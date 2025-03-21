«Что, чёрт возьми, вообще происходит?!» Реакция Америки на крутой 888-й гол Овечкина

Александр Овечкин явно не хочет откладывать дело в долгий ящик. Он точно намерен побить рекорд Уэйна Гретцки в нынешнем сезоне. И у капитана «Вашингтона» отлично получается! Он вновь поразил ворота соперника и сократил отставание от Величайшего.

На этот раз Ови забил «Филадельфии», открыв счёт в матче. Он оформил свой 35-й гол в сезоне и 888-й в карьере. Теперь от Гретцки его отделяет всего шесть шайб, а от нового рекорда — семь.

Кроме того, Овечкин в 15‑й раз в карьере достиг отметки в 15+ голов за регулярку. Благодаря этому форвард «Вашингтона» побил рекорд НХЛ по количеству сезонов с 35+ шайбами, обогнав легенду «Кэпиталз» Майка Гартнера. Вместе с тем Александр забил 240-й гол в первых периодах и вышел на второе место в истории НХЛ по этому показателю, сравнявшись с Филом Эспозито. Рекорд принадлежит Гретцки — 241. Так что Ови вплотную приблизился к канадцу и здесь.

Продолжаем нашу традиционную рубрику. Как на новый гол Овечкина отреагировали в Северной Америке?

«Алекс не собирался проводить второй матч без голов. Не в этот момент сезона»

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер отметила важность шайбы капитана «столичных».

«Овечкина и «Вашингтон» просто не остановить.

Алекс не собирался проводить второй матч без голов. Не в этот момент сезона. С самого начала игры он был голоден. Ови двигался вдоль борта к воротам, а затем ушёл немного в центр и вколотил шайбу после передачи от Алексея Протаса.

Этот гол стал 35-м для Овечкина в сезоне. Алекс вышел на четвёртое место в списке лучших снайперов НХЛ и оформил 888-ю шайбу в карьере. Теперь ему нужно шесть, чтобы сравняться с Уэйном Гретцки, и семь, чтобы обойти его. Он сохраняет невероятный темп и может сделать это в нынешнем сезоне.

Гол Овечкина стал катализатором, который был нужен вашингтонцам в матче, в котором поначалу особо и не было событий», — написала Сильбер.

Александр Овечкин с партнёрами по «Вашингтону» Фото: Nick Wass/AP Photo/ТАСС

NHL Network на своей странице в соцсетях отреагировала следующим образом: «Ещё один шаг к истории для Алекса Овечкина!»

«Болельщики запомнят матч не из-за выхода в плей-офф. Они запомнят восьмёрки»

Обозреватель Russian Machine Never Breaks Иан Оланд рассказал о магии чисел в этом матче. Здесь Великая восьмёрка также стала катализатором волшебства.

«У «Кэпиталз» сумасшедшая ночь восьмёрок:

Алекс Овечкин, выступающий под номером восемь, забил свой 888-й гол в карьере;

Брэндон Дьюхейм забросил свою восьмую шайбу в сезоне;

Эндрю Манджапане, выступающий под номером 88, зажёг лампу за воротами соперника.

Что, чёрт возьми, вообще происходит?!

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«Вашингтон» обыграл «Филадельфию» со счётом 3:2. Эта победа сделала «Кэпиталз» первой командой в текущем сезоне НХЛ, набравшей 100 очков, и обеспечила им место в плей-офф.

Но болельщики запомнят матч не из-за этого. Они запомнят восьмёрки.

В первом периоде Алекс Овечкин успел на добивание, забросив свою 888-ю шайбу в карьере, что приблизило его на расстояние семи голов к новому рекорду.

Исторический бросок Ови начал космический танец восьмёрок в каждом голе «Кэпс» в тот вечер.

«Там было много восьмёрок», — проницательно заметил Овечкин после игры.

Трёх вдохновлённых восьмёрками голов было достаточно, чтобы принести «Кэпиталз» победу, выведшую их в плей-офф. Если они продолжат в том же духе, то в розыгрыше Кубка Стэнли им доведётся играть с восьмой сеяной командой Восточной конференции.

