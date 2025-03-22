На кого выйдет «Авангард»? «Динамо» М налетит на СКА? Все расклады на плей-офф КХЛ

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Командам осталось сыграть по одному матчу в регулярке, но сейчас известна только одна пара Кубка Гагарина.