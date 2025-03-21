Лучший легионер КХЛ уже догнал легенду лиги! Как Ливо вошёл в историю нашего хоккея

Накануне в КХЛ произошло действительно знаменательное событие. Если в НХЛ все следят за погоней Александра Овечкина за Уэйном Гретцки, то в нашем чемпионате своя интрига: Джош Ливо vs Сергей Мозякин.

На 38-й минуте второго периода вчерашнего матча в Новосибирске нападающий уфимского клуба Ливо вывел свою команду вперёд, а дело в итоге закончилось победой коллектива Виктора Козлова.

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Примечательно, что для канадского форварда эта шайба стала 48-й в сезоне. Ливо повторил рекорд Сергея Мозякина за регулярку КХЛ. Также на счету Джоша теперь 78 очков — 48 голов и 30 результативных передач. Канадский нападающий – в двух очках от рекорда уфимского клуба по результативным действиям за один регулярный чемпионат. Его установил форвард Александр Радулов, набравший 80 (20+60) очков в сезоне-2010/2011.

Вот как на это отреагировал главный тренер «Салават Юлаева» Виктор Козлов.

— Ливо повторил рекорд Мозякина, для команды это что-то значит или это просто цифры?

— Это не просто цифры, это рекорд, который держался какое-то время, теперь неизвестно, когда он будет побит, мы все рады за Джоша. Ребята стараются ему помочь, это престижно и почётно, тем более для лучшего нашего бомбардира.

— Он ещё не побит.

— Ну какая разница, есть к чему стремиться.

— Будут ли на Ливо играть в матче с «Барысом»?

— Мы бы хотели, чтобы он его побил, мы ему поможем, но хотелось бы, чтобы команда играла правильно и на победу.

Действительно, впереди у юлаевцев заключительный матч регулярного чемпионата в Астане, который можно смело назвать генеральной репетицией перед плей-офф. Было бы здорово не только повторить, что уже сделано, но и побить рекорд Мозякина.

Джош Ливо Фото: hcsalavat.ru

Конечно, спросили о рекорде и у самого канадского нападающего.

– Каково это – повторить рекорд Сергея Мозякина по количеству голов за сезон?

– Во-первых, мы играли против сильного соперника. Хочу поблагодарить партнёров, которые мне сегодня помогали и создавали возможности для гола. Что до рекорда Мозякина, остался один гол и один матч, так что посмотрим.

– Будет ли матч с «Барысом» посвящён тому, чтобы вы побили рекорд?

– Я думаю, ключевое – добиться нужного нам результата, потому что в турнирной таблице очень большая плотность. Если будет возможность, постараюсь больше бросать, чтобы рекорд был за мной, потому что это очень важная часть карьеры.

– Видели ли игру Мозякина?

– На самом деле, нет, но знаю, что он большая легенда «Металлурга». Я считаю, что очень здорово, что в КХЛ есть такие рекордсмены. Несмотря на то что не видел его игру лично, слышал много хорошего о том, как он выступал. Думаю, будет очень здорово, если получится побить рекорд.

С нетерпением ждём следующего матча уфимцев в Астане. Очень хочется верить, что в нём произойдёт столь желаемое событие. От себя же добавлю, что именное такие легионеры, как Джош Ливо, нужны Континентальной лиге. Очень приятно, что североамериканец недавно продлил контракт с уфимцами ещё на два года.