Яркое 22 марта: Аргентина без Месси в отборе к ЧМ-2026, УНИКС — «Локомотив-Кубань» в ЕЛ, «Торпедо» против СКА в КХЛ и волейбол!

Топ-события субботы: Миранчук в МЛС, Малкин против русских из «Коламбуса» и биатлон

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🏒 2:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Коламбус Блю Джекетс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 22 марта 2025, суббота. 02:00 МСК Питтсбург Пингвинз Питтсбург Не начался Коламбус Блю Джекетс Коламбус Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: ждать ли победы от одного из самых русских клубов лиги?

«Коламбус» может стать самой красивой историей этого сезона НХЛ: команда, которой предрекали только первый общий выбор драфта, может попасть в плей-офф. Однако если пару недель назад «мундиры» спокойно шли в восьмёрке, то серия поражений и плохая игра на выезде отбросили их вниз по таблице. «Питтсбург» сезон де-факто завершил, но суперзвёзды «пингвинов» не будут сдаваться просто так.

⚽️ 2:30: Уругвай — Аргентина, отборочный турнир ЧМ-2026 — Южная Америка, 13-й тур

Интрига: Аргентина де-факто обеспечит себе место на ЧМ-2026?

Аргентина проведёт два матча в марте без Лионеля Месси: он получил травму в игре за «Интер Майами». Но и без него аргентинцы близки к квалификации на ЧМ-2026 уже сейчас. Впереди — ключевая встреча с Уругваем. В первом очном матче команда Марсело Бьелсы одержала гостевую победу (1:0). Аргентина хочет реванша. Тем более в случае победы команда Лионеля Скалони оторвётся в таблице от Уругвая (идёт вторым) на восемь очков. Фактически это гарантирует аргентинцам попадание на чемпионат мира.

🏎 6:00: Формула-1 2025. Этап 2, Гран-при Китая. Спринт

Интрига: отыграется ли «Макларен» за пятничные ошибки?

Спринтерская гонка в Шанхае неожиданно получила мощнейшую интригу вопреки преимуществу «Макларена» над конкурентами. В пятничной спринт-квалификации Оскар Пиастри и Ландо Норрис не сумели воспользоваться скоростью своих машин, и в итоге австралиец стартует третьим, а британец – вовсе шестым. Сумеют ли они отыграться за треть обычной гоночной дистанции и без пит-стопов? При этом на первом ряду старые соперники Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен – ждём от них огненной борьбы как минимум на рывке к первому повороту.

🏎 10:00: Формула-1 2025. Этап 2, Гран-при Китая. Квалификация

Интрига: ждать ли изменений в расстановке сил?

Спринтерский уикенд Формулы-1 – это всегда возможность «перезагрузить» ситуацию, если вечером в пятницу ты обнаружил, что не нашёл подходящие настройки, а утренний спринт в субботу позволил всё перепроверить. Вот и посмотрим, изменится ли как-то расклад сил. Например, станет ли больше или меньше отрыв «Макларена» по чистой скорости? Останется ли Хэмилтон по темпу на одном круге существенно впереди Леклера? Как в целом сложится битва между «Феррари», «Ред Булл» и «Мерседесом»? Останется ли так же безнадёжен Лиам Лоусон? В общем, в квалификации многое может измениться…

🎿 10:00: Лыжи, чемпионат России. Женщины, масс-старт, 50 км, классический стиль

Интрига: Юлия Ступак внезапно заявилась на марафон — неужели стартует?

На самую длинную гонку чемпионата России — 2025 в Сыктывкаре заявились всего 40 участниц. Лидеры российских женских лыж гонку решили пропустить — не стартуют Наталья Терентьева, Дарья Непряева, Екатерина Смирнова, Лидия Горбунова, Анастасия Кулешова и многие другие. Зато на старт выйдут чемпионка Спартакиады-2024 в такой же гонке Евгения Крупицкая, олимпийская чемпионка Татьяна Сорина и — внезапно! — олимпийская чемпионка Юлия Ступак!

Ступак пропустила весь сезон, хотела стартовать на чемпионате России в Казани, но из-за болезни не смогла пробежать ни одной гонки. Юлия заявилась в последний момент, чтобы пробежать в родном регионе. Но выйдет ли на старт? И главное — доберётся ли до финиша?

🏀 14:00: УНИКС — «Локомотив-Кубань», Единая лига

Интрига: казанцы соберутся с силами?

В этом сезоне УНИКС уступает лишь клубам «большой четвёрки». При этом подопечные Перасовича в регулярном чемпионате ещё не побеждали только «Локомотив-Кубань», дважды проиграв краснодарцам. Железнодорожники после февральской паузы выступают нестабильно, тем не менее в играх с топ-4 всегда включаются на максимум. Удастся ли УНИКСу нанести «Локо» первое поражение в личном противостоянии?

