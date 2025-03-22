На кого выйдет «Авангард»? «Динамо» М налетит на СКА? Все расклады на плей-офф КХЛ

В регулярном чемпионате КХЛ осталось два игровых дня. 68 матчей провёл только «Локомотив», ставший обладателем Кубка Континента, все остальные команды ещё проведут по одной встрече. Состав плей-офф давно определён, но при этом до сих пор сложилась только одна пара – «Локомотив» сыграет с «Торпедо». В остальном в таблицах конференций невероятная плотность, и всё решится буквально на флажке. Представляем расклады для каждой из команд.
Западная конференция
«Локомотив» — первый, «Торпедо» финиширует на восьмом месте, московское «Динамо» — точно второе. А что дальше?
«Спартак»
- Займёт третье место в конференции, если обыграет «Ладу» ИЛИ минское «Динамо» уступит ХК «Сочи» в основное время.
- Займёт четвёртое место в конференции, если проиграет «Ладе» любым способом И минское «Динамо» уступит ХК «Сочи» любым способом.
«Динамо» Мн
- Займёт третье место, если победит ХК «Сочи» И «Спартак» проиграет «Ладе».
- Займёт четвёртое место, если «Спартак» обыграет «Ладу» ИЛИ ЦСКА уступит «Витязю» любым способом.
- Займёт пятое место, если проиграет ХК «Сочи» в основное время И ЦСКА победит «Витязь».
ЦСКА
- Займёт четвёртое место, если обыграет «Витязь» И минское «Динамо» уступит ХК «Сочи» в основное время.
- Займёт пятое место, если одолеет «Витязь» И минское «Динамо» не уступит ХК «Сочи» в основное время ИЛИ ЦСКА не проиграет «Витязю» в основное время ИЛИ «Северсталь» уступит московскому «Динамо».
- Займёт шестое место, если проиграет «Витязю» в основное время И «Северсталь» победит московское «Динамо».
ХК ЦСКА
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
«Северсталь»
- Займёт пятое место, если обыграет московское «Динамо» И ЦСКА уступит «Витязю» в основное время.
- Займёт шестое место, если ЦСКА не проиграет «Витязю» в основное время И СКА уступит «Торпедо».
- Займёт седьмое место, если проиграет московскому «Динамо» в основное время И СКА одолеет «Торпедо».
СКА
- Займёт шестое место, если обыграет «Торпедо» И «Северсталь» уступит московскому «Динамо» в основное время.
- Займёт седьмое место, если «Северсталь» не проиграет московскому «Динамо» в основное время.
Восточная конференция
«Трактор» — точно первый, а вот дальше возможны варианты.
«Салават Юлаев»
- Займёт второе место, если не проиграет «Барысу» в основное время ИЛИ «Металлург» уступит «Автомобилисту».
- Займёт третье место, если проиграет «Барысу» в основное время И «Металлург» одолеет «Автомобилист».
«Металлург»
- Займёт второе место, если победит «Автомобилист» И «Салават» проиграет «Барысу» в основное время.
- Займёт третье место, если «Салават» не проиграет «Барысу» в основное время.
«Автомобилист»
- Займёт четвёртое место, если не уступит «Металлургу» в основное время ИЛИ «Ак Барс» проиграет «Сибири».
- Займёт пятое место, если проиграет «Металлургу» в основное время И «Ак Барс» победит «Сибирь».
«Ак Барс»
- Займёт четвёртое место, если обыграет «Сибирь» И «Автомобилист» уступит «Металлургу» в основное время.
- Займёт пятое место, если «Автомобилист» не проиграет в основное время «Металлургу» И «Авангард» уступит «Куньлуню».
- Займёт шестое место, если проиграет «Сибири» И «Авангард» одолеет «Куньлунь».
«Авангард»
- Займёт пятое место, если наберёт больше очков, чем «Ак Барс» по итогам игрового дня.
- Займёт шестое место, если «Ак Барс» обыграет «Сибирь».
ХК «Авангард»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
«Адмирал»
- Займёт седьмое место, если обыграет «Нефтехимик» ИЛИ «Сибирь» уступит «Ак Барсу».
- Займёт восьмое место, если проиграет «Нефтехимику» И «Сибирь» одолеет «Ак Барс».
«Сибирь»
- Займёт седьмое место, если победит «Ак Барс» И «Адмирал» проиграет «Нефтехимику».
- Займёт восьмое место, если уступит «Ак Барсу» в основное время ИЛИ «Адмирал» обыграет «Нефтехимик».