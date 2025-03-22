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Кто на кого выходит в плей-офф КХЛ, расклады на первый раунд Кубка Гагарина, сетка, таблица, все пары в плей-офф

На кого выйдет «Авангард»? «Динамо» М налетит на СКА? Все расклады на плей-офф КХЛ
Лев Лукин
Все расклады на плей-офф КХЛ
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Командам осталось сыграть по одному матчу в регулярке, но сейчас известна только одна пара Кубка Гагарина.

В регулярном чемпионате КХЛ осталось два игровых дня. 68 матчей провёл только «Локомотив», ставший обладателем Кубка Континента, все остальные команды ещё проведут по одной встрече. Состав плей-офф давно определён, но при этом до сих пор сложилась только одна пара – «Локомотив» сыграет с «Торпедо». В остальном в таблицах конференций невероятная плотность, и всё решится буквально на флажке. Представляем расклады для каждой из команд.

Ждать ли большую сенсацию на Западе?
Первая пара плей-офф КХЛ уже известна. Что «Торпедо» может противопоставить «Локомотиву»?
Первая пара плей-офф КХЛ уже известна. Что «Торпедо» может противопоставить «Локомотиву»?

Западная конференция

«Локомотив» — первый, «Торпедо» финиширует на восьмом месте, московское «Динамо» — точно второе. А что дальше?

«Спартак»

  • Займёт третье место в конференции, если обыграет «Ладу» ИЛИ минское «Динамо» уступит ХК «Сочи» в основное время.
  • Займёт четвёртое место в конференции, если проиграет «Ладе» любым способом И минское «Динамо» уступит ХК «Сочи» любым способом.

«Динамо» Мн

  • Займёт третье место, если победит ХК «Сочи» И «Спартак» проиграет «Ладе».
  • Займёт четвёртое место, если «Спартак» обыграет «Ладу» ИЛИ ЦСКА уступит «Витязю» любым способом.
  • Займёт пятое место, если проиграет ХК «Сочи» в основное время И ЦСКА победит «Витязь».

ЦСКА

  • Займёт четвёртое место, если обыграет «Витязь» И минское «Динамо» уступит ХК «Сочи» в основное время.
  • Займёт пятое место, если одолеет «Витязь» И минское «Динамо» не уступит ХК «Сочи» в основное время ИЛИ ЦСКА не проиграет «Витязю» в основное время ИЛИ «Северсталь» уступит московскому «Динамо».
  • Займёт шестое место, если проиграет «Витязю» в основное время И «Северсталь» победит московское «Динамо».
ХК ЦСКА

ХК ЦСКА

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Северсталь»

  • Займёт пятое место, если обыграет московское «Динамо» И ЦСКА уступит «Витязю» в основное время.
  • Займёт шестое место, если ЦСКА не проиграет «Витязю» в основное время И СКА уступит «Торпедо».
  • Займёт седьмое место, если проиграет московскому «Динамо» в основное время И СКА одолеет «Торпедо».

СКА

  • Займёт шестое место, если обыграет «Торпедо» И «Северсталь» уступит московскому «Динамо» в основное время.
  • Займёт седьмое место, если «Северсталь» не проиграет московскому «Динамо» в основное время.
Онлайн-трансляция последних дней регулярки КХЛ:
Большая развязка на Востоке КХЛ! Все пары и расклады на первый раунд Кубка Гагарина, LIVE
Live
Большая развязка на Востоке КХЛ! Все пары и расклады на первый раунд Кубка Гагарина, LIVE

Восточная конференция

«Трактор» — точно первый, а вот дальше возможны варианты.

«Салават Юлаев»

  • Займёт второе место, если не проиграет «Барысу» в основное время ИЛИ «Металлург» уступит «Автомобилисту».
  • Займёт третье место, если проиграет «Барысу» в основное время И «Металлург» одолеет «Автомобилист».

«Металлург»

  • Займёт второе место, если победит «Автомобилист» И «Салават» проиграет «Барысу» в основное время.
  • Займёт третье место, если «Салават» не проиграет «Барысу» в основное время.

«Автомобилист»

  • Займёт четвёртое место, если не уступит «Металлургу» в основное время ИЛИ «Ак Барс» проиграет «Сибири».
  • Займёт пятое место, если проиграет «Металлургу» в основное время И «Ак Барс» победит «Сибирь».

«Ак Барс»

  • Займёт четвёртое место, если обыграет «Сибирь» И «Автомобилист» уступит «Металлургу» в основное время.
  • Займёт пятое место, если «Автомобилист» не проиграет в основное время «Металлургу» И «Авангард» уступит «Куньлуню».
  • Займёт шестое место, если проиграет «Сибири» И «Авангард» одолеет «Куньлунь».

«Авангард»

  • Займёт пятое место, если наберёт больше очков, чем «Ак Барс» по итогам игрового дня.
  • Займёт шестое место, если «Ак Барс» обыграет «Сибирь».
ХК «Авангард»

ХК «Авангард»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Адмирал»

  • Займёт седьмое место, если обыграет «Нефтехимик» ИЛИ «Сибирь» уступит «Ак Барсу».
  • Займёт восьмое место, если проиграет «Нефтехимику» И «Сибирь» одолеет «Ак Барс».

«Сибирь»

  • Займёт седьмое место, если победит «Ак Барс» И «Адмирал» проиграет «Нефтехимику».
  • Займёт восьмое место, если уступит «Ак Барсу» в основное время ИЛИ «Адмирал» обыграет «Нефтехимик».
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