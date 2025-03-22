«Спартак» — лучший на Западе, на Востоке случилась драма. Как закончилась регулярка МХЛ

Регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ подошёл к концу. В отличие от двух взрослых лиг, назвать его марафоном было нельзя: удлинение календаря сезона без увеличения количества матчей привело к тому, что команды постоянно получали очень длинные перерывы. Правда, уже в следующем сезоне клубы разных конференций впервые сыграют между собой в рамках регулярного чемпионата, но это история уже для нового года. Чем завершается нынешний?

Кто победил в конференциях?

На Западе лидерство сразу же захватил «Спартак». Система красно-белых в последнее время получила немало молодых игроков в рамках обменов с другими клубами, работает и детская школа: кроме того, в орбите влияния команды фактически находятся «Крылья Советов» и «Атлант». У «Спартака» пока что нет людей, которые котировались бы как яркие суперзвёзды, но зато есть мощная глубина состава — и она позволила выиграть Запад, несмотря на то что «СКА-1946» в концовке чемпионата набрал сумасшедший ход и победил в 16 матчах подряд.

Игра лидеров «Запада» Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

На Востоке борьба за лидерство была более упорной: на первое место претендовали и «Мамонты Югры», и «Омские Ястребы», однако в итоге впервые в своей истории первый посев получил казанский «Ирбис». Молодёжке «Ак Барса» на финише сезона удалась серия, подобная спурту «сорок шестых»: казанский клуб выиграл 13 матчей из 14 и обогнал омичей, имевших схожую серию, лишь на одно очко.

Кто вылетел из Золотых дивизионов и выиграл Серебряные?

На Западе после сильного прошлого сезона в низший дивизион отправились «Амурские Тигры» (напоминаем, дальневосточные команды играют на Западе МХЛ из-за транспортных причин). Этот вылет был в чём-то ожидаемым: в прошлом году хабаровская команда была одной из самых возрастных в лиге, большинство её лидеров выпустились из молодёжки и даже успели сыграть за основу «Амура» в этом сезоне. Вылета удалось избежать «Атланту», который всё ещё возглавляет Николай Лемтюгов.

На Востоке неудачниками стали «Сибирские Снайперы». После восьмого места в прошлом сезоне и поражения в плей-ин новое руководство клуба сменило главного тренера — однако после провального старта сезона это пришлось делать ещё раз. У «Снайперов» в основе было немало заметных игроков, которые успели получить и опыт в КХЛ, однако клубу не хватило глубины состава, а ненадёжная оборона (более 200 пропущенных шайб за сезон) окончательно утопила сибиряков.

Сибиряков заменил «Толпар», который восстановился после мельдониевой истории: уфимцы забили 234 гола, уступив в МХЛ только «СКА-1946»: впечатляюще даже с учётом более слабых соперников. Ну а на Западе в «золото» вернулась «Красная Армия». Молодёжка ЦСКА в прошлом сезоне вылетела в нижний дивизион из-за свой юности, но за год заматерела и вернулась обратно. Весь год армейцы боролись с «Динамо-Шинником», однако в последнем матче регулярки обыграли белорусов и заработали прямую путёвку обратно.

Матч «Динамо-Шинника» и «Красной Армии» Фото: Дарья Карпович, photo.khl.ru

Кто сыграет в плей-офф и плей-ин?

Пока что понятны только две пары команд с четвёртым и пятым посевом: на Западе это «Академия Михайлова» и питерское «Динамо», а на Востоке — «Чайка» и «Белые Медведи». Остальное решит плей-ин, а чуть позже — уже и ход игр в Кубке Гагарина и плей-офф ВХЛ: не раз десанты из основных лиг решали судьбу Кубка Харламова.

В обоих «серебряных» дивизионах вся борьба фактически велась за третье место: две первые команды были заметно впереди. Если на Западе москвичи опередили «Русских Витязей» с запасом, то на Востоке борьба за третье место превратилась в драму. «Реактору» надо было побеждать в Уфе, чтобы проходить в плей-ин, нижнекамская команда в таком случае опережала «Молот» по дополнительным показателям.

За 10 минут до конца «Реактор» ведёт 3:1, но пропускает в меньшинстве. За девять секунд до сирены шайба находится за воротами «Толпара», однако потом сумасшедший индивидуальный проход приводит к голу на отметке 59:59. У Нижнекамска ещё есть шансы победить в серии буллитов — и после двух раундов «Реактор» ведёт 2:0. Что происходит дальше? «Толпар» забивает все три оставшихся броска, а сам больше не пропускает, в плей-ин выходит «Молот».

Команды с посевом 6-8 определит плей-ин: команды сыграют до двух побед, но при этом первые матчи проходят на площадке клубов «серебра», второй и при необходимости третий принимают уже «золотые» команды. Исключением стала серия «Динамо», где из-за графика «ВТБ Арены» первый матч состоится на их площадке.

Запад:

«Динамо» М (6-З) – «Крылья Советов» (3-С);

«Алмаз» (7-З) – «Динамо-Шинник» (2-С);

«Атлант» (8-З) – «Красная Армия» (1-С).

Восток:

«Стальные Лисы» (6-З) – «Молот» (3-С);

«Авто» (7-З) – «Ладья» (2-С);

«Кузнецкие Медведи» (8-З) – «Реактор» (1-С).

Кроме повторения классической вывески советского чемпионата, интересует пара «Авто» и «Ладьи»: второй год подряд команды играют на этой стадии, и год назад сильнее оказались уральцы.