюда. Не просто так эти места называют «Сочифорнией», здесь замечательно, каждый день, приезжая на каток, я наслаждаюсь. Здесь отличная арена, и ты знаешь, что здесь множество великих игроков сражалось за олимпийское золото.

— А вы те матчи смотрели?

— Из-за часовых поясов было тяжело, они были в семь-восемь утра. Обычно мы смотрели хайлайты.

— Вы отсутствовали в составе из-за вопросов с визой. Насколько сложно сейчас её оформлять?

— Мне надо было получить новый паспорт и новую визу, поэтому меня пару дней не было. Это действительно медленный процесс, но КХЛ и клубы помогают разобраться и сделать всё как можно быстрее, спасибо им за это.

Уилл Биттен Фото: Андрей Холмов, photo.khl.ru

— Вы говорили, что полюбили борщ в России. Что ещё успели попробовать?

— Еда здесь отменная, очень рад, что у меня появилась возможность побывать здесь и попробовать всё это. Я стараюсь распробовать русскую кухню в местных ресторанах, и пока всё отлично.

— В Сочи у вас есть отличная возможность попробовать и кавказскую кухню…

— Конечно, я её пробовал. Забыл, как это называется, но мне очень нравится грузинская лепёшка с сыром и яйцом посередине (хачапури. — Прим. «Чемпионата»). Обожаю это.

— Как вам Сочи зимой?

— Прекрасно, невероятный город. Повторюсь: я живу в Олимпийской деревне, мне надо всего пять минут, чтобы доехать до катка, и ты видишь прекрасное Чёрное море, пальмы, солнце — при этом всего в 20 минутах езды от тебя будут горы, покрытые снегом, и казино. Это одновременно и красиво, и даже не укладывается в голове.

— Есть ли уже разговоры о продлении вашего контракта с «Сочи»?

— Этим занимается мой агент, думаю, разговоры об этом уже идут. Сейчас я хочу сфокусироваться на последних играх сезона, закончить его на хорошей ноте.