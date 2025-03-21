«Локомотив» не оставил шансов «Динамо», «Спартак» начнёт плей-офф дома. Итоги дня в КХЛ

Представляем дайджест главных событий в КХЛ за 21 марта 2025 года.

«Адмирал» уступил «Нефтехимику» в гостях и потерпел четвёртое поражение подряд

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Нефтехимик» принимал «Адмирал» из Владивостока. Хозяева одержали победу со счётом 2:1.

В составе «Нефтехимика» отличились Дмитрий Жукенов и Андрей Белозёров. За «Адмирал» заброшенной шайбой отметился Никита Сошников.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Нефтехимик» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 65 очков за 67 матчей. «Адмирал» находится на седьмой строчке в турнирной таблице Востока, заработав 69 очков за аналогичное количество игр.

Дубль Борикова помог минскому «Динамо» в четвёртый раз в сезоне победить ЦСКА

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московский ЦСКА и минское «Динамо». Команды играли на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве. «Динамо» одержало победу со счётом 4:1.

В составе ЦСКА отличился Денис Гурьянов. За гостей шайбы на свой счёт записали Роман Горбунов, Вадим Мороз и Егор Бориков (дважды).

Отметим, что предыдущие три встречи также закончились победой минского «Динамо» (5:4 ОТ, 2:0, 4:1).

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 83 очка за 67 матчей. Минское «Динамо» находится на четвёртой строчке в турнирной таблице Запада, заработав 84 очка за аналогичное количество встреч.

«Локомотив» одержал победу над московским «Динамо», забросив две шайбы в концовке

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало ярославский «Локомотив». Гости одержали победу со счётом 4:1.

В составе «Динамо» заброшенной шайбой отметился Никита Гусев. За «Локомотив» шайбы забросили Андрей Сергеев, Рихард Паник. Байрон Фрейз и Александр Радулов отличились в концовке третьего периода, сделав счёт 4:1.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 89 очков за 67 матчей. «Локомотив» находится на первой строчке в турнирной таблице Запада, заработав 102 очка за 68 встреч.

«Я возвращаюсь в СКА и готов играть». Евгений Кузнецов — о восстановлении от травмы

Нападающий СКА Евгений Кузнецов заявил, что вернулся в состав армейского клуба после восстановления от травмы.

«Я возвращаюсь в команду, очень этому рад. Был в постоянной коммуникации с тренерским штабом и докторами – постоянно мониторили моё состояние. С нетерпением ждал возвращения. Благодарю тренеров и медицинский персонал за работу над моим восстановлением. Клуб помогал семье со всеми бытовыми вопросами. Были созданы все условия для скорейшего возвращения. Тесты показали, что я в порядке. Чувствую, что готов играть. Спасибо болельщикам за поддержку. Скоро увидимся на льду», — приводит слова Кузнецова «Матч ТВ».

Напомним, Кузнецов в сезоне провёл лишь 38 матчей, в которых набрал 37 (12+25) очков. 28 февраля 2025 года он был вновь внесён армейским клубом в список травмированных.

Сергей Фёдоров высказался о ситуации с положительной допинг-пробой форварда ЦСКА Каменева

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный призёр Олимпийских игр и трёхкратный чемпион мира, член наблюдательного совета ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал ситуацию с положительной допинг-пробой форварда армейского клуба Владислава Каменева.

«Это какая-то, извините за выражение, несусветица. Я не могу поверить, зная Влада лично, что он что-то такое мог сделать. Это профессионал с большой буквы, и то, что вдруг проба показала положительный результат, — я это до сих пор не принимаю. Я считаю, произошла какая-то ошибка, такого не могло просто быть.

Считаю, что надо постараться помочь Владу в этой ситуации, доказать, что это было случайностью с большой буквы. Играя столько лет, выиграть с ЦСКА два Кубка Гагарина и вдруг ни с того ни с сего получить такой тест, понимаешь, что должно быть проведено очень щепетильное расследование, как было и что было», — цитирует Фёдорова ТАСС.

Напомним, о положительной допинг-пробе Каменева стало известно 15 марта.

Каменев выступает за ЦСКА с 2021 года. В нынешнем сезоне 28-летний форвард провёл 63 матча, в которых забросил 10 шайб и отдал 16 результативных передач.

Легионер «Сочи» — о молодёжной суперсерии Россия — Канада: сумасшедшие матчи, всегда ажиотаж

Нападающий ХК «Сочи» Уилл Биттен рассказал о своих впечатлениях от игр против молодёжной сборной России.

— Вы играли против сборной России на юниорской Суперсерии. Какими вам запомнились эти игры?

— Да, эти матчи были особенными, сумасшедшими. Для меня было огромной честью представлять Канаду в таких играх. Вокруг них всегда был ажиотаж. Один из матчей был на площадке моего клуба в Гамильтоне, и мне даже удалось забить. Надеюсь, в будущем мы снова увидим подобные игры, — сказал Биттен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

В текущем сезоне Биттен провёл 50 матчей, в которых набрал 19 (11+8) очков.

СДК КХЛ огласил решение по Голышеву, который нанёс повреждение Никишину

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча «Автомобилиста» со СКА и принял решение не накладывать на нападающего «Автомобилиста» Анатолия Голышева санкции, предусмотренные статьёй 28 Дисциплинарного регламента КХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, судьи смотрели видеоповтор эпизода на предмет колющего удара от Голышева на капитане СКА Александре Никишине, но удаления не последовало.

«Ребята получают удовольствие». Олимпийский чемпион назвал главное открытие сезона КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал, какой клуб стал для него открытием в текущем сезоне КХЛ.

— Как вам игра «Северстали» в нынешнем сезоне?

— Это открытие. В том году было «Торпедо», в этом — однозначно «Северсталь». И игра радует, самое главное!

— Кто может составить конкуренцию череповчанам в категории «открытие сезона»?

— Да я думаю, что никто. Именно по открытию — никто. Они выделяются. Какие б ни были трудные игры, выезды, они держат свою марку и играют в своём стиле. Не отступают от него. И видно, что ребята получают удовольствие от игры. Это самое главное, — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

«Северсталь» заработала 81 очко после 67 матчей. Команда находится на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

Материалы по теме Кожевников оценил шансы «Северстали» на Кубок Гагарина в этом сезоне КХЛ

Сушинский: зачем Панарину и Шестёркину возвращаться в КХЛ? Позориться никто не хочет

Чемпион мира и бывший нападающий СКА Максим Сушинский высказался о возможном возвращении игроков «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина и Артемия Панарина из НХЛ в КХЛ.

— Сейчас в НХЛ выступает несколько звёздных игроков, которые играли в СКА. Вы бы хотели, чтобы Шестёркин и Панарин вернулись из НХЛ именно в СКА?

— Вы смеётесь? Из НХЛ уже люди не возвращаются (смеётся). Тем более такие. Зачем им возвращаться? Думаю, что они завершат свои карьеры там. А приезжать просто позориться здесь на закате карьеры, думаю, никто не хочет, — приводит слова Сушинского «Спорт день за днём».

«Спартак» гарантировал себе старт плей-офф КХЛ на домашнем льду

ХК «Спартак» гарантировал себе старт плей-офф КХЛ на домашнем льду. Это произошло после победы минского «Динамо» во встрече с ЦСКА со счётом 4:1.

На данный момент «Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. После 67 матчей команда Алексея Жамнова набрала 85 очков.

Напомним, в прошлом сезоне «Спартак» во втором раунде Кубка Гагарина уступил «Металлургу» в четырёх встречах из шести.

Матчи 22 марта

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