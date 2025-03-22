Три россиянина — в топ-5 лучших вратарей-бомбардиров сезона НХЛ! Как они это делают?

По мере приближения Александра Овечкина к историческому снайперскому рекорду Гретцки все остальные инфоповоды из мира хоккея постепенно начинают отступать на второй план. Однако это нисколько не означает, что на данный момент в лиге не происходит ничего другого, что заслуживало бы всеобщего внимания. Наоборот, в НХЛ регулярно случаются вещи, которые в менее примечательный исторический период пестрили бы яркими заголовками во всех СМИ.

Одно из таких событий случилось в ночь с 20 на 21 марта, когда российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин отметился сразу двумя результативными передачами в домашнем матче с «Монреаль Канадиенс» (4:3 ОТ), причём вторая из них была сделана в овертайме. Благодаря этому достижению Сорокин установил рекорд «Айлендерс» по количеству очков в одной игре среди голкиперов. Кроме того, россиянин стал шестым вратарём за последние пять лет, кто набирал два очка за результативность в одной встрече. Ранее это делали Алекс Неделькович, Пётр Кочетков, Джордан Биннингтон, Эдин Хилл и Джонатан Бернье.

А если кто не помнит, то 1 марта Илья стал автором заброшенной шайбы в игре с «Нэшвиллом» (7:4), хотя, справедливости ради, эта шайба была записана на Сорокина сугубо благодаря статистическим правилам хоккея. Нападающий «Предаторз» Стивен Стэмкос отправил шайбу в свои пустые ворота после броска, отражённого голкипером «островитян».

Однако внимание в данный момент заслуживает не столько достижение собственно Сорокина, сколько факт того, что российские голкиперы в принципе выделяются результативностью на фоне своих иностранных коллег. Дело в том, что прямо сейчас сразу трое россиян входят в топ-5 вратарей-бомбардиров нынешнего регулярного чемпионата НХЛ.

Топ-5 вратарей-бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ Фото: Скрин

Вратарь-бомбардир. Случайность или закономерность?

Отвечу сразу: и то, и другое. Фактор случайности здесь очевиден – тут опять же идёт помощь от принципов хоккейной статистики: вратарю достаточно просто отразить бросок, и если после этого его партнёры сразу же, не более чем в один пас соорудят гол в ворота соперника, то страж ворот получит балл за результативность. Нередко такое происходит именно в овертаймах, где команды играют «3 на 3» и атаки зачастую происходят молниеносно. Сюда же идут и различные курьёзы на последних секундах основного времени, как в вышеописанном случае со Стэмкосом.

Но есть и другая сторона данной медали. И она была озвучена в предыдущем абзаце. Ведь для того, чтобы увеличить свои шансы на набор очков, голкиперу необходимо как можно лучше выполнять свои прямые обязанности – отражать броски. И тут к нам на помощь вновь приходят статистические данные. Четверо из пятерых вышеописанных вратарей-бомбардиров входят в число 15 лучших в этой регулярке по проценту отражённых бросков среди тех, кто провёл не менее 30 матчей. И лишь Неделькович выбивается из этого правила, находясь по этому показателю на 30-й строчке.

Как ни комично, но здесь тоже играет роль пресловутая статистика: чем больше ты отражаешь, тем скорее твои партнёры однажды после твоего сейва придумают гол. Вы думаете, Сорокин просто так был вознаграждён двумя ассистами во встрече с «Канадиенс»? Для этого ему пришлось отразить, между прочим, 38 бросков!

Илья Сорокин Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Но это же примитивно

Возможно, и так. Но это ещё не всё. Для того чтобы быть голкипером-бомбардиром, в твоей игре должен присутствовать элемент отчаянности, здорового риска. Когда шайба попадает к вратарю, он должен видеть в ней не возможность «потушить пожар» возле своих ворот, а шанс отправить партнёров в прорыв.

Голкиперы, которые излишне привыкли накрывать и удерживать шайбы, «привозя» вбрасывания возле своих ворот, вряд ли будут лидерами в своём амплуа по набранным очкам. И если принимать во внимание игровой стиль Сорокина, то он полностью соответствует данному требованию: Илья чётко понимает, когда лучше удержать шайбу, а когда быстро вернуть её в игру.

Что касается, например, Кочеткова, то это зрелищность и эффектность. Пётр смело идёт на перехваты и сталкивается с нападающими, и эта агрессия впоследствии часто приводит к быстрым прорывам его одноклубников-нападающих к воротам соперников.

Пётр Кочетков Фото: Grant Halverson/Getty Images

А есть ли польза от агрессивных голкиперов?

Какой тип вратаря для команды лучше – это вопрос персональный. Тут многое зависит от пропагандируемой тренером тактики. Не секрет, что, помимо зрелищности и баллов за результативность, такие голкиперы склонны «привозить» голы и в собственные ворота. Однако есть не только командная тактика, но и тренды. И тренды последних лет в современном хоккее недвусмысленно намекают на то, что вратари, помимо своих прямых обязанностей, всё чаще начинают принимать участие в организации игры своих команд.