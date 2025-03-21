Безумие продолжается! У Овечкина 888-й гол в НХЛ, а у «Вашингтона» — 100 очков в сезоне

Невероятный сезон «Вашингтон Кэпиталз» продолжается. Команда Спенсера Карбери бьётся за первое место, штампуя победы, а Александр Овечкин забивает, практически как в молодости.

Встреча с «Филадельфией», уже фактически отвалившейся от борьбы за плей-офф, сулила «столичным» новый успех, и уже на 15-й минуте капитан «Вашингтона» не подвёл. Отметим Алексея Протаса, отправившего Овечкина забивать в пустые ворота, а также то, что бросок у Александра не особо получился. Но «Филадельфия» — главный клиент в карьере Ови, в её ворота залетает от россиянина почти всё.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

888-й гол в НХЛ. Всего-то шесть до Гретцки, и семь – до рекорда, которому Овечкин даст уже своё имя. А ещё это 35-й гол 39-летнего россиянина в этом сезоне НХЛ, больше Александра забили только трое хоккеистов. Безумие!

Этот гол стал хорошим подспорьем для «Вашингтона», который во втором периоде упрочил преимущество. Дьюхейм и Манджапане огорчили Эрссона, обеспечив «Кэпиталз» комфортный счёт к середине игры.

Возможно, этот комфорт и сказался не лучшим образом на «Вашингтоне», который позволил «Филадельфии» в третьем периоде подобраться к себе на близкое расстояние. Сначала Пилинг размочил Линдгрена, а в концовке навал «Флайерз» привёл к голу Кутюрье.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Дело запахло камбэком, но «Вашингтон» устоял. «Столичные» одержали 39-ю победу в основное время и первыми в сезоне набрали 100 очков. «Виннипег» в борьбе за Президентский кубок отстаёт на два очка, командам играть в регулярке ещё по 13 матчей.

Соответственно, 13 матчей есть у Овечкина на то, чтобы снести рекорд Гретцки. Кажется, для темпа, который держит Александр в этом сезоне, это весьма лёгкая задача.