🏒 14:30: «Автомобилист» — «Металлург» Магнитогорск, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 22 марта 2025, суббота. 14:30 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: где клуб из Екатеринбурга начнёт плей-офф?

«Автомобилист» уже точно не поднимется выше четвёртого места, но и ниже пятого тоже не упадет. Осталось понять позицию, а также соперника в первом раунде. С большой вероятностью это будет «Ак Барс», который сложно будет перегнать «Авангарду». «Металлург», вполне возможно, даст возможность сыграть молодёжи: шансы на второе место у команды сейчас чисто теоретические.

🎯 15:45: Биатлон, Кубок мира, девятый этап, гонки преследования, мужчины, 12.5 км и женщины, 10 км

Интрига: дрогнет ли Стурла Легрейд?

В мужском биатлоне до сих не умерла интрига в борьбе за «БХГ». После фееричного выступления в спринте Йоханнес Бё ещё ненамного приблизился к лидеру Стурле Легрейду. Тот был точен в гонке, но ногами не смог составить конкуренцию. Сейчас Йоханнеса от Стурлы отделяет 89 очков. Чтобы обратить ситуацию в свою пользу, королю нужно в двух оставшихся гонках победить, а его наследнику – допустить провалы. Подозреваем, что чаша весов на стороне Йоханнеса.

Усложняется ситуация и для француженки Лу Жанмонно, которая в драматичном спринте уступила Франциске Пройс 0,2 секунды, а это целых 15 очков в общем зачёте. Но отыграть их можно уже в гонке преследования. Только отдаст ли их немка?

🏒 17:00: «Торпедо» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 22 марта 2025, суббота. 17:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: останется ли СКА седьмым?

СКА очень гордится своей результативностью в этом сезоне, однако плохая игра в обороне девальвирует её ценность. В худшем для себя случае петербургский клуб может занять седьмое место и получить в соперники по первому раунду московское «Динамо». Для это надо как минимум обыграть «Торпедо» и ждать результата матча «Северстали».

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🏐 17:00: «Динамо-Ак Барс» — «Заречье-Одинцово», Суперлига (ж), 1/2 финала, первый матч

Интрига: что гости противопоставят лидеру?

«Динамо-Ак Барс» — явный фаворит, команда Зорана Терзича единственная, которая прошла в полуфинал, победив в двух встречах. «Заречье-Одинцово» совершило сенсацию, оставив за бортом московское «Динамо». Шанс подмосковного клуба в том, что на команду ничего не давит, подопечные Константина Ушакова могут играть раскованно. Но хватит ли этого для сенсации?

🏒 20:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Ванкувер Кэнакс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: какой клуб укрепит позиции в битве за плей-офф?

Перед сезоном оба клуба воспринимались как железные кандидаты на плей-офф, однако теперь оба идут вне зоны плей-офф. «Ванкувер» долгое время боролся с «Калгари», но теперь канадские команды оттеснил набравший сумасшедший ход «Сент-Луис». «Рейнджерс» не обрели стабильность после всех пертурбаций и рискуют пропустить кубковую весну даже после громкого обмена Джей Ти Миллера.

⚽️ 21:30: «Цинциннати» — «Атланта Юнайтед», МЛС

Интрига: «Атланта» начнёт стабильно побеждать?

«Атланта» не очень круто начала сезон МЛС. Всего одна победа в четырёх матчах и 12-е место в Восточной конференции. Но времени на исправление ситуации полно. И почему бы не начать с гостевой игры с «Цинциннати»? Да, соперник «Атланты» набрал шесть очков за четыре тура (у «Атланты» — четыре). Однако у «Юнайтед» намного круче состав. Есть все шансы на победу. Да и Алексею Миранчуку пора проснуться: у россиянина пока 0+0 за четыре игры.

🏒 23:00: «Лос-Анджелес Кингз» — «Каролина Харрикейнз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: как сыграют две надёжные обороны?

«Каролина» и «Лос-Анджелес» входят в пятёрку команд с самой надёжной обороной в лиге. «Каролина» давно минимизирует бросковые попытки благодаря крайне агрессивной игре, «Лос-Анджелес» ставит на более системный и скучный хоккей, где солируют домоседы-защитники, в число которых входит и Владислав Гавриков. Оба клуба идут в зоне плей-офф и наверняка хотят улучшать свои позиции: особенно «Лос-Анджелес», которому светит очередная серия с «Ойлерз».