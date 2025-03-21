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Расписание спортивных матчей 22 марта 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события субботы: Миранчук в МЛС, Малкин против русских из «Коламбуса» и биатлон
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 22 марта 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Яркое 22 марта: Аргентина без Месси в отборе к ЧМ-2026, УНИКС — «Локомотив-Кубань» в ЕЛ, «Торпедо» против СКА в КХЛ и волейбол!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Коламбус Блю Джекетс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2025, суббота. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Не начался
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: ждать ли победы от одного из самых русских клубов лиги?

«Коламбус» может стать самой красивой историей этого сезона НХЛ: команда, которой предрекали только первый общий выбор драфта, может попасть в плей-офф. Однако если пару недель назад «мундиры» спокойно шли в восьмёрке, то серия поражений и плохая игра на выезде отбросили их вниз по таблице. «Питтсбург» сезон де-факто завершил, но суперзвёзды «пингвинов» не будут сдаваться просто так.

Что происходит на Востоке?
«Оттава» точно в восьмёрке, а «Рейнджерс» могут пролететь мимо? Расклады на плей-офф НХЛ
«Оттава» точно в восьмёрке, а «Рейнджерс» могут пролететь мимо? Расклады на плей-офф НХЛ

⚽️ 2:30: Уругвай — Аргентина, отборочный турнир ЧМ-2026 — Южная Америка, 13-й тур

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 13-й тур
22 марта 2025, суббота. 02:30 МСК
Уругвай
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Аргентина де-факто обеспечит себе место на ЧМ-2026?

Аргентина проведёт два матча в марте без Лионеля Месси: он получил травму в игре за «Интер Майами». Но и без него аргентинцы близки к квалификации на ЧМ-2026 уже сейчас. Впереди — ключевая встреча с Уругваем. В первом очном матче команда Марсело Бьелсы одержала гостевую победу (1:0). Аргентина хочет реванша. Тем более в случае победы команда Лионеля Скалони оторвётся в таблице от Уругвая (идёт вторым) на восемь очков. Фактически это гарантирует аргентинцам попадание на чемпионат мира.

А как вообще проходит отбор на ЧМ?
Таких отборов на чемпионат мира ещё не было. Как не запутаться в регламенте
Таких отборов на чемпионат мира ещё не было. Как не запутаться в регламенте

🏎 6:00: Формула-1 2025. Этап 2, Гран-при Китая. Спринт

Формула-1 2025. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Спринт
22 марта 2025, суббота. 06:00 МСК
Не началось

Интрига: отыграется ли «Макларен» за пятничные ошибки?

Спринтерская гонка в Шанхае неожиданно получила мощнейшую интригу вопреки преимуществу «Макларена» над конкурентами. В пятничной спринт-квалификации Оскар Пиастри и Ландо Норрис не сумели воспользоваться скоростью своих машин, и в итоге австралиец стартует третьим, а британец – вовсе шестым. Сумеют ли они отыграться за треть обычной гоночной дистанции и без пит-стопов? При этом на первом ряду старые соперники Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен – ждём от них огненной борьбы как минимум на рывке к первому повороту.

Как прошла спринт-квалификация:
Вот вам и Хэмилтон на «Феррари»! Неожиданный спринтерский поул от Льюиса
Вот вам и Хэмилтон на «Феррари»! Неожиданный спринтерский поул от Льюиса

🏎 10:00: Формула-1 2025. Этап 2, Гран-при Китая. Квалификация

Формула-1 2025. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Квалификация
22 марта 2025, суббота. 10:00 МСК
Не началось

Интрига: ждать ли изменений в расстановке сил?

Спринтерский уикенд Формулы-1 – это всегда возможность «перезагрузить» ситуацию, если вечером в пятницу ты обнаружил, что не нашёл подходящие настройки, а утренний спринт в субботу позволил всё перепроверить. Вот и посмотрим, изменится ли как-то расклад сил. Например, станет ли больше или меньше отрыв «Макларена» по чистой скорости? Останется ли Хэмилтон по темпу на одном круге существенно впереди Леклера? Как в целом сложится битва между «Феррари», «Ред Булл» и «Мерседесом»? Останется ли так же безнадёжен Лиам Лоусон? В общем, в квалификации многое может измениться…

Ушёл из жизни знаменитый эксперт Формулы-1:
Скончался легенда Формулы-1 Эдди Джордан. Шумахер, Ньюи, «Астон» — это всё он
Скончался легенда Формулы-1 Эдди Джордан. Шумахер, Ньюи, «Астон» — это всё он

🎿 10:00: Лыжи, чемпионат России. Женщины, масс-старт, 50 км, классический стиль

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Выльгорт
Женщины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
22 марта 2025, суббота. 10:00 МСК
Не началось

Интрига: Юлия Ступак внезапно заявилась на марафон — неужели стартует?