«Кэпиталз», сумевшие нанести всего восемь бросков во втором периоде, удержали своего соперника на уровне 28 бросков за матч.

Действительно великолепная игра.

Овечкину осталось забить семь голов, чтобы побить рекорд по количеству голов в НХЛ — 894. Он на пути к тому, чтобы сравняться с Гретцки 10 апреля в матче с «Каролиной» и обойти его 12 апреля в Коламбусе», — написал Оланд.

«Говорю от лица всей команды: мы бы хотели, чтобы он побил рекорд»

В команде также отреагировали на новый гол Овечкина.

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери рассказал о влиянии погони за рекордом на хоккеистов «столичных».

«О, я думаю, в этом есть масса положительных моментов. Наши ребята подпитываются энергией от этого на скамейке. Они тянутся к Ови. Я думаю, это заряжает их энергией, помогает играть на более высоком уровне. Алекс, честно говоря, даже помогает им повысить свой уровень игры, когда парни выходят рядом с ним, пытаясь провести продуктивные смены.

Мы говорили об этом как команда. Мы должны просто играть в свой хоккей. Если ты играешь в рамках нашей структуры, с Ови будут происходить хорошие вещи. Так что играй в рамках нашей системы — и Алекс получит свои шансы. Но я как тренер не сомневаюсь, что эта погоня и связанная с ней энергия не отвлекают и не мешают нашей команде. В этом есть огромное преимущество», — сказал Карбери.

Счётчик заброшенных Александром Овечкиным шайб Фото: Nick Wass/AP Photo/ТАСС

Нападающий «Вашингтона» Эндрю Манджапане поделился мыслями о потенциальном волнении капитана и хоккеистов по мере приближения к рекорду.

«Команда и сам Ови испытывают волнение из-за такого важного момента? Нет, я так не думаю. Все знают, что он может это сделать, нет никакого дополнительного давления на него или чего-то ещё. Алекс — отличный хоккеист, и он всегда находит правильные места для броска. Я думаю, он просто фокусируется на этом от матча к матчу, как и все игроки. Мы просто выходим и играем, просто играем все вместе, играем, что бы ни случилось. Это, я думаю, и есть менталитет нашей команды», — сказал Манджапане.

Вратарь «столичных» Чарли Линдгрен выступил с большой речью, в которой рассказал о переменах, которые он увидел, когда Овечкин приблизился к рекорду, а также отметил энергию, которую это привнесло в команду, и скромность капитана «Кэпиталз».

«Он забил важный гол в важное время, это позволяет нам двигаться вперёд. Болельщики на трибунах чувствуют себя вовлечёнными в происходящее. Даже общение со СМИ здесь — теперь с нами говорят больше журналистов, и больше людей приходят на наши матчи, нам уделяют больше внимания. Так что отдайте должное Ови, ещё один важный гол и ещё один шаг к цели.

Лучшее в его погоне — тот факт, что вы даже не узнаете, что он чувствует. Просто видя Ови каждый день, его поведение, то, как он выходит на лёд, то, как он общается, вы бы и понятия не имели, что он гонится за величайшим рекордом по количеству голов в истории НХЛ. Так что это довольно круто. Я говорю об этом с тех пор, как пришёл в команду: Алекс — фантастический лидер, просто феноменальный одноклубник и, очевидно, чертовски хороший голеадор.

Говорю от лица всей команды: мы бы хотели, чтобы он побил рекорд. Он создаёт массу голевых моментов в каждом матче. Сегодня Ови мог забросить несколько шайб.

Так что да, очевидно, я не знаю точно, что он чувствует. Я не знаю, какое давление он испытывает. Но, боже, я скажу вам, просто видя его и находясь с ним каждый день: смотря на Алекса, вы бы не поняли, что он вообще испытывает какое-либо давление. Ови всё ещё выходит и приносит результаты, забивает голы для команды и является чертовски хорошим капитаном», — сказал Линдгрен.