Невероятный канадец снёс рекорд Мозякина в КХЛ! Ему аплодировали даже соперники

В матче оставалось меньше 10 минут, а главная интрига регулярного чемпионата КХЛ (если говорить об индивидуальных достижениях) всё ещё не была разрешена. Джош Ливо – невероятный канадец, который покусился на один из снайперских рекордов Сергея Мозякина – всё никак не мог забить худшей команде этого сезона – «Барысу».

А ведь в ворота астанинской команды накануне Нового года он оформил хет-трик – один из своих четырёх в этой регулярке. Сегодня в первом периоде он даже не нанёс ни одного броска по воротам. Во втором прицеливался – три броска, но оставался без очков. При этом «Барыс», в предыдущем матче пропустивший восемь от «Ак Барса», сегодня оказывал серьёзное сопротивление и цеплялся за счёт 1:2. Однако в середине третьего периода допустил чудовищный провал в обороне, а Ливо только этого и ждал.

Всеволод Логвин на выходе из своей зоны сделал пас точно на канадца, и тот незамедлительно воспользовался таким подарком, хладнокровно разобравшись с Семёном Вязовым. Ну мастерюга! А кто-то разве сомневался?

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На лёд тут же высыпала вся команда «Салавата Юлаева», чтобы поздравить нового рекордсмена, который наколотил за одну регулярку 49 шайб. Да что там, даже хоккеисты «Барыса» не остались в стороне от исторического события и аплодировали Ливо, стуча клюшками по борту.

Ливо перекрыл достижение Мозякина, который в сезоне-2016/2017 настрелял 48 голов за 60 матчей. Но на этом не остановился и через несколько минут повторил ещё один рекорд – теперь уже «Салавата Юлаева» по очкам в одной регулярке, который установил Александр Радулов в 2011 году. Ливо ассистировал Скотту Уилсону в большинстве и закончил первый этап сезона с 80 (49+31) результативными баллами.

В раздевалке тоже не обошлось без празднований – Ливо вручили шапку лучшего игрока встречи и под радостные крики залили водой. «Салават» завершил регулярку победой и обеспечил себе второе место на Востоке. И в плей-офф от Ливо будут ждать новых свершений.