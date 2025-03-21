Уже второй «трюк со шляпой» в исполнении форварда «Вегаса» в этом сезоне.

«По голу за каждую ноздрю!» Дорофеев отомстил за разбитый нос, а потом оформил хет-трик

Павел Дорофеев выдаёт поистине прорывной сезон в НХЛ. 24-летний российский нападающий «Вегаса» идёт лучшим снайпером своей команды, демонстрируя потрясающий уровень своего броска. И вот парень из Нижнего Тагила сделал уже второй хет-трик в нынешнем сезоне, добравшись до красивой и важной отметки в 30 шайб за регулярку.

Пострадал от рук Дорофеева «Бостон», потихоньку прощающийся с шансами на плей-офф. Первый период оказался безголевым, и лишь в середине второго отрезка российский нападающий открыл счёт в матче. Дорофеев воспользовался удалением Никиты Задорова и классно бросил с кистей в ближний угол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Вторую шайбу Павел забросил на последней минуте периода, буквально прошив Джереми Свеймана.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Как видно, дубль Дорофеев оформлял уже с аксессуаром на лице – затычками в каждой ноздре. Между своими голами Павел получил клюшкой по лицу в одном из эпизодов и уходил в раздевалку, где ему останавливали кровь. «По голу за каждую забитую ноздрю», — с юмором прокомментировал дубль россиянина аккаунт Golden Knights Radio.

Однако в середине третьего периода Дорофеев нарушил симметрию и оформил хет-трик. На этот раз Павел удачно «доел» момент на пятачке после неразберихи в обороне «Бостона». На лёд посыпались кепки от болельщиков, а счёт стал 4:0 в пользу хозяев.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Через четыре минуты состоялся ещё один «русский» гол «Вегаса». Джек Айкел сделал всё, чтобы Иван Барбашёв забросил 20-ю шайбу в сезоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Барбашёв и Дорофеев на двоих забили 50 голов для «Голден Найтс» в этом сезоне. Солидно! В этот же вечер «Бостон» сумел лишь уйти от сухого поражения, Эдина Хилла размочил Морган Гики. Что касается Дорофеева, то он вышел на третье место в гонке российских снайперов сезона. Выше только Овечкин и Панарин. Кто бы мог подумать об этом на старте регулярки?