На самую длинную гонку чемпионата России — 2025 в Сыктывкаре заявились всего 40 участниц. Лидеры российских женских лыж гонку решили пропустить — не стартуют Наталья Терентьева, Дарья Непряева, Екатерина Смирнова, Лидия Горбунова, Анастасия Кулешова и многие другие. Зато на старт выйдут чемпионка Спартакиады-2024 в такой же гонке Евгения Крупицкая, олимпийская чемпионка Татьяна Сорина и — внезапно! — олимпийская чемпионка Юлия Ступак!

Ступак пропустила весь сезон, хотела стартовать на чемпионате России в Казани, но из-за болезни не смогла пробежать ни одной гонки. Юлия заявилась в последний момент, чтобы пробежать в родном регионе. Но выйдет ли на старт? И главное — доберётся ли до финиша?

Крупицкая выиграла 50 км на Спартакиаде
«Я просила девчонок помочь». Женский полтинник на Спартакиаде выиграла вчерашняя юниорка
«Я просила девчонок помочь». Женский полтинник на Спартакиаде выиграла вчерашняя юниорка

🏀 14:00: УНИКС — «Локомотив-Кубань», Единая лига

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: казанцы соберутся с силами?

В этом сезоне УНИКС уступает лишь клубам «большой четвёрки». При этом подопечные Перасовича в регулярном чемпионате ещё не побеждали только «Локомотив-Кубань», дважды проиграв краснодарцам. Железнодорожники после февральской паузы выступают нестабильно, тем не менее в играх с топ-4 всегда включаются на максимум. Удастся ли УНИКСу нанести «Локо» первое поражение в личном противостоянии?

У краснодарцев проблемы?
«Локомотив» — больше не претендент на титул? ЦСКА прервал чёрную серию с Краснодаром
«Локомотив» — больше не претендент на титул? ЦСКА прервал чёрную серию с Краснодаром

🏒 14:30: «Автомобилист» — «Металлург» Магнитогорск, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: где клуб из Екатеринбурга начнёт плей-офф?

«Автомобилист» уже точно не поднимется выше четвёртого места, но и ниже пятого тоже не упадет. Осталось понять позицию, а также соперника в первом раунде. С большой вероятностью это будет «Ак Барс», который сложно будет перегнать «Авангарду». «Металлург», вполне возможно, даст возможность сыграть молодёжи: шансы на второе место у команды сейчас чисто теоретические.

Новые откровения Андрея Разина:
«Как мы играем на тренировках? На пиво!» Разин об отработке буллитов игроками «Металлурга»

🎯 15:45: Биатлон, Кубок мира, девятый этап, гонки преследования, мужчины, 12.5 км и женщины, 10 км

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 9, Осло-Хольменколлен, Норвегия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
22 марта 2025, суббота. 15:45 МСК
Не началось
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 9, Осло-Хольменколлен, Норвегия
Женщины. 10 км Гонка преследования
22 марта 2025, суббота. 17:50 МСК
Не началось

Интрига: дрогнет ли Стурла Легрейд?

В мужском биатлоне до сих не умерла интрига в борьбе за «БХГ». После фееричного выступления в спринте Йоханнес Бё ещё ненамного приблизился к лидеру Стурле Легрейду. Тот был точен в гонке, но ногами не смог составить конкуренцию. Сейчас Йоханнеса от Стурлы отделяет 89 очков. Чтобы обратить ситуацию в свою пользу, королю нужно в двух оставшихся гонках победить, а его наследнику – допустить провалы. Подозреваем, что чаша весов на стороне Йоханнеса.

Усложняется ситуация и для француженки Лу Жанмонно, которая в драматичном спринте уступила Франциске Пройс 0,2 секунды, а это целых 15 очков в общем зачёте. Но отыграть их можно уже в гонке преследования. Только отдаст ли их немка?

