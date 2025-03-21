Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Павел Дорофеев оформил второй хет-трик в сезоне НХЛ, видео, кто такой Дорофеев, российские снайперы НХЛ

«По голу за каждую ноздрю!» Дорофеев отомстил за разбитый нос, а потом оформил хет-трик
Лев Лукин
Дорофеев отомстил за разбитый нос
Аудио-версия:
Комментарии
Уже второй «трюк со шляпой» в исполнении форварда «Вегаса» в этом сезоне.

Павел Дорофеев выдаёт поистине прорывной сезон в НХЛ. 24-летний российский нападающий «Вегаса» идёт лучшим снайпером своей команды, демонстрируя потрясающий уровень своего броска. И вот парень из Нижнего Тагила сделал уже второй хет-трик в нынешнем сезоне, добравшись до красивой и важной отметки в 30 шайб за регулярку.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Дорофеев (Айкел, Ханифин) – 29:19 (pp)     2:0 Дорофеев (Пьетранджело, Саад) – 39:10     3:0 Хауден (Карлссон) – 45:47     4:0 Дорофеев (Саад, Ханифин) – 50:21     5:0 Барбашёв (Айкел) – 54:24     5:1 Гики (Заха, Пастрняк) – 57:49    

Пострадал от рук Дорофеева «Бостон», потихоньку прощающийся с шансами на плей-офф. Первый период оказался безголевым, и лишь в середине второго отрезка российский нападающий открыл счёт в матче. Дорофеев воспользовался удалением Никиты Задорова и классно бросил с кистей в ближний угол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Вторую шайбу Павел забросил на последней минуте периода, буквально прошив Джереми Свеймана.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Как видно, дубль Дорофеев оформлял уже с аксессуаром на лице – затычками в каждой ноздре. Между своими голами Павел получил клюшкой по лицу в одном из эпизодов и уходил в раздевалку, где ему останавливали кровь. «По голу за каждую забитую ноздрю», — с юмором прокомментировал дубль россиянина аккаунт Golden Knights Radio.

Однако в середине третьего периода Дорофеев нарушил симметрию и оформил хет-трик. На этот раз Павел удачно «доел» момент на пятачке после неразберихи в обороне «Бостона». На лёд посыпались кепки от болельщиков, а счёт стал 4:0 в пользу хозяев.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Через четыре минуты состоялся ещё один «русский» гол «Вегаса». Джек Айкел сделал всё, чтобы Иван Барбашёв забросил 20-ю шайбу в сезоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Барбашёв и Дорофеев на двоих забили 50 голов для «Голден Найтс» в этом сезоне. Солидно! В этот же вечер «Бостон» сумел лишь уйти от сухого поражения, Эдина Хилла размочил Морган Гики. Что касается Дорофеева, то он вышел на третье место в гонке российских снайперов сезона. Выше только Овечкин и Панарин. Кто бы мог подумать об этом на старте регулярки?

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android