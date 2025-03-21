«Кузня» впервые выиграла регулярку, а АКМ грандиозно оконфузился. ВХЛ вновь удивляет

Регулярный чемпионат OLIMPBET ВХЛ подошёл к концу, а последний игровой день получился поистине уникальным и запоминающимся. Сейчас же можно подводить итоги, а также посмотреть, кто с кем сыграет в плей-офф. Игры на вылет стартуют уже завтра.

Новокузнецкий «Металлург» впервые выиграл регулярный чемпионат

Последние три месяца выдались для «Металлурга» потрясающими – команда, усиленная по ходу сезона такими игроками, как Даниил Апальков, Дмитрий Соколов, Алексей Красиков и Дмитрий Овчинников, набрала мощный ход, захватила лидерство в чемпионате и завершила его на первом месте. «Кузня» играла весело, задорно, а главное, эффективно.

Помимо наличия высокого исполнительского мастерства, помогла и тренерская рука Лунёва, который, во-первых, смог из звёзд сделать команду, а во-вторых, наладил такие важные механизмы, как большинство и меньшинство: и по тому, и по другому показателю новокузнецкая команда в топ-3 лиги.

«Динамо» упустило верный шанс выиграть Кубок Всероссийской хоккейной лиги

Да, на вершине могло остаться петербургское «Динамо», однако подопечные Гришина нестабильно провели отрезок после Нового года, а также в ключевой момент умудрились проиграть не вышедшим в плей-офф «Челнам» со страшным счётом 2:8 и «Торосу» — 1:4.

Игроки «Динамо» Санкт-Петербург Фото: vhlru.ru

В хоккейных кругах принято разгонять тему «нефартовости» завоёванного кубка в регулярном чемпионате, аргументируя это великим множеством примеров, когда команда не могла повторить успех регулярки в плей-офф. Доля правды в этих рассуждениях, конечно, есть, но вот локальная история петербуржцев говорит иное: свой единственный трофей они завоевали именно тогда, когда выиграли регулярку.

Имеет ли это какое-то значение для «Динамо» сейчас? Естественно, нет.

«Магнитка» в первый год существования попала в плей-офф

Грандиозный успех для новичка лиги. «Магнитка», которая очень тяжело начала чемпионат, замыкала турнирную таблицу, сменила тренера, попала в плей-офф на самом флажке – в последнем матче с лидером в лице «Металлурга». Но для того, чтобы попасть в топ-16, нужно было поражение АКМ, встречу которых игроки досматривали прямо на льду. Голливудская история, не иначе.

Голкипер магнитогорцев Никита Подскребалин поделился впечатлениями от этого момента: «Мы смотрели на телефоне пресс-атташе, а потом голос арены сказал, что сейчас выведут на экран. В моей жизни впервые произошла такая ситуация. Было радостно и весело!»

Главный тренер команды Евгений Полозов смог только ближе к Новому году вывести команду на проектные мощности, а концовка регулярки и вовсе получилась фееричной, на уровне топов ВХЛ – магнитогорцы выиграли 11 из 12 последних матчей, набрав очки в каждой игре (уступили только «Горняку» по буллитам).

Финишный рывок «Югры»

Мы ранее писали, что «Югра» угодила в яму, из которой надо срочно выбираться. Эту задачу ханты-мансийцы с достоинством выполнили – девять матчей с очками на финише и восемь побед. Причём были добыты они в стиле, который характерен «мамонтам» в этом сезоне – осторожно и надёжно. Во многих встречах для положительного результата хватало по две шайбы (в четырёх из девяти игр). Спасибо тут надо сказать обороне, а также голкиперам: Сохатскому и Герасимюку.

Игроки «Югры» Фото: vhlru.ru

Но перед главными матчами сезона надо всё же большое внимание уделить и атаке – «Рязань-ВДВ» играет в похожем стиле и не даст создавать много моментов. Следовательно, цена каждого нереализованного шанса возрастёт в несколько раз.

Грандиозный конфуз АКМ

Несколько недель назад мы вели речь о том, что АКМ почти наверняка попадёт в плей-офф, так как запас команда Галявиева имела внушительный. Но туляки создали себе проблемы такого масштаба, что решить их уже были не в состоянии. Команда проиграла шесть матчей подряд, забросив лишь четыре шайбы. Важен и тот факт, что две встречи были проиграны тем, кто уже не решал никакие задачи – «Ростову» и «Омским Крыльям».

В последнем матче АКМ устраивала ничья, но её добиться не удалось. И это несмотря на то, что до 50-й минуты счёт в матче с «Рубином» был 1:1 – всё решило подставление Дениса Давыдова на пятаке.

После встречи главный тренер команды сказал: «Нам не хватило характера, желания. После второй пропущенной шайбы нужно было перебороть себя, наступить себе на горло, чтобы сравнять. Наверное, из-за нашего отношения к хоккею мы заслужили то, что имеем, и остались без плей-офф».

Интересно, конечно, как в решающем матче сезона может не хватить желания, но факт остаётся фактом – финалист прошлого сезона, как и чемпион, сошли с дистанции досрочно.

Борьба за плей-офф в последний день получилась фантастической

Перед последним игровым днём расклад был такой: АКМ набрал 76 очков, а «СКА-Нева» и «Магнитка» – по 74. Петербуржцы уверенно в последнем матче победили «Торос» со счётом 4:1 и вынудили решать всё между собой туляков и магнитогорцев. Как было сказано, АКМ не справился с задачей и при равенстве очков уступил место сопернику из-за того, что хуже всех провёл личные встречи. Вот такой интересный сценарий получился.

Пары плей-офф

«Металлург» (1) — «Магнитка» (16)

«Динамо» (2) — «Буран» (15)

«Рубин» (3) — «СКА-Нева» (14)

«Горняк» (4) — «Норильск» (13)

«Химик» (5) — «Зауралье» (12)

«Югра» (6) — «Рязань-ВДВ» (11)

«Торпедо-Горький» (7) — «Звезда» (10)

«Челмет» (8) — «Молот» (9)

Интриги

В двух последних плей-офф победители регулярного чемпионата неизменно вылетали в первом раунде: «Югра» проиграла «Горняку», а «Молот» — «Соколу». Ждать ли сенсации в этом году? Сможет ли новичок ВХЛ повторить эти красивые истории?

Также интересна судьба и ещё одного новичка – «Торпедо-Горький». Готовы ли нижегородцы пошуметь и пройти как можно дальше?

Получится ли серия «Горняка» и «Норильска» самой результативной в первом раунде? Про стиль игры команды из Верхней Пышмы известно: команда играет в яркий и атакующий хоккей. Но «Норильск» является именно той командой, которая может ввязаться в авантюру бесшабашного хоккея и победить.

«Югра» и «Рязань-ВДВ» являются, наверное, самыми надёжными командами в лиге, в этой серии сведётся всё к тому, что победит тот, кто меньше будет ошибаться и выдумывать. Или плей-офф перевернёт все представления, сложившиеся в регулярке?