Последние гонки легенд
Джакомель — об уходе братьев Бё из спорта: нам повезло, что мы жили с ними в одну эпоху

🏒 17:00: «Торпедо» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: останется ли СКА седьмым?

СКА очень гордится своей результативностью в этом сезоне, однако плохая игра в обороне девальвирует её ценность. В худшем для себя случае петербургский клуб может занять седьмое место и получить в соперники по первому раунду московское «Динамо». Для это надо как минимум обыграть «Торпедо» и ждать результата матча «Северстали».

Главная звезда СКА снова в строю:
«Я возвращаюсь в СКА и готов играть». Евгений Кузнецов — о восстановлении от травмы

🏐 17:00: «Динамо-Ак Барс» — «Заречье-Одинцово», Суперлига (ж), 1/2 финала, первый матч

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . 1/2 финала. 1-й матч
22 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Не начался
Заречье-Одинцово
Московская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: что гости противопоставят лидеру?

«Динамо-Ак Барс» — явный фаворит, команда Зорана Терзича единственная, которая прошла в полуфинал, победив в двух встречах. «Заречье-Одинцово» совершило сенсацию, оставив за бортом московское «Динамо». Шанс подмосковного клуба в том, что на команду ничего не давит, подопечные Константина Ушакова могут играть раскованно. Но хватит ли этого для сенсации?

Подмосковный клуб вышел в полуфинал впервые за 10 лет:
Провал «Динамо»! Впервые за 21 год москвички вне топ-4
Провал «Динамо»! Впервые за 21 год москвички вне топ-4

🏒 20:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Ванкувер Кэнакс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2025, суббота. 20:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Не начался
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: какой клуб укрепит позиции в битве за плей-офф?

Перед сезоном оба клуба воспринимались как железные кандидаты на плей-офф, однако теперь оба идут вне зоны плей-офф. «Ванкувер» долгое время боролся с «Калгари», но теперь канадские команды оттеснил набравший сумасшедший ход «Сент-Луис». «Рейнджерс» не обрели стабильность после всех пертурбаций и рискуют пропустить кубковую весну даже после громкого обмена Джей Ти Миллера.

Удачный матч Панарина:
Панарин передал привет бывшей! Забил «Коламбусу» и тащит «Рейнджерс» в плей-офф
Панарин передал привет бывшей! Забил «Коламбусу» и тащит «Рейнджерс» в плей-офф

⚽️ 21:30: «Цинциннати» — «Атланта Юнайтед», МЛС

США — Major League Soccer . МЛС
22 марта 2025, суббота. 21:30 МСК
Цинциннати
Цинциннати
Не начался
Атланта Юнайтед
Атланта
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Атланта» начнёт стабильно побеждать?

«Атланта» не очень круто начала сезон МЛС. Всего одна победа в четырёх матчах и 12-е место в Восточной конференции. Но времени на исправление ситуации полно. И почему бы не начать с гостевой игры с «Цинциннати»? Да, соперник «Атланты» набрал шесть очков за четыре тура (у «Атланты» — четыре). Однако у «Юнайтед» намного круче состав. Есть все шансы на победу. Да и Алексею Миранчуку пора проснуться: у россиянина пока 0+0 за четыре игры.

Как Месси «наказал» «Атланту» в прошлом матче:
«Этот гол мог забить только Лео». Новый шедевр от Месси в игре с командой Миранчука! Видео
«Этот гол мог забить только Лео». Новый шедевр от Месси в игре с командой Миранчука! Видео

🏒 23:00: «Лос-Анджелес Кингз» — «Каролина Харрикейнз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2025, суббота. 23:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как сыграют две надёжные обороны?

«Каролина» и «Лос-Анджелес» входят в пятёрку команд с самой надёжной обороной в лиге. «Каролина» давно минимизирует бросковые попытки благодаря крайне агрессивной игре, «Лос-Анджелес» ставит на более системный и скучный хоккей, где солируют домоседы-защитники, в число которых входит и Владислав Гавриков. Оба клуба идут в зоне плей-офф и наверняка хотят улучшать свои позиции: особенно «Лос-Анджелес», которому светит очередная серия с «Ойлерз».

Что происходит на Западе НХЛ?
«Сент-Луис» не оставит шансов канадцам и новичку лиги? Расклад на плей-офф НХЛ
«Сент-Луис» не оставит шансов канадцам и новичку лиги? Расклад на плей-офф НХЛ
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